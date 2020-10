Český T-Mobile vyráží opět do boje proti koronaviru. Své klienty vyzve skrze SMS k instalaci eRoušky

Společnost T-Mobile obratem reaguje na výzvu ministra zdravotnictví Romana Prymuly a hlavní hygieničky Jarmily Rážové. Dnes odpoledne začne všem svým zákazníkům s chytrými telefony rozesílat SMS s prosbou o instalaci této aplikace. Rozesílání by mělo trvat maximálně do čtvrtka a obdrží jej všichni zákazníci T-Mobile, kteří vlastní chytré telefony, což představuje téměř 4 miliony SIM karet.

„Situace v ČR je vážná. Nesmírně si ceníme práce našich doktorů, sester a dalšího personálu ve zdravotnictví. Chceme jim proto pomoci, aby mohli být ve spojení jak s odbornou veřejností, tak i se svými blízkými v nejvyšší možné kvalitě. Zároveň věříme, že aplikace eRouška může při dostatečném rozšíření pomoci dostat pandemii pod kontrolu,“ uvedl výkonný ředitel T-Mobile pro Českou republiku Juraj Bóna. eRouška využívá možnosti smartphonu a zaznamenává data, která pomáhají vystopovat kontakty s lidmi, kteří by mohli být nakaženi virovým onemocněním COVID-19. Pro správné fungování je potřeba mít v telefonu operační systém nejméně Android 6 nebo iOS 13.5.

T-Mobile zároveň poskytne všem svým zákazníkům z řad nemocnic a krajských hygienických stanic od středy 14. října do konce nouzového stavu zdarma neomezená mobilní data pro jejich zaměstnance. Zároveň bezplatně operátor navýšil na maximum kapacitu jejich pevného internetového připojení.

T-Mobile také opět přichází s pomocí pro firemní zákazníky, jejichž podnikání nepříznivě zasáhla podzimní vlna epidemie COVID-19. Malí a střední podnikatelé mohou využít speciální balíček hlasových, datových a ICT služeb. Velkým firmám přijde vhod zvýhodněná sada řešení pro bezpečný přístup jejich zaměstnanců na internet při práci z domova. T-Mobile zároveň nabízí pomoc školským zařízením s distanční výukou. Speciální sada obsahuje notebook, edukativní balíček pro on-line výuku, LTE připojení a antivirovou ochranu. „Stejně jako na jaře stojíme při našich zákaznících. Ať už se jedná o malé živnostníky, velké instituce a podniky, školská zařízení nebo těžkou zkouškou procházející zdravotnictví,“ říká Juraj Bóna, a dodává: „Plánujeme další cílenou podporu vybraným ohroženým skupinám, se kterou vás brzy seznámíme.“

Fotogalerie erouska 2 20 erouska 2 19 erouska 2 18 erouska 2 17 +17 Fotek erouska 2 16 erouska 2 15 erouska 2 14 erouska 2 13 erouska 2 12 erouska 2 11 erouska 2 9 erouska 2 10 erouska 2 8 erouska 2 7 erouska 2 6 erouska 2 5 erouska 2 4 erouska 2 3 erouska 2 2 erouska 2 1 Zdroj: Redakce Letem světem Applem Vstoupit do galerie

Pomoc zdravotnickým zařízením

Všem nemocničním zařízením a krajským hygienickým stanicím, které využívají služeb T-Mobile, navýšil operátor zdarma od začátku přenosové rychlosti jejich pevného internetového připojení na maximální kapacitu. Jedná se například o brněnskou Fakultní nemocnici u svaté Anny, Thomayerovu nemocnici v Praze, Fakultní nemocnici v Motole a další. Celkem jde o téměř devět desítek subjektů. Zároveň všichni jejich zaměstnanci se služebním telefonem budou mít k dispozici zdarma neomezená mobilní data. Obě opatření platí do předpokládaného ukončení nouzového stavu, tedy do 3. 11. 2020.

Bezpečnostní audit pro velké firmy a bezpečný přístup pro zaměstnance na internet z domova zdarma

Pro velké firemní zákazníky přichystal T-Mobile soubor nástrojů pro bezpečnou práci jejich zaměstnanců z domova. Operátor tak nabízí zdarma bezpečnostní audit firemní LAN sítě, který prostřednictvím monitoringu odhalí hrozby a rizika pro síťovou bezpečnost. Bezplatný bude rovněž přístup přes internet k interním aplikacím.

S T-Mobile mohou zákazníci získat na měsíc zdarma bezpečný přístup k internetu při práci z domova, a to díky službě Cisco Umbrella. Operátor rovněž nabízí za zvýhodněnou cenu audit stavu IT infrastruktury společnosti včetně porovnání s tržními standardy.

Pro podnikatele a malé firmy

Pro všechny zákazníky z řad živnostníků a malých společností nabízí T-Mobile speciální balíček COVID 2.0. Ten nabízí neomezené volání do vlastní sítě těm uživatelům, kteří jej nemají v rámci svého tarifu. Stačí si jej aktivovat v aplikaci Můj T-Mobile nebo v internetové samoobsluze. Operátor rovněž poskytne možnost nákupu nejen mobilních telefonů na splátky i bez smlouvy na dobu určitou. Navíc v Magenta 1 Business mohou podnikatelé 10 % z měsíční fakturované částky použít právě pro splátky bez navýšení, a to až na dobu 35 měsíců. Přechod do digitálního prostředí vyžaduje především kvalitní a rychlé připojení k internetu. T-Mobile proto nabízí nejvyšší dostupné připojení na konkrétní adrese jednotnou cenu 299 Kč měsíčně na prvního půl roku. První měsíc zdarma získají noví uživatelé oblíbeného balíku kancelářských aplikací M365 Business Standard. Se zvýhodněnou cenou speciální placení IT podpory mohou počítat rovněž při migraci stávajícího e-mailového řešení do cloudového prostředí Microsoft 365. Podnikatelé a malé firmy mohou všechny tyto nabídky využít od 15. října do konce roku 2020.

Kompletní řešení pro on-line výuku

Ve spolupráci s partnerem Unicorn nabízí nově T-Mobile speciální balíček pro školy přecházející na on-line výuku. Kromě notebooku HP s připojením k internetu přes LTE síť T-Mobile přináší řešení pro on-line vzdělávání Redmonster.cz a nezbytnou antivirovou ochranu. Balíček od Redmonter.cz, respektive vybrané kurzy mohou bezplatně využívat i rodiny s dětmi po celý říjen 2020.