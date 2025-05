Pošli to AlzaBoxem: Alza začíná doručovat balíky i mezi lidmi!

Tuzemský e-commerce gigant Alza rozšiřuje svou už tak košatou nabídku služeb o další a nutno podotknout, že opravdu extrémně zajímavou. Rozhodla se totiž vytvořit konkurenci pro Zásilkovou, Českou poštu či jiné doručovací společnosti a to velmi chytře. Svým zákazníkům umožní konkrétně posílat balíky v rámci sítě AlzaBoxů a to rychle, levně a jednoduše.

Nová služba se jmenuje Pošli to AlzaBoxem a její benefity jsou zřejmé – rychlost, jednoduchost a vysoký uživatelský komfort. Poslání balíku přes AlzaBox vychází na 69 Kč s tím, že Alza zaváží i vyzvedává balíky i přes víkend s tím, že díky tomu, že AlzaBoxy fungují 24/7, lze daný balíček vyzvednout či naopak odeslat kdykoliv. Velkým pozitivem je pak fakt, že přes AlzaBoxy odešlete i poměrně velké balíky – konkrétně až 50 x 40 x 30 cm s hmotností do 10 kg. Co se pak týče doby doručení, ta je obvykle do 2 dnů.

Proces posílání balíku jako takového je pak naprosto triviální záležitostí. Do mobilní aplikace Alza přibyla možnost Pošli to AlzaBoxem, ve které stačí vyplnit, komu balík posíláte, do jakého AlzaBoxu jej chcete odeslat a následně objednávku přepravy dokončit. Jakmile tak učiníte, přijde vám SMS kód, který zadáte ve vybraném AlzaBoxu. Tím jej zaktivujete, po otevření schránky do něj balík vložíte a je hotovo. Bohužel, služba funguje zatím jen v rámci jedné země, takže například z českého AlzaBoxu do slovenského AlzaBoxu. To se ale může v dohledné době samozřejmě změnit.

Více informací o nové službě se dozvíte zde