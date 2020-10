Kompletní srovnání: iPhone 12 Pro vs. iPhone 11 Pro vs. iPhone XS vs. iPhone X

Je to několik hodin nazpátek, co jsme se dočkali představení nových iPhonů 12. Konkrétně Apple představil iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro a iPhone 12 Pro Max. Každý z těchto telefonů je určen pro jinou cílovou skupinu. Pokud například přemýšlíte nad tím, že byste si zakoupili iPhone 12 Pro, ale chcete zjistit, zdali by vám nestačil například jen iPhone 11 Pro, XS nebo X, tak jste tady naprosto správně. V tomto článku se společně podíváme na kompletní srovnání všech těchto čtyřech zmíněných modelů. Vrhněme se tedy přímo na věc.

Procesor, paměť, technologie

Hned na začátku tohoto srovnání se společně pojďme podívat na hardware, kterým všechna čtyři zařízení disponují. Co se týče nejnovějšího iPhone 12 Pro, tak v jeho útrobách tepe momentálně nejnovější a nejmodernější procesor A14 Bionic. Ten disponuje celkově šesti jádry a maximální taktovací frekvence prozatím není známa, podle úniků má však hodnotu 3.1 GHz. V iPhone 11 Pro poté tepe rok starý procesor A13 Bionic, který taktéž nabízí šest jader a maximální taktovací frekvenci 2.65 GHz. Pokud se podíváme na iPhone XS, tak zjistíme, že se v jeho útrobách nachází procesor A12 Bionic, který má taktéž šest jader a maximální taktovací frekvenci 2.49 GHz. Nejstarší iPhone X poté nabízí procesor A11 Bionic, taktéž s šesti jádry, maximální taktovací frekvence je poté 2.39 GHz. V útrobách Phone 12 Pro, 11 Pro a XS poté najdete grafický akcelerátor se čtyřmi jádry, jediný iPhone X disponuje grafickým akcelerátorem „jen“ se třemi jádry.

iPhone X:

Pokud se podíváme na stránku paměti RAM, tak u iPhone 12 Pro se můžete těšit na 6 GB paměti RAM. Co se týče rok starého iPhone 11 Pro, tak tento model nabízí taktéž 6 GB RAM. iPhone XS poté nabízí 4 GB paměti RAM a nejstarší iPhone X „jen“ 3 GB. Všechny zmíněné modely disponují biometrickou ochranou Face ID, tedy rozpoznávání obličeje. U iPhone 12 Pro je poté Face ID o něco rychlejší oproti iPhone 11 Pro, stejně to platí postupně i u starších modelů – čím novější zařízení si tedy koupíte, tím rychlejší Face ID bude. Rozdíly lze rozhodně pozorovat, každopádně se nejedná o nic úplně zásadního. Ani jedno zařízení nedisponuje slotem pro rozšíření úložiště pomocí SD karty. Všechna zařízení disponují nanoSIM slotem, kromě iPhone X poté nabízí všechna porovnávaná zařízení eSIM. iPhone 12 Pro je poté jako jediný schopen pracovat s 5G sítí.

Baterie a nabíjení

Určitě vás zajímá, jak je na tom nejnovější iPhone 12 Pro z hlediska baterie. Vzhledem k tomu, že Apple tuto specifikaci přesné neuvádí, tak si na přesnou kapacitu ještě budeme muset počkat. S největší pravděpodobností bude ale velikost podobná baterii z iPhone 11 Pro, kde se nachází baterie o kapacitě 3046 mAh. iPhone XS má ze všech porovnávaných zařízení baterií nejmenší, konkrétně jen s kapacitou 2658 mAh. V nejstarším iPhone X poté najdeme baterii o kapacitě 2716 mAh. Co se týče nabíjení, tak vám Apple k iPhone 12 Pro přibalí 20W nabíjecí adaptér, k iPhone 12 Pro poté 18W nabíjecí adaptér. Co se týče iPhone XS a X, tak v balení naleznete klasický a zastaralý 5W nabíjecí adaptér. U všech zmíněných zařízení je možné bezdrátové nabíjení Qi, a to o maximálním výkonu 7,5 W. iPhone 12 Pro poté na svých zádech nově nabízí MagSafe, ke kterému lze připojit speciální MagSafe nabíječky. Tyto bezdrátové nabíječky dokáží váš iPhone 12 Pro nabíjet výkonem až 15 W. Ani jedno ze zařízení bohužel není schopno reverzního bezdrátového nabíjení.

Konstrukce a displej

Pokud se rozhodnete pro zakoupení jednoho ze čtyř porovnávaných zařízení, tak právě konstrukce, potažmo materiály použité pro šasi, jsou jednu z mála věcí, které mají všechny iPhony společné. Konkrétně se můžete těšit na šasi, které je zhotoveno z nerezové oceli, která je oproti hliníku o dost pevnější a také elegantnější. Co se týče předního skla, tak iPhone 12 Pro nabízí zbrusu nové tvrzené sklo Ceramic Shield. Jak už název napovídá, tak u tohoto tvrzeného skla je využito keramických krystalů, které jsou na zařízení nanášené za velmi vysoké teploty. Díky tomu je sklo iPhone 12 Pro až 4x silnější a odolnější oproti těm předchozím. iPhone 11 Pro, XS a X poté nabízí klasické tvrzené sklo od společnosti Corning, konkrétně Gorilla Glass – přesné určení bohužel není možné. U iPhone 12 Pro a 11 Pro naleznete na zadní straně čtvercový modul fotoaparátu se třemi objektivy, 12 Pro k tomu ještě nabízí LiDAR skener. iPhone XS a X nabízí podlouhlý modul se dvěma objektivy. V horní části displeje se stále nachází kontroverzní výřez. Na levém boku poté najdete tlačítka hlasitosti a přepínač režimů, na pravém boku tlačítko pro zapnutí. Všechny iPhony poté dobijete prostřednictvím Lightning konektoru.

iPhone XS:

Co se týče displejů, tak nejnovější iPhone 12 Pro nabízí 6.1″ OLED displej s označením Super Retina XDR. Tento displej má rozlišení 2532 × 1170 při 460 pixelech na palec. iPhone 11 Pro se chlubí 5.8″ OLED displejem s označením Super Retina XDR s rozlišením 2436 × 1125 pixelů při 458 pixelech na palec. iPhone XS a iPhone X se chlubí totožným, 5.8″ OLED displejem s označením Super Retina HD a rozlišením 2436 × 1125 pixelů při 458 pixelech na palec. Všechna zmíněná zařízení podporují HDR, True Tone a široký barevný rozsah P3. Kontrastní poměr displeje u iPhone 12 Pro a 11 Pro je 2 000 000 : 1, u iPhone XS a X je tento poměr 1 000 000 : 1. Maximální jas u iPhone 12 Pro a 11 Pro dosahuje 800 nitů, v HDR režimu pak až 1200 nitů. iPhone XS a X poté produkuje maximální jas 625 nitů.

iPhone 11 Pro:

Fotoaparát

Jak už jsme nakousnuli výše, tak mezi všemi porovnávanými iPhony jsou u fotoaparátu velké rozdíly. iPhone 12 Pro nabízí profesionální 12 Mpix fotosoustavu s ultra-širokoúhlým a širokoúhlým objektivem společně s teleobjektivem. Clona ultra-širokoúhlého objektivu je f/2.4, širokoúhlého pak f/1.6 a teleobjektivu f/2.0. Dále nechybí podpora Nočního režimu, Deep Fusion, Apple ProRAW, portrétů v Nočním režimu a Smart HD 3. iPhone 11 Pro pak nabízí trojitou 12 Mpix fotosoustavu, opět s ultra-širokoúhlým a širokoúhlým objektivem a teleobjektivem. Ultra-širokoúhlý objektiv má clonu f/2.4, širokoúhlý f/1.8 a teleobjektiv f/2.0. U tohoto zařízení nechybí podpora Nočního režimu, Deep Fusion a Smart HDR. Starší iPhone XS pak nabízí dvojitou 12 Mpix fotosoustavu s širokoúhlým objektivem a teleobjektivem, kdy první zmíněný má clonu f/1.8 a druhý f/2.4. u iPhone XS se dočkáte podpory Smart HDR a portrétního režimu s vylepšeným bokeh a ovládáním hloubky ostrosti. iPhone X poté nabízí dvojitou 12 Mpix fotosoustavu se širokoúhlým objektivem a teleobjektivem, první zmíněný má clonu f/1.8 a druhý f/2.4. Nechybí Smart HDR, klasický portrétní režim a Auto HDR.

Pokud se podíváme na nahrávání videí, tak iPhone 12 Pro zvládne natáčet jako jediné zařízení na světě HDR video Dolby Vision při 60 FPS, popřípadě 4K video při 60 FPS. Co se týče iPhone 11 Pro, XS a X, tak maximální možné nastavení je 4K při 60 FPS, točení v HDR Dolby Vision chybí. Zpomalené video lze poté na všech čtyřech zařízeních točit v 1080p při nejvíce 240 FPS. iPhone 12 Pro potom jako jediný nabízí časosběr v nočním režimu, ostatní starší zařízení nabízí pouze klasický časosběr. Zajímat by vás mohl také přední fotoaparát, který je u všech iPhonů 12 Mpix a nese označení TrueDepth. Clona tohoto fotoaparátu je f/2.2, iPhone 12 Pro s ním umí Smart HDR 3, 11 Pro a XS poté Smart HDR a iPhone X Auto HDR. V případě iPhone 12 Pro a iPhone 11 Pro dokáže přední fotoaparát natáčet video až ve 4K při 60 FPS, u iPhone XS poté v 1080p a 60 FPS a u iPhone X v 1080p a 30 FPS. Přední fotoaparát iPhone 12 Pro a 11 Pro poté nabízí také točení ve zpomaleném závěru při 120 FPS. iPhone 12 Pro navíc nabízí Noční režim a Deep Fusion.

iPhone 12 Pro:

Barvy a úložiště

Kromě varianty úložiště vás při rozhodování rozhodně zajímají také barvy, které jsou k dispozici. V případě iPhone 12 Pro si můžete vybrat z tichomořsky modré, zlaté, grafitové šedé a stříbrné. iPhone 11 Pro pak nabízí půlnočně zelenou, stříbrnou, vesmírně šedou a zlatou. iPhone XS poté nabízí stříbrnou, vesmírně šedou a zlatou, iPhone X pouze stříbrnou a vesmírně šedou. Co se týče kapacity úložiště, tak iPhone 12 Pro seženete ve 128 GB, 256 GB a 512 GB, iPhone 11 Pro poté v 64 GB, 256 GB a 512 GB, stejně jako iPhone XS. iPhone X je pak k dispozici v 64 GB a 256 GB variantě.

