Filmy z dílny Disney jsou nově na iTunes dostupné ve 4K HDR

Jelikož je na mnoha místech po světě lidem doporučováno, aby zůstali doma, nezbývá než se nějakým způsobem zabavit. Lidé tedy často ve svých domovech směřují k počítačovým hrám či televizi. Apple si v souvislosti s pandemií pro uživatele už nějaké to překvapení připravil. Pokud si vzpomínáte, v dubnu umožnil sledovat valnou většinu svých seriálů zdarma jen zřejmě proto, aby lidé zůstali doma, k čemuž se uchýlil v naprosté tichosti. Nyní si Apple, a to možná z obdobných důvodů, připravil pro své uživatele další menší překvapení.

Zákazníkům Apple TV a iTunes začala společnost rozesílat mail s líbivým textem. V něm je totiž psáno, že filmy společnosti Disney a dalších, které si uživatelé v minulosti zakoupili, byly upgradovány do 4K HDR – zcela zdarma. Mail začal chodit uživatelům v Kanadě a Spojených státech asi týden poté, co se jim tituly začaly zobrazovat s označením „4K“. Kromě filmů od Disney se tohoto bezplatného zlepšení dočkaly i některé filmy od Marvelu, Pixaru a ze světa Star Wars. Jedná se o příjemnou změnu, neboť až donedávna byly filmy od Disneyho jen v HD. Díky Apple TV je tedy možné zopakovat svůj zážitek z filmů na úplně jiné úrovni. Když už je řeč o Apple TV, těsně před keynote se objevily zvěsti, že Apple představí nový model tohoto produktu. Jak ale víme, nestalo se tak. Možná tedy budeme muset počkat až do listopadu, kdy by Apple měl odhalit nové Macy.