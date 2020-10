Apple urychlil vývoj vlastního vyhledávače. Rýsuje se Googlu nový konkurent?

Google zřejmě čekají krušné chvíle. Poté, co americké úřady začaly minulý týden prošetřovat jeho astronomickou smlouvu s Applem, která mu garantuje statut výchozího vyhledávače na všech zařízeních s jablkem v logu, nyní Apple inicioval kroky k urychlení rozvoje svého vlastního vyhledávače. Googlu tak začíná reálně hrozit, že přijde až o polovinu svého klíčového trhu a ještě proti němu vyroste nepříjemný konkurent.

Apple začal Google Search původně obcházet už s nejnovější verzí svého iOS. Zařízení s iOS 14 při vyhledávání z domovské obrazovky již nezobrazují výsledky z Google, ale dotazy nově zpracovává vlastní řešení od Apple. K tomu se firmě navíc podařilo rozšířit své řady o Johna Giannadreu, bývalého šéfa Google vyhledávání. V náboru odborníků na tuto oblast pak Apple i nadále pokračuje.

Nyní se společnost rozhodla vývoj vlastního vyhledávače ještě urychlit, a to rozšířením aktivit svého Applebota. Ten má za úkol indexovat webové stránky po celém internetu, tedy je procházet a znamenávat si je, aby mezi nimi později mohli uživatelé vyhledávat. Čím více webových stránek takto posbírá, tím lépe může vyhledávací systém fungovat a nabízet širší a kvalitnější spektrum výsledků. Právě v předchozích dnech, tedy krátce po zahájení soudního procesu s Googlem kvůli zmíněné smlouvě, přitom došlo zaznamenání značného nárůstu aktivity tohoto Applebota.

Apple má pochopitelně oproti svému konkurentovi značnou nevýhodu. Zatímco s vývojem vlastního vyhledávacího software teprve začíná, Google již v této oblasti operuje přes dvě dekády a krom patřičného know-how navíc disponuje enormním množstvím dat, jenž jsou pro kvalitní vyhledávání naprosto nezbytná. Jak však správně namítá Anam Hamid z portálu PhoneArena, ze všech potenciálních konkurentů Googlu je to nakonec právě Apple, kdo má na dlouhodobý vývoj vlastního vyhledávače jak dostatečné prostředky, tak díky milionům prodaných zařízení ročně i vcelku velkou platformu, na níž by mohl svůj vlastní vyhledávač zpopularizovat. I s ohledem na dlouhodobou politiku firmy držet si co největší část systému svých zařízení pod vlastní střechou pak lze s dávkou optimismu očekávat, že už za pár let by Google nemusel být jediným dominantním hráčem na trhu internetových vyhledávačů. Ostatně už jen možné anulování jeho smlouvy s Applem by mohlo jeho postavení značně narušit, právě z iPhonů, iPadů a Maců totiž pochází téměř polovina všech Google vyhledávání.