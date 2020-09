Nová pravidla App Storu pustí do obchodu Xbox xCloud a další streamovací služby. Za jakých podmínek?

Společnost Apple nedávno oznámila, že v jejích pravidlech pro umisťování aplikací v App Storu proběhlo několik zásadních změn. Ty se týkají zejména podmínek pro nákupy v aplikacích, ale také streamovacích herních služeb nebo aplikací, jejichž prostřednictvím probíhá virtuální výuka. Cílem pravidel s označením 3.1.2 a 3.1.3 je zpřehlednit podmínky, za kterých je vyžadována platba v aplikaci.

V souvislosti s koronavirovou pandemií bleskově vzrostl zájem o aplikace, jejichž prostřednictvím se uživatelé mohou naučit něco nového. Jedná se jak o klasické výukové aplikace, tak i o aplikace s videotutoriály a návody, případně o aplikace, které jsou schopné vzájemně propojit konkrétního uživatele s konkrétním lektorem. Právě u tohoto typu aplikací začal Apple rozlišovat způsoby plateb. Zjednodušeně by se dalo říci, že záleží na tom, kolika osobám je v jednu chvíli poskytováno vzdělávání. Společnost Apple v této souvislosti uvádí, že pokud půjde o konverzaci, při které dochází k interakci mezi dvěma jedinci (lektorem a uživatelem, ale třeba také zdravotní konzultaci, prohlídku nemovitosti nebo fitness trénink), mohou vývojáři dané aplikace umožnit i jiný způsob plateb než formou in-app nákupů. Pokud v aplikaci jedna osoba poskytuje služby tohoto typu v reálném čase více uživatelům najednou, je zapotřebí využívat nákupy v aplikaci. Tvůrci bezplatných aplikací, které jsou spojené s placeným webovým nástrojem – například e-mailové služby nebo webhosting – nebudou muset zavádět nákupy v aplikaci.

Nová pravidla App Storutaké obsahují změny, týkající se aplikací herních streamovacích služeb. Ty budou v App Storu povoleny v případě, že se jejich tvůrci budou řídit patřičnými nařízeními. Mezi tato nařízení patří mimo jiné například požadavek na to, aby aktualizace každé z her byla nejprve předána ke schválení. Vývojáři musí Applu také poskytnout odpovídající metadata pro vyhledávání. Hry, které obsahují placený obsah, musí využívat systému in-app plateb. Apple vysvětluje, že je zapotřebí, aby každá z her v rámci streamovacích služeb podléhala podobným procesům, jako kdyby šlo o samostatnou aplikaci. Vývojářské firmy také budou moci uživatelům nabídnout katalogy s odkazy na své hry, kdy každá z her, obsažených v katalogu, bude mít vlastní stránku v App Storu. Budoucnost streamovacích her v App Storu by tedy mohla teoreticky vypadat tak, že by uživatel stáhl „hru“, přihlásil se za pomoci existujícího účtu a hraní samotné hry by již probíhalo na serverech vývojáře. Apple si v nových pravidlech také posvítil na aplikace, nabízející osobní půjčky. Ty musí nyní jasně a srozumitelně poskytnout uživatelům všechny potřebné informace o úrocích, splatnosti a dalších podmínkách.