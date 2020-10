iPhone 12 oprava: Servis iPhonu 12 Pro stojí skoro stejně jako nový iPhone XR

Pokud jste doufali, že se letos Apple s cenami svých iPhonů umoudří a po třech letech představí prémiové modely za výrazně méně než 30 tisíc korun, zřejmě vás úterní Keynote zklamala. U klasických iPhonů 12 se totiž obecně očekávalo nasazení nižších cen a nikoliv start na 21 990 korunách u 12 mini a 24 990 korunách v 12. V případě řady 12 Pro se pak opět bavíme o částkách překračujících až na jednu výjimku (konkrétně základní model 12 Pro) třicetitisícovou hranici. Novinky se tedy rozhodně nedají označit za levné, což pocítíte i v případě, že se rozbijí a to tak, že se vám na ně nebude vztahovat záruka.

Fotogalerie iPhone 12 1 iPhone 12 2 iPhone 12 3 iPhone 12 4 +22 Fotek iPhone 12 5 iPhone 12 6 iPhone 12 7 iPhone 12 8 iPhone 12 9 iPhone 12 10 iPhone 12 11 iPhone 12 12 iPhone 12 13 iPhone 12 14 iPhone 12 15 iPhone 12 16 iPhone 12 17 iPhone 12 18 iPhone 12 19 iPhone 12 20 iPhone 12 21 iPhone 12 22 iPhone 12 23 iPhone 12 24 iPhone 12 25 Vstoupit do galerie

Na drahé mimozáruční opravy iPhonů jsme si začali pomalu zvykat s příchodem iPhonu X, který jako první přinesl OLED displej, ale nabízel třeba i skleněná záda kvůli bezdrátovému nabíjení. Cenu oprav o rok později ještě více vyšponoval příchod iPhonu XS Max, který z iPhonu X přímo vycházel, avšak byl o poznání větší než on. U toho vyšla mimozáruční oprava displeje u autorizovaných servisů na 329 dolarů, tedy v přepočtu 7500 korun bez daně a dalších poplatků. Za 5,8″ OLED iPhony se pak při výměně displeje platilo 279 dolarů (tedy zhruba 6400 korun) A jelikož disponují iPhony 12 typově velmi podobným displejem, Apple si za jejich mimozáruční opravy účtuje velmi podobné částky jako v předešlých letech – konkrétně 279 dolarů u 6,1″ modelů (tedy asi 6500 korun bez daně a dalších poplatků). Vyplývá to alespoň v jeho cenících servisů, které aktualizoval. Znovu však opakuji, že tuto částku zaplatíte pouze v případě, že si displej rozbijete vlastní vinou. Pokud však bude trpět například výrobní vadou, vztahuje se na něj záruka a Apple vám jej opraví bezplatně. A jen tak pro zajímavost – výměna 6,1″ Liquid Retina displeje iPhonu 11 vás vyjde zhruba o třetinu levněji, konkrétně na 199 dolarů (tedy asi 4600 korun). Rozdíl je tedy skutečně markantní, což je však vzhledem k rozdílné ceně LCD a OLED displeje naprosto jasné. Pokud by vás pak zajímalo, kolik si bude Apple účtovat za výměny displeje 5,4″ a 6,7″ modelů, na tuto otázku vám zatím odpovědět nedokážeme. Jelikož se totiž tyto modely zatím nedostaly do prodeje, v ceníku oprav Applu zatím chybí. V případě většího iPhonu se dá nicméně očekávat, že u něj Apple zachová stejnou cenu jako u oprav 6,5″ iPhonů – tedy 329 dolarů nebo chcete-li 7500 korun. Jakákoliv jiná částka by totiž byla vzhledem k cenotvorbě servisu displeje 6,1″ iPhonů, které jsou přímými nástupci 5,8″ iPhonů, překvapivá.

Fotogalerie iPhone 12 Pro 1 iPhone 12 Pro 2 iPhone 12 Pro 3 iPhone 12 Pro 4 +16 Fotek iPhone 12 Pro 5 iPhone 12 Pro 6 iPhone 12 Pro 7 iPhone 12 Pro 8 iPhone 12 Pro 9 iPhone 12 Pro 10 iPhone 12 Pro 11 iPhone 12 Pro 12 iPhone 12 Pro 13 iPhone 12 Pro 14 iPhone 12 Pro 15 iPhone 12 Pro 16 iPhone 12 Pro 17 iPhone 12 Pro 18 iPhone 12 Pro 19 Vstoupit do galerie

Zdá se vám 279 dolarů za výměnu displeje moc? Pak vězte, že se můžete při opravě dostat na daleko šílenější částku. Pokud se vám podaří telefon zničit ještě více – například rozbitím skleněných zad – a budete je potřebovat vyměnit, dostanete se na částku ještě o poznání vyšší. Apple si totiž v takovém případě účtuje 549 dolarů v případě modelu 12 Pro a 449 dolarů v případě iPhonu 12, což je v prvním případě skoro cena, za kterou v USA seženete bez daně iPhone XR v základu, tedy se 64 GB úložištěm (ten tam totiž vychází na 599 dolarů). I zde je navíc samozřejmě potřeba počítat s tím, že v tuzemsku vás tato oprava vyjde u autorizovaných poskytovatelů služeb ještě dráž kvůli započtení daně a dalších poplatků. Co se pak týče ceny ostatních mimozáručních oprav iPhonů 12 mini a 12 Pro Max, platí zde totéž, co výše – tedy že ještě nejsou zaneseny v ceníku.

Ceny oprav novinek jsou tedy opravdu vysoké, z čehož plyne jediné – je potřeba se mít při jejich používání na pozoru. Stačí totiž chvilka nepozornosti a vaše peněženka či platební karta bude rázem o tisíce korun chudší. I tento rok však Apple odolnost skla, které na iPhony použil, dle svých slov výrazně zvýšil a tudíž by se při drobnějších karambolech nemělo rozbít. Náhoda je však b…. a tak je určitě lepší vždy fungovat tak, aby vůbec nebyla pokoušena.