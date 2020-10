Nastolí iPhone 12 mini nový trend pro další generace smartphonů?

Když Apple před necelými dvěma týdny oficiálně představil další řadu iPhone, pomyslné světlo reflektorů tehdy ozářilo primárně dvojici modelů iPhone 12 a iPhone 12 Pro. V médiích i v internetových diskuzích pak zůstal lehce upozaděn ten nejmenší ze čtyř představených modelů, iPhone 12 mini. Právě ten by však dle analytiků marketingové firmy Kantar mohl mít zásadní vliv na budoucnost trhu se smartphony.

Apple by dle Kantaru mohl s letošním mini modelem nastolit směr dalšího vývoje trhu a díky iPhone 12 mini odstartovat trend menších prémiových smartphonů. Podle dat společnosti si ostatně svůj telefon vybírá přímo na základě jeho velikosti přes 12 % všech zákazníků a otázka, jak dobře se jim vejde do kapsy a jak se jim drží v ruce, mezi nimi hraje velmi důležitou roli. Představená mini verze přitom nabízí v praxi to samé, co jeho větší kolegové, ale uvnitř kompaktnějších rozměrů s 5,4″ displayem a s příznivější cenovkou. I vzhledem k tomu je pak marketingový potenciál konceptu menších, ale prvotřídních zařízení přímo do očí bijící.

Mimo to lze podle analytiků společnosti Kantar rovněž s určitou mírou jistoty odhadovat, že bude mít Apple díky letos představeným zařízením zásadní podíl na rozšíření a postupné standardizaci technologie 5G. Tou Apple vybavil všechny modely z nově představené řady a podle aktuálních tendencí trhu můžeme prý očekávat, že se podpora 5G zařadí mezi požadavky drtivé většiny zákazníků právě v nejbližší budoucnosti.

Pro technologického giganta ze Silicon Valley by každopádně role trendsettera nebyla vůbec ničím novým. Nakonec právě Apple stojí za popularizací jak řady designových prvků, které jsou v současnosti k nalezení na značné části zařízení jeho konkurentů, tak i celého spektra softwarovách řešení od skeneru otisků prstů až po virtuální asistentku. A bylo to ostatně už samotné představení iPhone první generace před třinácti lety, které nadobro proměnilo svět mobilních telefonů.