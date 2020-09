Vyšla eRouška 2 pro iPhony: Co je v ní nového a jak ji nainstalovat

Na dnešní mimořádné tiskové konferenci Ministerstva zdravotnictví oznámil ministr Adam Vojtěch velmi brzké vydání nové verze aplikace eRouška (v Česku známá též jako eRouška 2), která má pomoci v boji s koronavirem. Ačkoliv měla být dle jeho slov dostupná až zítra – tedy v pátek 18. září -, od Applu dostala zelenou již dnes večer a tudíž je volně ke stažení přes App Store.

Ačkoliv byla eRouška v posledních týdnech prezentována de facto jako nová, faktem je, že se o zcela novou aplikaci nejedná. Jinými slovy, pokud jste si v uplynulých týdnech eRoušku stáhli, novou verzi získáte pouhopouhým updatem této předešlé verze. Pokud jste po ní pak zatím nesáhli, z App Store si již stáhnete jen verzi novou – konkrétně označovanou jako 2.1 (tedy alespoň v zápiscích v App Store).

Nová verze eRoušky dala sbohem svému systému a začala spoléhat na “koronavirovou technologii Applu”, tedy Exposure Notification API nebo chcete-li API pro oznámení kontaktu s nákazou. Díky přijetí tohoto API je tak eRouška konečně skvěle využitelná i na iPhonech, jelikož je nyní schopná běžet de facto nepřetržitě na pozadí. Dalším benefitem je to, že ke zprovoznění eRoušky již nebude třeba telefonní číslo, které se do ní muselo vyplnit. Vše je tedy zcela anonymní, což je pro mnoho uživatelů zcela klíčové. Zatímco původní eRouška do sebe zjednodušeně řečeno “jen” zaznamenávala setkání s uživateli, v jejichž telefonech běžela tatáž aplikace, nová eRouška vás již dokáže i automaticky upozornit na to, zda jste se nesetkali s nakaženým člověkem – tedy samozřejmě, pokud má nakažený v telefonu nainstalovanou aplikaci se stejným API a zároveň dá vědět hygieně, která mu následně pomůže s nastavením aplikace, aby rozeslala upozornění. Využitelnost je tedy nyní skutečně úplně jinde než u předešlé verze.

Jak zprovoznit novou verzi aplikace eRouška

z App Store si stáhněte aplikaci eRouška, popřípadě aktualizujte na verzi 2.1, pokud jste jí již stáhli dříve Zapněte si Bluetooth Spusťte aplikaci eRouška a seznamte se s novinkami Povolte oznámení, jelikož jedině tak se efektivně dozvíte o potenciálních setkání s nakaženými Dokončete aktivaci

Jakmile tyto jednoduché kroky splníte, v nastavení vašeho iPhonu s iOS 13.7 či iOS 14 si můžete v sekci Oznámení o kontaktech s nákazou úspěšnou aktivaci zkontrolovat. V této sekci si můžete rovněž nastavit celou řadu dalších věcí jako například Měsíční přehled, který vás upozorní každý měsíc na to, že vám eRouška na pozadí běží. Možné je tu dále například i smazat veškeré údaje o kontaktech či nastavit, zda chcete s Ministerstvem zdravotnictví sdílet informace o cestování, které mohou pomoci s případným trasováním nakažených.

Nová eRouška toho tedy nyní zvládá ve spolupráci s novými prvky z iOS opravdu dost a konečně se tak na ní dá nahlížet jako na možnou pomoc v boji s koronavirem. Je však potřeba si uvědomit, že využitelná bude jen v případě, že si jí nainstaluje co možná největší počet lidí, který ji záhy začne aktivně využívat a bude dbát na upozornění, která mu budou chodit. Pokud se tyto věci nepodaří splnit, bude eRouška absolutně k ničemu.