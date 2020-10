Chystáte se zakoupit rychlonabíjecí adaptér nejen pro iPhone 12? Sáhněte po tom od Swisstenu

Komerční sdělení: Až do předminulého roku, kdy Apple představil iPhone XS (Max), jsme v balení mohli najít zastaralý 5W nabíjecí adaptér, a to i přesto, že jablečné telefony už v té době dávno podporovaly rychlonabíjení. S příchodem iPhone 11 Pro (Max) už poté Apple začal do balení přibalovat 18W nabíječku, levnějšímu iPhonu 11 poté v balení stále zůstal levnější 5W adaptér. Kalifornský gigant se v tomto případě bohužel kompletně zaseknul a v době, kdy jste v balení konkurenčního smartphonu mohli najít adaptér s výkonem několika desítek wattů, tak Apple stále nabízel ostudný 5W adaptér a uživatele se tak rozhodl přimět k tomu, aby si za další peníze koupili adaptér výkonnější.

V balení iPhone 12 a dalších nenajdete adaptér ani sluchátka

V případě, že jste na začátku tohoto týdne společně s námi sledovali Apple Event, tak vám zajisté neuniklo představení nových „dvanáctkových“ iPhonů. Abychom byli konkrétní, tak jablečná společnost na druhé letošní podzimní konferenci představila iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro a iPhone 12 Pro Max. Méně pozorní z vás by mohli čekat, že se v balení těchto iPhonů bude nacházet zbrusu nový, 20W adaptér, který Apple začal nabízet ve svém obchodě. Opak je však pravdou, jelikož se kalifornský gigant rozhodl, že nabíjecí adaptéry, společně se sluchátky EarPods, přestane ke svým chytrým telefonům přibalovat. Adaptéry a sluchátka nenajdete ani u iPhone 11, XR a SE (2020), které si koupíte přímo na Apple.cz. Na první dobrou se tohle může zdát jakožto naprosto nesmyslné, když se však na celou situaci podíváte z jiného úhlu, tak vám začne dávat smysl.

iPhone 12:

Při oznámení absence adaptéru a sluchátek v balení Apple uvedl, že se na světě nachází celkově okolo 2 miliard nabíjecích adaptérů a je jednoduše nesmyslné, aby docházelo k produkci dalších. Většina z nás už doma stejně adaptér má a je zbytečné, aby se nám doma neustále skladovaly nové a nové adaptéry – a takto stejně to platí i v případě sluchátek. Díky odstranění adaptéru a sluchátek pak Apple mohl zmenšit balení jablečných telefonů, čímž dosáhl méně náročné logistiky. Zkrátka a jednoduše jde Applu o to, aby na naší planetě zanechával co možná nejmenší uhlíkovou stopu, kterou těmito rozhodnutími rozhodně o dost zmenšil. Dochází totiž k menší výrobě adaptérů a díky menšímu balení pak bude možné převážet vícero jablečných telefonů najednou.

Zdroj: Apple

Pokud nemáte rychlonabíjecí adaptér, můžete sáhnout po tom od Swisstenu

Samozřejmě jsou zde i takoví jedinci, kteří doma žádný adaptér nemají – například kvůli tomu, jelikož svůj starý iPhone prodali společně s ním, popřípadě kvůli tomu, že jim přestal fungovat. Pro naše pohodlí je poté vhodné mít alespoň jeden nabíjecí adaptér v každé místnosti bytu či domu, abychom nemuseli stále odpojovat a zapojovat jeden a ten samý. Jestliže tedy patříte do této skupiny uživatelů, kterým adaptér chybí, tak máte dvě možnosti – buď sáhnete po originálním řešení od Applu, anebo si koupíte adaptér od výrobce třetí strany. Byť se Apple rozhodl pro zlevnění adaptéru i sluchátek EarPods, tak je originální řešení samozřejmě stále o dost dražší, než to od třetí strany. V tomto případě si můžete zakoupit perfektní rychlonabíjecí Power Delivery (PD) adaptéry od Swisstenu, které originální adaptéry v mnohém předčí. Pojďme si o Power Delivery a zmíněných adaptérech říct něco více.

Co je to vlastně Power Delivery?

Ještě před tím, než se vrhneme na samotné adaptéry, tak by bylo fajn si říci, co je to vlastně Power Delivery. Zkrátka a jednoduše se jedná o standard pro rychlé nabíjení jablečných zařízení. Nutno podotknout, že Power Delivery je doopravdy jediným standardem, který je pro rychlonabíjení jablečných produktů k dispozici. Na světě pak existuje například ještě Quick Charge od Qualcommu, tento standard je ale určen pro Android telefony a s Apple zařízeními vám fungovat nebude. Power Delivery poté můžete jednoduše poznat tak, že využívá konektoru USB-C. Klasický Power Delivery adaptér má tedy USB-C výstup, Power Delivery kabel má poté na jedné straně konektor USB-C pro připojení k adaptéru, na druhé straně pak konektor Lightning pro připojení k jablečnému telefonu. Power Delivery funguje na všech iPhonech 8 a novějších, konkrétně je tato zařízení možné nabíjet až 18 wattovým adaptérem, nejnovější iPhony 12 lze poté nabíjet 20 wattovým adaptérem, který Apple v současné době nabízí. Nutno podotknout, že oba tyto adaptéry jsou zaměnitelné a rozdíl je v nich minimální.

18W a 20W Power Delivery adaptéry Swissten jsou naprosto ideální…

Výše jsme si tedy vysvětlili, co je to standard Power Delivery. Jestliže chcete využívat rychlonabíjení i vy a hledáte levnou, ale zároveň kvalitní alternativu k originálnímu Power Delivery adaptéru, tak můžete využít adaptéry od Swisstenu. Ten konkrétně nabízí 18W a 20W Power Delivery nabíjecí adaptéry. 18W adaptér je určen pro veškeré iPhony 8 a novější, 20W adaptér pak pro nejnovější iPhony 12. Klidně však můžete zakoupit 20W adaptér a využít jej na váš starší iPhone 8 – nic se nestane a adaptér se samozřejmě jednoduše přizpůsobí, stejně tak 18W adaptér můžete využít k nabití iPhonu 12 a opět se nic nestane – samotné nabíjení bude jen nepatrně pomalejší. Pořízení zastaralého 5W adaptéru už v roce 2020 jednoduše nepřipadá v úvahu, tedy pokud nechcete zavzpomínat na staré časy a být tak trochu retro. Jen pro zajímavost, v Apple Online Storu si můžete stále zakoupit 5W adaptér po boku toho 20W – cena je však u obou adaptérů stejná, tedy 590 korun, a jen blázen by sáhl po staré „klasice“ v podobě 5W adaptéru.

…a oproti těm originálním toho nabízí o mnoho více

Dost možná se ptáte, z jakého důvodu jsem výše uvedl, že adaptéry od Swisstenu dokáží ty originální v mnohém předčít. Zatímco originální adaptér má tvar klasického adaptéru, tak adaptéry od Swisstenu nabízí speciální „úzký“ tvar, který má výstup USB-C Power Delivery na spodní, potažmo horní straně – záleží, jakým způsobem adaptér zapojíte do zásuvky. Díky tomu můžete adaptér připojit do zásuvky i na místě, kde je špatný přístup, například za skříní či jiným nábytkem. Zároveň lze na takovém místě díky adaptéru vyvést kabel tam, kam je potřeba, bez zbytečného lámání kabelu jako takového. Pokud navíc adaptér připojíte do zásuvky tím způsobem, že bude výstup USB-C směřovat dolů, tak v horní části adaptéru budete moci využít stojánku na iPhone, což se hodí nejen při cestování. Oba dva zmíněné adaptéry jsou k dispozici v bílé a černé barvě, takže si můžete být jistí, že je dokážete perfektně sladit s vaším moderním nábytkem.

Potřebovat budete i Power Delivery kabel

Pokud chcete provozovat rychlonabíjení, tak kromě adaptéru potřebujete také zmíněný Power Delivery kabel, který má na jednom konci USB-C a na druhém Lightning. I v tomto případě můžete využít kabely od Swisstenu, které jsou oplétané a oproti těm originálním o mnoho odolnější. Swissten prodává jak varianty s certifikací MFi, která zaručí funkčnost kabelu i po aktualizaci iOS, tak varianty bez této certifikace, které jsou o několik stovek korun levnější. A pokud chcete využít Power Delivery i ve vašem vozidle, tak můžete využít speciální 36W adaptér do zapalovače ve vašem vozidle. Tento adaptér disponuje celkově dvěma konektory – v případě prvního se jedná o USB-C Power Delivery, druhý konektor je poté klasické USB-A s technologií QuickCharge 3.0, která je určená pro zařízení Android.