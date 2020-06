Otestovali jsme Google Stadia: Jak v Česku funguje budoucnost hraní?

Google o streamovací službě Stadia mluví jako o hraní budoucnosti. Jeden z důvodů je i to, že se vyhledávací gigant rozhodl jít odlišnou cestou než Nvidia s Geforce Now nebo Microsoft s xCloud. Google Stadia je totiž úplně nová platforma, na kterou musí vývojáři hru nejprve předělat. Služba je od minulého roku dostupná v několika státech světa. Česká republika oficiálně mezi podporovanými státy není, nicméně i přes tuto překážku jsme se dostali a podařilo se nám Stadii aktivovat v Česku. Díky tomu už nějakou chvíli hrajeme přes „český internet“ a můžeme přinést dojmy z toho, jak Stadia funguje v Česku.

Jak si aktivovat Google Stadia v České republice?

To je otázka, na kterou bohužel neznáme jednoduchou odpověď. K dispozici totiž máme jen jeden Google účet, na kterém Stadia funguje. Následně jsme vyzkoušeli tři další účty, se kterými se nám však aktivace nepovedla a jediné, co jsme viděli, je hláška o tom, že služba není v Česku podporovaná. Každopádně níže jsou tři kroky, přes které se nám povedla aktivace u prvního účtu, třeba budete mít více štěstí:

Ručně jsme stáhli a nainstalovali poslední verzi Stadia aplikace na jeden z podporovaných telefonů

V aplikaci jsme si aktivovali základní verzi Stadia pro náš účet

Poté jsme na PC přešli na web stadia.google.com, kde jsme se přihlásili a koupili českou platební kartou předplatné Stadia Pro

Po zakoupení Stadia Pro už se nám rozběhla možnost streamování her na PC i na telefonu

Upozorňuje, že ani v jednom případě nebylo použito VPN připojení ani jiný software k úpravě lokace či internetu. Tyto kroky jsme zkoušeli reprodukovat na jiných účtech i jiných podporovaných zařízeních. Bohužel bez většího úspěchu. Je rovněž dost možné, že aktivace proběhla na prvním účtu úspěšně kvůli tomu, že z něj byl zakoupen hardware z německého Google Store. Druhou odlišností prvního účtu je to, že minulý rok obdržel přístup do alfa testování Google Stadia v USA. V redakci už však nemáme přístup k dalším podobným účtům, abychom tyto naše teorie potvrdili. Pokud jste nakupovali na německém Google Store anebo jste měli přístup do alfa testování Stadie, dejte nám prosím v komentářích vědět, jestli se vám aktivace povedla.

Fotogalerie Mobilni rozhrani Google Stadia (4) Mobilni rozhrani Google Stadia (6) Mobilni rozhrani Google Stadia (5) Mobilni rozhrani Google Stadia (1) +11 Fotek Mobilni rozhrani Google Stadia (16) Mobilni rozhrani Google Stadia (15) Mobilni rozhrani Google Stadia (14) Mobilni rozhrani Google Stadia (13) Mobilni rozhrani Google Stadia (12) Mobilni rozhrani Google Stadia (11) Mobilni rozhrani Google Stadia (10) Mobilni rozhrani Google Stadia (9) Mobilni rozhrani Google Stadia (8) Mobilni rozhrani Google Stadia (7) Vstoupit do galerie

První dojmy z používání Google Stadia

Testování probíhalo na notebooku s Windows a telefonu OnePlus 7T. V obou případech se jedná o FullHD zařízení. Testovali jsme i na 4K televizi, jenže se nachází příliš daleko od Wi-Fi routeru a Stadia nám nabízela pouze hraní ve FullHD rozlišení. O hraní ve 4K rozlišení se případně rozpovídáme v samostatném článku. Co se týká internetu, tak jsme Stadii testovali na optice 220/220 MB/s a 5GHz Wi-Fi síti. Router byl většinu testování vzdálen zhruba tři metry od notebooku a telefonu. V testu připojení nám pak Google Stadia naměřila rychlost stahování 74 MB/s.

V textu se častokrát budeme vracet ke službě Geforce NOW, se kterou již máme za několik měsíců hodně zkušeností. Hned při prvním spuštění Stadie můžeme vidět, že Google uplatnil mnohaleté zkušenosti se streamováním a spravováním velkých serverů. Rozhraní i samotné spouštění her je na Stadii perfektně vyřešeno. Zatímco u Geforce Now před každým hraním vidíte testování sítě, zde nic takového neprobíhá. Jednoduše si vyberete hru, kterou chcete hrát, klepnete na ikonu Play a ihned se spustí. Je navíc jedno, jestli se jedná o malou indie nebo velkou AAA hru typu Destiny 2 nebo GRID.

Fotogalerie Hrani na telefonu Google Stadia (21) Hrani na telefonu Google Stadia (20) Hrani na telefonu Google Stadia (19) Hrani na telefonu Google Stadia (18) +18 Fotek Hrani na telefonu Google Stadia (17) Hrani na telefonu Google Stadia (16) Hrani na telefonu Google Stadia (15) Hrani na telefonu Google Stadia (14) Hrani na telefonu Google Stadia (13) Hrani na telefonu Google Stadia (12) Hrani na telefonu Google Stadia (11) Hrani na telefonu Google Stadia (10) Hrani na telefonu Google Stadia (1) Hrani na telefonu Google Stadia (9) Hrani na telefonu Google Stadia (8) Hrani na telefonu Google Stadia (7) Hrani na telefonu Google Stadia (6) Hrani na telefonu Google Stadia (5) Hrani na telefonu Google Stadia (4) Hrani na telefonu Google Stadia (3) Hrani na telefonu Google Stadia (2) Vstoupit do galerie

Vzhledem k tomu, že se jedná o vlastní platformu, navíc odpadá otravné přihlašování do Steamu, uPlay apod. Samozřejmě Geforce NOW má naopak výhodu v tom, že hrajete hry, které jste si již dříve koupili na PC. Na Stadii si je musíte pořídit znovu, anebo využít předplatné Stadia Pro, které v současné době nabízí 17 her. Další výhodu Google Stadia vidíme v tom, že jsou hry lépe optimalizované, než u Geforce Now, což je v podstatě výkonný server, na kterém běží klasický Windows. Nejvíce jsme to poznali u hry Destiny 2, která je „proslavená“ dlouhými načítacími obrazovkami. Na Stadii jsme zažili zkrácení načítací doby o desítky sekund oproti PC. Stejně tak jsme to pozorovali u GRIDU, kde se závody načítaly doslova za okamžik.

Další změnu oproti klasickým PC hrám nalezneme v nastavení. Hráči si totiž vůbec nemůžou nastavit grafiku her. Vše nastavuje přímo Google podle toho, jakou kvalitu máte nastavenou u streamování. K dispozici jsou tři možnosti. Limitované hraní nabízí nižší detaily a HD rozlišení. Střední nastavení nabízí lepší detaily a FullHD rozlišení. Majitelé Stadia Pro si užijí nejvyšší detaily až ve 4K rozlišení. Je však potřeba už hodně rychlý internet a zařízení s podporou 4K rozlišení.

Samotná zkušenost z hraní je mnohem pozitivnější než u Geforce NOW. Streamování totiž probíhá ve vyšším bitratu a navíc je mnohem stabilnější. Rozdílný je také způsob, jakým se řeší občasné zpomalení internetu. Zatímco u Geforce NOW se rapidně sníží bitrate, což znamená rozpixelovaný stream v mnohem horší kvalitě, u Google Stadia se při horším připojení obraz na okamžik sekne. Vidět to můžete i na videu výše. Naštěstí jsme těchto záseků zažili jen asi zhruba pět během hodinového hraní. A to navíc na telefonu vedle byl spuštěn živý přenos ve Full HD rozlišení.

Během hraní na PC jsme klasicky používali klávesnici a myš. Jakmile jsme přešli na gamepad (konkrétně z Xbox One), tak se rovnou během hraní změnilo ovládání i ikony. Nebylo přitom potřeba žádného složitého nastavení. Na telefonu je k dispozici možnost ovládat hry dotykem, což není zrovna pohodlné, protože většina her na to není stavěná. Po připojení gamepadu však s hraním nebyl sebemenší problém. Co se týče odezvy na myš nebo gamepad, ta je srovnatelná s Geforce NOW. Při hraní na gamepadu v podstatě nepoznáte rozdíl oproti herním konzolím. Nejvíce znatelná je odezva u FPS. Streamování her nicméně není určeno k esportovému hraní, kde je znát každá milisekunda. I v tomhle má však Stadia menší výhodu. Ve většině her totiž nehrajete proti PC hráčům, ale proti dalším uživatelům Google Stadia, takže na obou stranách jsou stejné výhody i nevýhody.

Google do budoucnosti hraní nakročil lépe

Google Stadia na nás z pohledu budoucnosti dokázala udělat mnohem lepší dojem, než Geforce NOW. Zatímco streamování her od Nvidie bychom volili hlavně v případech, kdy člověk nemá přístup k herní konzoli či hernímu PC, tak u Google Stadia tento pocit nemáme. Dokážeme si představit, že službu budeme používat ke hraní jako plnohodnotnou náhradu konzole nebo počítače. Google do budoucnosti nakročil dobře, nicméně ještě je potřeba mnoho práce.

Fotogalerie Google Stadia streamovani her (21) Google Stadia streamovani her (3) Google Stadia streamovani her (59) Google Stadia streamovani her (14) +56 Fotek Google Stadia streamovani her (11) Google Stadia streamovani her (51) Google Stadia streamovani her (39) Google Stadia streamovani her (20) Google Stadia streamovani her (34) Google Stadia streamovani her (31) Google Stadia streamovani her (18) Google Stadia streamovani her (38) Google Stadia streamovani her (33) Google Stadia streamovani her (5) Google Stadia streamovani her (36) Google Stadia streamovani her (58) Google Stadia streamovani her (53) Google Stadia streamovani her (32) Google Stadia streamovani her (1) Google Stadia streamovani her (54) Google Stadia streamovani her (30) Google Stadia streamovani her (2) Google Stadia streamovani her (13) Google Stadia streamovani her (57) Google Stadia streamovani her (46) Google Stadia streamovani her (44) Google Stadia streamovani her (27) Google Stadia streamovani her (19) Google Stadia streamovani her (16) Google Stadia streamovani her (10) Google Stadia streamovani her (41) Google Stadia streamovani her (45) Google Stadia streamovani her (7) Google Stadia streamovani her (37) Google Stadia streamovani her (43) Google Stadia streamovani her (23) Google Stadia streamovani her (28) Google Stadia streamovani her (47) Google Stadia streamovani her (29) Google Stadia streamovani her (56) Google Stadia streamovani her (6) Google Stadia streamovani her (52) Google Stadia streamovani her (12) Google Stadia streamovani her (22) Google Stadia streamovani her (17) Google Stadia streamovani her (25) Google Stadia streamovani her (48) Google Stadia streamovani her (49) Google Stadia streamovani her (42) Google Stadia streamovani her (9) Google Stadia streamovani her (4) Google Stadia streamovani her (50) Google Stadia streamovani her (35) Google Stadia streamovani her (24) Google Stadia streamovani her (8) Google Stadia streamovani her (15) Google Stadia streamovani her (26) Google Stadia streamovani her (55) Google Stadia streamovani her (40) Vstoupit do galerie

V první řadě se musí rozšířit služba do nových zemí a na nová zařízení. Dále musí zapracovat na knihovně her a způsobu, jakým se budou vydávat. Počet her se pravidelně navyšuje a už to navíc nevypadá tak špatně v porovnání se službou Geforce NOW, která navíc v posledních měsících přišla o desítky až stovky her. Problém u Google Stadia je ale i v tom, že starší hry jsou prodávány za původní cenu a slevových akcí je minimum. Obzvlášť v porovnání s PC, kde jsou slevy neustále. Přitom má však Google obrovské finanční možnosti k tomu, aby nabízel ve svém předplatném větší počet her a třeba se i vyrovnal Game Passu od Microsoftu.

V neposlední řadě stále čekáme na některé funkce, které Google při představení Stadie ukázal. Chybí například pokročilé možnosti nahrávání obsahu. V současné době se dá vytvořit pouze půl minutový klip a klasické screenshoty. Možnosti nahrávání delšího videa nebo dokonce streamování na YouTube však stále chybí. Podpora Asistenta Google je také minimální. Rozhodně se nejedná o rádce, který vám pomůže s hraním. Momentálně ho můžete použít třeba k zapnutí hry. Uvidíme ale s čím Google přijde. Na rok 2020 společnost slibovala plno novinek, jenže jsme jich zatím mnoho neviděli, takže snad vyhledávácí gigant odhalí své trumfy v létě nebo na podzim.