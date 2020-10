Apple se chystá zaříznout iOS aplikaci pro hraní na Google Stadia

Společnost Apple neumožňuje provozovatelům herních streamovacích služeb, aby umístili své aplikace do App Storu. Uživatelům tak nezbývá nic jiného, než využívat alternativní způsoby připojení k těmto službám. V iOS App Storu se ale nacházel webový prohlížeč s názvem Stadium, jehož prostřednictvím bylo možné připojit se ke službě Google Stadia.

Vývojář Zachary Knox, který za aplikací Stadium stojí, dokázal vyvinout systém, s jehož pomocí se podařilo obejít přísná omezení App Storu a umožnit uživatelům hrát hry v rámci Google Stadia. Samozřejmostí byla i integrace herních ovladačů. Knox ale toto pondělí uvedl, že se společnost Apple chystá jeho aplikaci z App Storu odstranit. Důvodem má být to, že se Applu „nelíbí“ to, čeho Knox dosáhl prací s WebKitem. Knoxovi se podle jeho vlastních slov podařilo zmíněný vývojářský nástroj připojit k frameworku GameController, a tím pádem také k Bluetooth ovladačům. V průběh uplynulých tří týdnů zaznamenala Knoxova aplikace téměř 15 tisíc stažení.

Fotogalerie google stadia test Google Stadia streamovani her (59) Stadia-FB Google Stadia streamovani her (34) +2 Fotek Google Stadia streamovani her (28) Vstoupit do galerie

V době psaní tohoto článku App Store uváděl, že aplikace Stadium není k dispozici v jeho české verzi. V zahraničních verzích App Storu by nicméně měla být stále ještě k dispozici. Po stažení aplikace Stadium uživatel provede potřebná nastavení také na svém Macu, přihlásí se ke svému Stadia účtu, a poté může hrát na svém iOS zařízení téměř s jakýmkoliv ovladačem. Software nabízí podporu ovladačů s certifikací MFi a ovladačů Xbox One S a DualShock 4. Společnost Apple ve svém prohlášení uvedla , že respektuje kreativitu vývojářů, ale že porušování pravidel App Storu by mohlo znamenat také bezpečnostní riziko. V případě prohlížeče Stadium dochází k úpravě nastavení soukromí Bluetooth připojení, a rozšiřuje příslušnou autorizaci na celý web, zatímco podle pravidel by měla být autorizována pouze jedna aplikace. Podle Applu tak Stadium vystavuje uživatele zvýšenému riziku útoku.