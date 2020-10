iPhone 12 baterie: Známe přesnou kapacitu baterky iPhonů 12 mini a 12

Apple je pověstný tím, že se při představování nových hardwarových produktů příliš nezabývá jejich technickými specifikacemi jako takovými, ale spíš tím, co zařízení díky nim zkrátka dovedou. Jinými slovy, místo kapacity baterie světu prozradí, kolik hodin telefon vydrží při přehrávání videa, a místo přesných technických specifikací fotoaparátu radši ukáže snímky z něj. Přesné technické specifikace si je tedy pak nutné nastudovat přímo u něj na webu, potažmo počkat na první rozbory expertů, kteří doodhalují věci, které ani sám Apple na webu neuvedl, což je i případ výše zmíněné kapacity baterie. I tu však již naštěstí známe – tedy alespoň u iPhonů 12 mini a 12.

O odhalení kapacity baterie se tentokrát nepostarali odborníci z iFixit specializující se na rozebírání elektroniky, ale rovnou brazilský regulační úřad pro elektroniku. U toho si totiž musel Apple nechat jeho novinky certifikovat, díky čemuž se právě o kapacitách baterií dozvídáme. Z databáze brazilského úřadu vyplývá, že 5,4” iPhone 12 dostal od Applu do vínku baterii s kapacitou 2227 mAh, zatímco 6,1” iPhone 12 disponuje 2815 mAh. Ani v jednom případě se tedy nedá hovořit o bůhvíjakém zázraku, byť je jasné, že Apple neměl kvůli rozměrům telefonů na výběr. Ba co víc – právě s přihlédnutím na rozměry telefonů se dá říci, že si ještě u baterek vedl dobře. Například iPhone SE 2. generace s tělem větším než má iPhone 12 mini disponuje jen 1821 mAh baterií – tedy baterií o poznání menší. Co se pak týče klasického iPhonu 12, ten lze nejlépe porovnat s baterií 6,1” iPhonu 11. Ta má sice kapacitu 3110 mAh, avšak je nutné brát v úvahu to, že je vměstnána do většího těla a to i přesto, že mají telefony stejnou úhlopříčku displeje.

Jak na tom je z hlediska kapacity baterie iPhone 12 Pro a 12 Pro Max není zatím v tuto chvíli zcela jasné, jelikož se jejich záznamy v brazilské databázi zatím neobjevily. Dá se však očekávat, že se tak stane v nejbližších dnech a my si tak budeme moci o nich udělat opět o něco přesnější obrázek. Snad tedy nebudou jejich kapacity zklamáním, čehož se někteří jablíčkáři kvůli nasazení kvalitnější fotosoustavy obávají.