Připravovaný AirTag se ukazuje ve skvělém konceptovém videu

Od první zmínky o tom, že Apple připravuje chytrý lokalizátor AirTag nás dělí zhruba rok a půl. Všechny informace naznačují to, že produkt je již delší dobu vyrobený a pouze se čeká, až mu kalifornský gigant dá zelenou. Podle uznávaného leakera Jona Prossera by se to mělo stát už v listopadu na posledním letošním Apple Eventu a Apple by tím stihl oslovit trh již na letošní Vánoce. Obrazových konceptů jsme již viděli několik, tentokrát se na YouTube objevil koncept prezentačního videa.

O vytvoření zmiňovaného videa se postaral kanál Concept Creator, který se přípravou videokonceptů zabývá téměř tři roky. V jednom z nejnovějších videí můžeme vidět detaily AirTagu, který je prezentován v pěti barevných variantách – bílé, černé, modré, zelené a červené (PRODUCT)RED – Koncept tak kopíruje barevnou specifikaci nejnovějšího iPhonu 12. Autora k vytvoření inspiroval již zmiňovaný leak od Jona – alespoň tak to Concept Creator komentoval v popisku videa.

AirTag má být chytrý lokalizátor, jehož hlavní funkcí bude pochopitelně lokalizace označených předmětů. Správa by měla být integrována v aplikaci Najít, a to ve stejném stylu, ve kterém nyní funguje zobrazování polohy vašich jednotlivých Apple zařízení. Vše naznačuje k tomu, že zařízení nebude mít anténu pro připojení k mobilní síti, a tím budou jeho možnosti značně omezené – zvládnout by totiž měl „pouze“ upozornit notifikací uživatele, že jste například klíče s AirTagem někde zapomněli, a to z důvodu toho, že jste se od AirTagu vzdálili a lokalizátor se odpojí od vašeho iPhonu.