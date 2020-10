Rok starý iPhone 11 Pro má lepší výdrž než nový iPhone 12 Pro

Pohled do oficiálních technických specifikací iPhonů 12 dokáže pořádně překvapit – tím spíš, když je promítneme do srovnání se staršími iPhony. Pokud si totiž v současnosti vložíte do oficiálního srovnávače Applu včera představené iPhony 12 Pro a 12 spolu s loňským králem iPhonem 11 Pro, zjistíte, že je loňský model trumfne ve výdrži baterie.

Od Applu jsme byli zvyklí v minulých letech slýchat to, že se díky úspornějším procesorům výdrž jeho iPhonů pozvolna zlepšuje. Jasně, jednalo se řádově o jednotky hodin, ale i ty jsou u telefonu, který si každý zpravidla jednou denně nabijí plusové. O to trpčí je proto nynější zjištění, že má iPhone 12 Pro a 12 o hodinu kratší výdrž při přehrávání videa (což je jeden z ukazatelů, kterými Apple výdrž baterií měří) než právě iPhone 11 Pro. A to i přestože nabízí větší rozměry, od kterých si mnozí slibovali větší baterii, či právě novější čipset, od kterého se zase očekávala úspornost. Prakticky stejné jsou však i displeje telefonů a další technické specifikace, kvůli čemuž se zdá být nerovnost výdrže baterie ještě zvláštnější.

Ačkoliv je jasné, že je nutné brát podobná měření Applu se značnou rezervou, jelikož vždy velmi záleží na tom, jak daný jedinec telefony používá, faktem je, že se jedná o pořádné překvapení. V uplynulých týdnech se totiž poměrně často hovořilo o tom, že si nové telefony díky většímu tělu z hlediska výdrže spíše polepší a stanou se tak opět o něco využitelnějšími. Jak se však zdá, na to si budeme muset počkat ještě minimálně rok.