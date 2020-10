Premiéra nové bondovky možná proběhne na  TV+

Současná situace návštěvám kin bohužel příliš nepřeje. Není tedy divu, že se spekuluje o tom, že by si společnost Apple mohla vzít pod svá křídla bondovku Není čas zemřít (No Time to Die). Její premiéra na stříbrném plátně je prozatím naplánovaná na jaro příštího roku, budoucnost je ale vzhledem k okolnostem nejistá. Odvysílání filmu v rámci streamovací služby  TV+ by tak mohlo prospět jak Applu, tak i tvůrcům filmu.

Společnost MGM Studios údajně zvažuje, že by dala přednost premiéře chystané bondovky na streamovací službě před čekáním na (nejistý) konec opatření, souvisejících se stále probíhající pandemií onemocnění COVID-19. Pokud by skutečně došlo k jejím zařazení do programové nabídky  TV+, jednalo by se o největší titul, který kdy Apple v rámci této služby uvedl.  TV+ ale není jedinou streamovací službou, která o odkládanou bondovku projevila zájem – podle dostupných zpráv je ve hře například také Netflix. Pokud by souboj o bondovku vyhrála služba  TV+, mohlo by jí to zajistit výrazný příliv diváků. Apple sice počet předplatitelů své streamovací služby nezveřejňuje, je ale jasné, že v tomto směru pokulhává za populárním Netlixem nebo za Disney+.

Scenárista a filmový kritik Drew McWeeny potvrdil spekulace o „streamovací válce“ na svém Twitteru, o nabídce ze strany streamovacích platforem se zmiňoval také web iMore. Podle agentury Bloomberg v současné době probíhají jednání MGM s Applem a Netflixem, společnost MGM se ale k věci nijak nevyjádřila a nadále uvádí, že „No Time to Die není na prodej“. „Vydání filmu bylo odloženo na duben 20121,“ uvedlo studio. Diváci mohli v rámci služby  TV+ letos zhlédnout například celovečerní film Greyhound s Tomem Hanksem, v její nabídce můžete také najít film V úskalí režisérky Sofie Coppoly.