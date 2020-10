DSI daruje českým a slovenským školám 330 sluchátek JBL

Tisková zpráva: Výhradný distributor JBL pre Českú a Slovensku Republiku, DSI Slovakia sa rozhodol nestáť v súčasnej pandemickej situácii bokom a podporí české a slovenské školy 330 slúchadlami s mikrofónom JBL QUANTUM 100, pre dištančnú výuku žiakov stredných a základných škôl. Hodnota darov bude viac ako 13,000 EUR. JBL vyzval fanúšikov na sociálnych sietiach Instagram a Facebook aby navrhli školy, z ktorých sa vyžrebuje 30 škôl. Sluchádlá by mali obdržať učitelia do týždňa. Školám, ktoré nebudú mať to štastie výrobca pripravil limitovanú mimoriadnu ponuku.“ Stano Návesňák – jednatel DSI Slovakia.