Apple AirTag: Vzhled, funkce, cena a vůbec vše, co od něj očekáváme

V úterý Apple rozeslal dlouho očekávané pozvánky na svou druhou podzimní konferenci. Ta se uskuteční již příští úterý od 19:00 našeho času v Divadle Steva Jobse. Jedním z produktů, který by si mohl v úterý odbýt svou premiéru, je i AirTag – tedy první lokalizátor v historii Applu. Jeho premiéra je sice podle zdrojů leakera Jona Prossera nejistá, avšak vzhledem k tomu, že se s jeho příchodem ještě před pár desítkami hodin počítalo takřka na 100 % si myslím, že nebude od věci jej do tohoto miniseriálu očekávání zařadit – tím spíš, když nevíme, zda je jeho „nepříchod“ stoprocentní. V následujících řádících si proto společně shrneme, co vše o něm již víme a tudíž i to, co od nich celkově očekáváme.

Vzhled

Díky velkému úniku informací o AirTagu z uplynulých týdnů je jeho design již prakticky jasný. Vypadat má s trochou nadsázky jako velká čočka, která se bude dle všeho skládat ze dvou částí, díky čemuž jí bude možné „připnout“ k různým předmětům. Jak velký produkt bude sice v tuto chvíli není jasné, avšak vzhledem k tomu, že se má typově podobat ostatním lokalizátorům na trhu, dají se u něj čekat rozměry velmi malé. Překvapující by nebyla velikost podobná dvacetikoruně či padesátikoruně. Pokud by vás pak zajímal výrobní materiál, počítá se s kovem, které bude z jedné strany obarven na bílo a z druhé pak zanechán v klasickém lesku, který rozbije logo Applu.

Funkce

Jelikož se má jednat o lokalizátor, hlavní funkcí produktu bude pomoci s lokalizací jimi „označených“ předmětů. Ta bude probíhat skrze aplikaci Najít a to ve stejném stylu, ve kterém nyní funguje například zobrazování polohy vašich jednotlivých zařízení, potažmo vašich přátel. Je však potřeba zdůraznit, že jelikož nebude produkt disponovat připojením k mobilní síti, bude jeho funkčnost značně omezená – zvládnout by totiž de facto měl „jen“ upozornit na to, že jste například předmět označený AirTagem někde zapomněli, jelikož se lokalizátor odpojí od vašeho iPhonu. Na druhou stranu, právě tato funkce je ve výsledku pro běžného uživatele i nejužitečnější, jelikož je v klasickém životě nejvyužitelnější. Kromě schopnosti „dát vědět o tom, že uživatel něco zapomněl“, by měl být AirTag vyhledatelný skrze AR rozhraní v aplikaci Najít.

Nabíjení a výdrž

Ještě nedávno se počítalo s tím, že se u AirTags dočkáme vyměnitelných knoflíkových baterií. Podle nynějších informací to však vypadá, že se nakonec přeci jen Apple rozhodne pro nasazení klasického nabíjecího akumulátoru, na který jsme zvyklí z jeho ostatních produktů. Ten by se měl nabíjet pomocí magnetického nabíjecího kabelu pro Apple Watch a to zřejmě jen jednou za čas. Energetická náročnost AirTagu totiž nebude nikterak vysoká, jelikož jej bude vytěžovat de facto jen propojenost s telefonem a potažmo „vyživování“ čipu U1, který bude sloužit k jeho přesnější lokalizaci v prostoru u novějších Apple produktů vybavených stejným čipem. Neočekáváme proto, že bychom AirTagy dobíjeli častěji než jednou měsíčně. Vyšší frekvence by ostatně byla u podobného produktu poměrně nekomfortní.

Cena

O ceně novinky toho zatím bohužel mnoho nevíme. V minulých týdnech se sice objevily informace o tom, že by se měla pohybovat mezi 69 až 99 dolary (tedy zhruba 1600 až 2300 korun bez daně a dalších poplatků), avšak zda tomu tak bude si v tuto chvíli netroufáme říci. Jedno je však jasné již nyní – pokud bude chtít Apple s novinkou uspět, bude u ní muset nasadit cenu co možná nejnižší a to víceméně bez ohledu na to, co oproti konkurenci dokáže navíc. Produkty podobného typu se totiž na trhu příliš draze neprodávají a je velmi nepravděpodobné, že by tuto skutečnost dokázal Apple byť propracovanějším produktem výrazněji změnit. Nejedná se totiž zkrátka o věc, bez které by se nedalo fungovat, kvůli čemuž není její pořízení pro uživatele prioritou, což jejich ochotu utratit za ně velké peníze výrazně snižuje.