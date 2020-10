HomePod mini: Vzhled, výkon, funkce, cena a vůbec vše, co od něj očekáváme

V úterý Apple rozeslal dlouho očekávané pozvánky na svou druhou podzimní konferenci. Ta se uskuteční již příští úterý od 19:00 našeho času v Divadle Steva Jobse. Jedním z produktů, který by si měl v úterý odbýt svou premiéru, je i HomePod mini – tedy levnější verze chytrého reproduktoru HomePod představeného v červnu 2017. V následujících řádících si proto společně shrneme, co vše o něm již víme a tudíž i to, co od nich celkově očekáváme.

Vzhled

Přestože toho o HomePodu mini víme v podstatě velmi málo, očekává se v případě jeho vzhledu prakticky nic jiného než to, že se bude jednat o zmenšenou kopii klasického HomePodu. To jinými slovy znamená, že se nám do rukou dostane malý reproduktor válcovitého tvaru se zaoblenými hranami pokrytý pružnou síťovinou se spodní silikonovou nohou v barvě jeho povrchu. Apple u něj nebude takřka 100% riskovat ani z hlediska barevných variant, jelikož je možné, že jím půjdou rozšířit funkce nynější verze HomePodu. Očekáváme proto klasickou černou a bílou barevnou variantu. Co se pak týče rozměrů, novinka by měla být vysoká něco málo přes osm centimetrů, takže se zařadí po bok těch nejmenších chytrých reproduktorů na trhu z dílny Googlu nebo Amazonu.

Zvuk

S ohledem na miniaturní rozměry nelze očekávat, že by byl Apple schopný z HomePodu mini dostat stejně kvalitní zvuk jako z klasického HomePodu. Na druhou stranu však v žádném případě neočekáváme ani to, že by byl zvukový projev novinky špatný. Jelikož je totiž u HomePodu obecně zvuk jednou z nejvyzdvihovanějších věcí, je dle nás velmi pravděpodobné, že si na něm dal Apple u modelu mini záležet, díky čemuž se stane novinka ve své cenové i velikostní kategorii naprostou špičkou. Vychytávky typu přehrávání zvuku podle tvaru místnosti a rozmístění nábytku v ní, kterými se chlubí právě původní verze HomePodu, u ní však čekat zkrátka nelze.

Se zvukem je úzce spjata i kompatibilita s ostatní elektronikou. Původní verze HomePodu je využitelná jen s Apple zařízeními skrze AirPlay, za což si Apple od svých fanoušků vysloužil vlnu kritiky. Očekáváme proto, že jeho druhý chytrý reproduktor dostane do vínku plnohodnotnou podporu Bluetooth, díky čemuž bude využitelný i s telefony s Androidem a další kompatibilní elektronikou. I tím by si totiž mohl Apple otevřít dveře ke spoustě uživatelům, kteří mohli být doposud limitováni právě využívanou platformou.

Funkce

Jelikož se Apple potřebuje prosadit na trhu s chytrými asistenty, který se stává čím dál silnějším, je naprosto jasné, že z hlediska funkčnosti bude HomePod zaměřen primárně na Siri a Smart Home. Všechny jeho chytré funkce budou velmi pravděpodobně na stejné úrovni jako v případě původního HomePodu s tím, že je Apple bude schopen pomocí softwarových updatů pozvolna rozšiřovat. O výpočetní výkon by se měl v produktu starat procesor z Apple Watch Series 4 a 5, díky čemuž by neměl být ostatně problém ani se zvládnutím složitějších úloh – záležet však samozřejmě bude na tom, zda si s nimi dokáže poradit Siri jako taková, jelikož právě ona bude funkcím reproduktoru svým způsobem udávat tvář. Nebude-li schopna něco splnit, na kvalitě reproduktoru to jednoznačně ubere.

Cena a dostupnost

Cena HomePodu mini by mohla být pro mnohé z vás příjemným překvapením. Podle dnešního úniku informací má být totiž v USA na úrovni 99 dolarů, což by mohlo v Česku odpovídat částce 2 690 korun. Za 99 dolarů totiž Apple prodává i nový Solo Loop k Apple Watch, který v Česku stojí právě 2 690 korun. Právě kvůli tomu očekáváme stejný nebo minimálně velmi podobný přepočet. Pokud vás pak zajímá dostupnost, ta až tak potěšující nebude. Přestože se s představením počítá už příští týden na Keynote, na pulty obchodů mají reproduktory zamířit až zhruba v polovině listopadu – tedy za více než měsíc.