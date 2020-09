Jeden z nejčastějších dotazů našich čtenářů v posledních dnech je to, jak nainstalovat eRoušku. Ta se totiž v současnosti těší obrovskému mediálnímu zájmu a to zejména díky tomu, že jsme se před pár dny dočkali uvolnění jejího velkého updatu, díky kterému by měla být o poznání použitelnější než její předešlá verze. Pokud tedy i vy tápete nad tím, jak eRoušku, která má Česku pomoci v boji s koronavirem, nainstalovat, jste tu správně.

Jak nainstalovat eRoušku

Z App Store si stáhněte aplikaci eRouška, popřípadě aktualizujte na verzi 2.1, pokud jste jí již stáhli dříve Zapněte si Bluetooth Spusťte aplikaci eRouška a seznamte se s novinkami Povolte oznámení, jelikož jedině tak se efektivně dozvíte o potenciálních setkání s nakaženými Dokončete aktivaci

O tom, zda se instalace podařila, se můžete přesvědčit buď samotné aplikaci, která vám na úvodní obrazovce oznámí, že je eRouška aktivní, nebo v případě iOS 13.7 a novějších v Nastavení a sekci Oznámení o kontaktech s nákazou, kde bude u Stavu protokolování kontaktů s nákazou svítit „Aktivní“. Nutno podotknout, že bez eRoušky je oznámení o kontaktech s nákazou nezaktivovatelné, o čemž se můžete jednoduše přesvědčit sami tím, že se o to pokusíte. V rozhraní budete totiž vždy přesměrování na mikrostránku eRoušky v App Store a vyzváni ke stažení.

Fotogalerie erouska 2 2 erouska 2 3 erouska 2 4 erouska 2 5 +16 Fotek erouska 2 6 erouska 2 7 erouska 2 8 erouska 2 9 erouska 2 10 erouska 2 11 erouska 2 12 erouska 2 13 erouska 2 14 erouska 2 15 erouska 2 16 erouska 2 17 erouska 2 18 erouska 2 19 erouska 2 20 Vstoupit do galerie

Na závěr jen doplním, že nová verze eRoušky (která je v současnosti jako jediná ke stažení v App Store a Google Play) je funkční pouze na iPhonech s iOS 13.5 a vyššími či Androidech s Android 6.0 a vyššími. Pokud tedy máte telefony, které nejsou s těmito systémy kompatibilní, bohužel neexistuje možnost, jak na ně eRoušku dostat. Máte-li telefony se softwary kompatibilní, avšak neaktualizovaná, stačí je pouze updatovat a vše bude fungovat přesně tak, jak má.