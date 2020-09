eRouška 2.0: Takto na iPhonu vypadá nové rozhraní pro boj s koronavirem v ČR

Ministerstvo zdravotnictví v čele s jeho prvním mužem Adamem Vojtěchem včera dopoledne na tiskové konferenci oficiálně představilo novou verzi aplikace eRouška. Ta bude nyní spoléhat na “koronavirové technologie” Applu a Googlu (o čemž jsme vás informovali podrobněji zde), díky čemuž bude daleko využitelnější než je tomu nyní – minimálně tedy na iPhonech. Aplikace na nich totiž bude konečně moci běžet nepřetržitě i na pozadí, zatímco v současné verzi tomu tak kvůli ukončovací politice aplikací na pozadí v iOS nebylo. A co víc – díky nasazení univerzálního API vytvořeného Applem a Googlem bude aplikace kompatibilní s aplikacemi jiných zemí a bude schopná komunikovat se smartphony uživatelů z celého světa, které budou opatřeny aplikací využívající stejnou technologii. Podle slov Ministerstva zdravotnictví by sice měl velký update eRoušky dorazit až zhruba v polovině září poté, co bude schválen Applem a Googlem, jednomu z našich čtenářů se však poštěstilo a eRouška 2.0 se mu zprovoznila již nyní.

Že má náš čtenář v telefonu aplikaci již využívající technologii Applu potvrzuje nastavení jeho iPhonu, ve kterém se mu v sekci Oznámení o kontaktech s nákazou podařilo vše potřebné zaktivovat, což potvrzuje zobrazení potvrzení aktivace spolu s informacemi o “správci zdraví” v naší oblasti – tedy Ministerstvu zdravotnictví České republiky. V rozhraní nastavení iPhonu rovněž můžete vidět přepínač pro zasílání týdenního přehledu o tom, s kolika potenciálně nakaženými se člověk setkal a kolikrát byla tato informace sdílena s Ministerstvem zdravotnictví. Dále nechybí ani přepínač pro upozornění na rizikovou oblast – ta však budou dostupná jen v zemích, které to budou podporovat, což zatím nemůžeme u České republiky potvrdit.

Zaktivovat eRoušku 2.0 se můžete již nyní pokusit i vy. Stačí, když budete mít ve svém telefonu nainstalovaný iOS 13.7, potažmo některou z bet iOS 14 a v Nastavení zvolili možnost Kontakt s nákazou a zde postupovali podle instrukcí – tedy vše povolili a popřípadě stáhli příslušnou aplikaci. Pokud budete mít štěstí, vše vám bude fungovat již nyní.