Lokalizátory AirTags zřejmě nakonec letos dorazí

O příchodu lokalizátorů z dílny Applu se hovoří již zhruba rok a půl. Nyní to však vypadá, že se konečně schyluje k jeho odhalení. Produkt je totiž již zcela hotový, vyrobený v dostatečném množství a čeká jen na to, až mu dá Apple zelenou. Tu měl sice mít ještě před pár dny naplánovanou až na začátek příštího roku kvůli nepříznivé situaci na světových trzích zapříčiněné pandemií koronaviru, nyní však měl opět své plány přehodnotit. Tvrdí to alespoň zdroje uznávaného leakera Jona Prossera.

Podle Prosserových zdrojů má mít v současnosti Apple představení a vydání lokalizátoru AirTag naplánované na příští měsíc – tedy listopad. Spolu s ním by se pak měli jablíčkáři dočkat vydání nové verze iOS 14 – konkrétně 14.3. Právě v té totiž Apple nasadí pro AirTagy plnou systémovou podporu. S ohledem na to, že má novinka dorazit příští měsíc, se zdá jako nejpravděpodobnější její představení na posledním letošním Apple Eventu, který má být právě na listopad v plánu. Kromě AirTags bychom se na něm měli dočkat odhalení nových Maců s procesory Apple Silicon a snad i nové generace Apple TV. Vyloučit se nedá ani premiéra sluchátek AirPods Studio, u kterých se však podle dostupných informací Apple potýká s určitými vývojovými a výrobními problémy a tudíž sám úplně neví, zda bude schopen novinku uvést letos nebo až příští rok.