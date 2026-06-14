Většina lidí to dělá špatně. Jedno nenápadné tlačítko na iPhone skrývá funkce, které vám zpříjemní život

Postranní tlačítko na iPhonu většina z nás používá automaticky – k zamknutí telefonu, potvrzení plateb přes Apple Pay nebo k pořízení snímku obrazovky. Málokdo ale ví, že si jeho chování můžete částečně přizpůsobit a proměnit ho v užitečného pomocníka přesně podle svých potřeb.
Ve výchozím nastavení dlouhý stisk postranního tlačítka aktivuje Siri. Pokud ale hlasovou asistentku nevyužíváte, můžete tuto akci změnit například na Hlasové ovládání, které umožňuje ovládat iPhone pomocí mluvených příkazů. Ocení ho nejen uživatelé se specifickými potřebami v oblasti zpřístupnění, ale i každý, kdo má často plné ruce a potřebuje telefon ovládat bez dotyku.
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Nastavení najdete v aplikaci Nastavení > Zpřístupnění > Postranní tlačítko, kde si můžete vybrat, co se po dlouhém podržení tlačítka spustí. Pokud navíc využíváte funkce zpřístupnění, vyplatí se nastavit také tzv. Zkratku zpřístupnění. Ta funguje po trojitém stisknutí postranního tlačítka a umožňuje okamžitě aktivovat například Lupu, AssistiveTouch, barevné filtry nebo funkci Zmenšení pohybu.
Právě podobné drobnosti často rozhodují o tom, jak pohodlně se vám iPhone používá. Stačí věnovat několik minut nastavení a telefon se může mnohem lépe přizpůsobit vašim návykům. Možná zjistíte, že jedno nenápadné tlačítko zvládne mnohem víc, než jste si dosud mysleli.