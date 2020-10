8 skvělých novinek v iOS 14, které byste si měli okamžitě vyzkoušet

Je to již několik týdnů nazpátek, co jsme se dočkali vydání veřejných verzí nových operačních systémů, které byly představeny již letos v červnu. Konkrétně jsme se dočkali vydání iOS a iPadOS 14, watchOS 7 a tvOS 14, zbývající macOS 11 Big Sur poté veřejně vyjde v rámci několika dní či týdnů. Během doby, co jsou zmíněné operační systémy „venku“ pro veřejnost, už si uživatelé mohli vyzkoušet nespočet funkcí – některé jsou jednoduché a přijdete na ně ihned, jiné poté můžete objevit s pomocí našich článků a návodů. V tomto článku se společně podíváme na souhrn 8 nejlepších funkcí v iOS 14, které byste si měli okamžitě vyzkoušet. Vrhněme se tedy přímo na věc.

Jednoduché ignorování hovorů

S příchodem iOS 14 jsme se konečně dočkali přidání kompaktního zobrazení příchozího hovoru. Pokud vám ve starších verzích iOS někdo zavolal a vy jste zrovna zařízení používali, tak se hovor zobrazil na celé obrazovce. V iOS 14 se však konečně v této situaci hovor zobrazí v kompaktním zobrazení, přesněji v horní části obrazovky jakožto klasická notifikace. V rámci této „notifikace“ můžete jednoduše hovor přijmout či odmítnout, co ale dělat, když jej chcete pouze ignorovat a neodmítnout? Postup je jednoduchý – stačí, abyste po notifikaci jednoduše přejeli prstem zdola nahoru, čímž dojde ke ztlumení vyzvánění.

Zdroj: Apple

FaceTime a filmy v režimu Obraz v obraze

Pokud kromě iPhonu vlastníte také Mac, MacBook či iPad, tak už jste se s největší pravděpodobností setkali s režimem Obraz v obraze, chcete-li Picture-in-Picture (PiP). Tento režim dokáže jednoduše vzít z webové stránky a přesunout jej do zvláštního okna, které se v systému vždy zobrazuje v popředí. To znamená, že se můžete zároveň dívat na video, a zároveň například pracovat v různých aplikacích – je jedno, jestli budete upravovat fotky v Photoshopu, anebo zdali si budete s někým psát v aplikaci Zprávy. Video v tomto případě bude vždy v popředí, nechybí samozřejmě ani možnost pro jeho ovládání. V iOS 14 tato skvělá funkce konečně přibyla i na iPhony – doporučuji ji vyzkoušet například v aplikaci FaceTime. Kompletně jsme Obraz v obraze rozebrali v článku, který přikládám níže.

Aktualizujte si své Memoji

S příchodem iPhone X jablečná společnost představila biometrické zabezpečení Face ID. To je schopné fungovat také díky TrueDepth přední kamery. Apple se však rozhodl tuto převratnou kameru využít doopravdy na sto procent. Kromě toho, že tedy dokáže velmi přesně rozpoznat váš obličej a zabezpečit tak vaše zařízení, tak váš obličej dokáže také převést do animovaných postaviček, které v reálném čase dokáží zobrazit vaše emoce a všechny pohyby, které s obličeje vykonáte. Prvně jsme se dočkali představení pouze Animoji, tedy zvířat, později Apple představil Memoji, tedy vlastní postavičky, které můžete vytvářet. V iOS 14 došlo k aktualizaci Memoji a přibylo hned několik nových vzhledů a možností pro změnu vizáže vaší postavičky. Nově si můžete například na tvář přidat roušku a kromě toho najdete na Apple Watch aplikaci Memoji, ve které můžete své postavičky upravovat anebo tvořit nové.

Zdroj: Apple

Používání Siri v kompaktním zobrazení

V jednom z odstavců, které se nachází výše, jsme vás informovali o kompaktním zobrazení u příchozích hovorů. Pravdou ale je, že kompaktní zobrazení není k dispozici jen u příchozích hovorů, ale také u Siri. Pokud jste ve starších verzích iOS aktivovali Siri, tak se rozhraní jablečné hlasové asistentky zobrazilo přes celou obrazovku. To znamená, že jste mohli při vyvolání Siri jednoduše ztratil nějaký myšlenkový pochod anebo zapomenout, co jste zrovna chtěli udělat. Pokud v iOS 14 aktivujete Siri, tak se vám ve spodní části displeje zobrazí pouze malá kulička, která Siri reprezentuje. Ihned poté můžete na Siri vznést váš požadavek – ta vám klasicky odpoví hlasem a kromě toho se odpověď zobrazí také ve psané podobě vedle zmíněné kuličky. I v tomto případě se tedy jedná o skvělé vylepšení, které zajisté využije mnoho uživatelů – a v našem případě i přesto, že Siri stále neumí česky.

Zdroj: Apple

Automatizace domácnosti

Minulý rok jsme se od Applu dočkali představení operačního systému iOS 13, který konečně přišel s tmavým režimem. Kromě toho ale přišla také nová aplikace Zkratky, ve které si mohou uživatelé tvořit jednoduché programy, které lze poté spustit a systém je automaticky provede. Zkratky jsou momentálně k dispozici opravdu na cokoliv a skvělé je také to, že je můžete stahovat z internetu. Později se však v iOS 13 objevily také Automatizace, které však v další verzi opět zmizely a všeobecně se jednalo spíše o nedodělaný projekt. V rámci iOS 14 už však můžeme říct, že jsou Automatizace naprosto skvělé a rozhodně splňují očekávání. Díky Automatizacím můžete jednoduše nastavit určitou akci, která se automaticky provede, když nastane nějaká událost. Kromě osobních automatizací si můžete vytvořit také automatizace domácnosti. Můžete například provést automatizaci pro automatické vypnutí světel po odchodu a mnoho dalšího.

Připněte si vaše oblíbené konverzace

V rámci iOS 14 jsme se dočkali také řady nových funkcí v nativní aplikaci Zprávy. Zmínit můžeme například možnost zmínění uživatele ve skupině, nechybí poté možnost pro změnu názvu a fotky samotné skupiny. Kromě toho ale Zprávy konečně přichází s možností, díky které si můžete oblíbené konverzace jednoduše připnout do horní části obrazovky. To znamená, že se vybrané konverzace automaticky objeví nahoře a je jedno, kdo vám zrovna napíše zprávu. K vybraným konverzacím máte tedy jednoduchý a rychlý přístup, což se rozhodně hodí. Pokud chcete nějakou konverzaci připnout, tak po ní přejeďte zleva doprava, a poté klepněte na ikonu špendlíku. Pro odepnutí konverzace poté na ní podržte prst a zvolte možnost Odšpendlit.

Vytvořte skupinovou konverzaci

Jak už jsem zmínil výše, tak jsme se v nativní aplikaci Zprávy dočkali také nových funkcí, které mají co dočinění se skupinami. Skupinové konverzace jsou velmi důležité, a to především s momentální době, kdy se ve světě neustále šíří pandemie koronaviru. Většina za nás se tedy snaží co nejvíce omezit přímý osobní kontakt, aby nedošlo k případnému přenosu nemoci a nákaze. V kontaktu s vaší rodinou, kamarády či spolupracovníky můžete být jednoduše právě prostřednictvím skupinových konverzací. Pokud chcete skupinovou konverzaci vytvořit, tak se nejedná o nic složitého – stačí vytvořit novou zprávu, a poté do kolonky příjemce vepsat veškeré uživatele, které do konverzace chcete přidat. Skupinová konverzace se poté vytvoří a ihned si můžete všichni začít psát. Nezapomeňte využívat zmínky, a to pomocí @jméno, zároveň můžete využít přímých odpovědí na určitou zprávu, a to tak, že na ní podržíte prst a zvolíte možnost Odpovědět.

Projeďte Nastavení křížem krážem

Jak už jsem v tomto článku několikrát zmínil, tak nejen operační systém iOS 14 přichází s nespočtem nových funkcí. Na našem magazínu se vám snažíme veškeré tyto funkce postupně rozebírat a ukázat vám, co umí. Tak jako tak byste si ale měli po aktualizaci na novou majoritní verzi operačního systému najít několik (desítek) minut volného času a projet si aplikaci Nastavení křížem krážem. Apple doopravdy přidává mnoho funkcí, které na první pohled nejsou vidět, každopádně si je můžete jednoduše zobrazit a popřípadě aktivovat přímo zde. Jen tak můžete zjistit, čeho všeho je iOS 14 schopný.