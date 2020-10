Recenze iPad (2020): Výtečný pomocník za slušný peníz

Letošní zářijová keynote společnosti Apple byla poněkud netradiční. Konala se totiž bez diváků, byla ve formě předtočeného videa a hlavně na ní Apple neukázal novou generaci iPhonů. Tim Cook totiž hned na jejím začátku předeslal, že se celá konference bude točit okolo Apple Watch a iPadů. Společnost ukázala očekávané kousky v podobě Apple Watch Series 6 a Apple Watch SE, které jsme již zrecenzovalii. Jistotou bylo i představení iPadu Air 4. generace, který si z hlediska designu hodně vypůjčil od iPadu Pro. Nečekaným krokem bylo uvedení iPadu 8. generace. Toto zařízení bylo vždy jakýmsi vstupním modelem do rodiny iPadů s větší úhlopříčkou a nutno říct, že jej léta provází mnohé ústupky kvůli co možná nejnižší ceně. Ale vadí to? To se dozvíte v následujících řádcích. Recenze iPad (2020) nebo chcete-li iPadu 8. generace je konečně tu.

Obsah balení

V krabici nenaleznete nic, co by vás mohlo překvapit. Apple opět vsadil na bílé provedení krabice, které stále dokáže ladit oku. Po stržení fólie a sundání horního víka si užijete pohled na přední stranu iPadu, taktéž zabaleného ve fólii. Kromě samotného tabletu naleznete v balení také klasický USB-C nabíjecí adaptér a kabel USB-C kabel s konektorem Lightning. Samozřejmostí je rovněž technická dokumentace a dvě nálepky.

Technické specifikace

Co iPad nabízí po stránce technických specifikací? Přední straně pochopitelně dominuje 10,2″ Multi-Touch displej s LED podsvícením a technologií IPS. Jeho rozlišení je 2160 x 1620 pixelů (264 ppi) a jas se chlubí hodnotou 500 nitů. Příjemným překvapením je přítomnost procesoru Apple A12 Bionic, díky němuž se může případný nový majitel těšit minimálně na tříletou softwarovou podporu. A12 Bionic si totiž svou premiéru odbyl v roce 2018 u iPhonů XS, z čehož lze právě zhruba další tři roky podpory vyvodit.

Na zadní straně tabletu nalezneme 8 MPx fotoaparát s clonou f/2,4, pětičlenným objektivem, hybridním infračerveným filtrem a bleskem. Samozřejmostí je Live Photos a možnost zachytit panorama až o rozlišení 43 MPx. Pokud jde o nahrávání videa, nabídne tento iPad snímání 30 snímků při rozlišení 1080p, zpomalené video pak při 720p až 120 snímků za sekundu. Selfie fotoaparát není žádná sláva, jelikož lze skrze něj pořídit jen 1,2 MPx fotky a 720p video. Bluetooth je ve verzi 4.2, Wi-Fi v 802.11a/b/g/n/ac. Rovněž je zde „k vidění“ tříosý gyroskop, akcelerometr, barometr a snímač okolního osvětlení. U tabletu je dále samozřejmostí i podpora Apple Pencil 1. generace. Rozměry iPadu (2020) jsou 250,6 x 174,1 x 7,5 mm. Hmotnost Wi-Fi modelu činí 490 gramů, Wi-Fi + Cellular je pak o 5 gramů těžší.

Design

Pokud nejste nováčky v jablečném světě, zřejmě víte, že Apple skutečně málokdy mění design produktů. IPad 8. generace není v tomto směru výjimkou. Uživatel tedy dostanete vzhled, na který je léta zvyklý a jenž je rozhodně osvědčený. Pod displejem můžete vidět ikonický Home Button, nad ním zase selfie kameru. Na spodní straně se nachází Lightning konektor a dva reproduktory, na levé straně Smart Connector, na pravé potom tlačítka k ovládání hlasitosti. Nahoře potom klasický Power Button a 3,5 mm jack.

Displej

Jak jsem již uvedl výše, přední straně zařízení vévodí Multi-Touch displej s LED podsvícením a technologií IPS a rozlišením 2160 x 1620 pixelů, což nám dává jemnost 264 ppi. Musím říct, že displej hodnotím velice kladně. Barvy jsou překrásně živé a jas je dostatečný vysoký. Na technické parametry displeje jsem si tedy během recenze nestěžoval. Nic ale není bez chyby. Displej budete totiž, ostatně jako celý iPad, neustále čistit. Byť u něj Apple hovoří o oleofobní úpravě proti šmouhám, moc to není znát.

Zvuk

U zvuku už tak spokojený být nemohu a zřejmě tušíte, kam mířím. Nový iPad 8. generace má totiž stále jen dva reproduktory. Oba jsou bohužel nesmyslně umístěné na spodní straně. což v praxi vypadá tak, že jakmile tablet chytnete do rukou, jeden reproduktor automaticky zakryjete. Dost často jsem se kvůli tomuto uchýlil k používání AirPodů, neboť rozdíl jednoho reproduktoru je skutečně znát. Pokud jste zvyklí na stereo, i třeba z iPhonů, budete velmi nemile překvapeni, jelikož svým způsobem zní zvuk jen z jedné strany dost nepřirozeně. Pokud ovšem nemáte s tímto zkušenosti, zřejmě vám reproduktory vyhovovat budou. Ostatně, pokud tablet položíte na stůl a pustíte hudbu, dočkáte se kvalitního a hlasitého poslechu. Ovšem jakmile rukou při držení tabletu jeden reproduktor zakryjete, dočkáte se, nebojím se říct, až laciného zážitku. Pokud tedy dorazí příští iPad opět se dvěma reproduktory, bylo by prima mít je na opačných stranách zařízení.

Fotoaparát

Fotoaparát je další slabinou nového iPadu, jelikož je na něm vidět, že se zde šetřilo. Pokud se podíváte na snímky iPadu v galerii, můžete si všimnout například toho, že jsou bez bzesku. Ani letos ho totiž iPadu Apple nedal, což je rozhodně škoda. Focení ve tmě je tak prakticky nemožné, což můžete vidět i galerii (po fotce za tmy vždy následuje fotka ve dne). Na druhou stranu, chceme opravdu fotit iPadem? Jde o skutečně velké zařízení, což manipulaci s ním dost komplikuje. Osobně jsem se bál, že mi iPad upadne, a kvůli tomu jsem se s ním v prostoru pohyboval opravdu velmi opatrně. Pokud nemáte nic jiného po ruce, postačí vám k zachycení momentky i tento iPad. Chcete-li ovšem sbírat lajky na sociálních sítích, sáhněte raději po svém iPhonu. Pokud jde o selife fotoaparát, ten nabídne 1,2 MPx (f/2.4). Ideální je tak maximálně pro videohovory. Zde vám ovšem s bleskem může pomoct displej díky funkci Retina Flash.

Touch ID

Ano, iPad 8. generace pochopitelně disponuje Touch ID. Jelikož už nějaký pátek používám Face ID, bylo vrácení se do starých časů poměrně zvláštní. Protože žádný iPad s Touch ID nevlastním, musel jsem si připomenout, jakým způsobem tuto technologii na tabletu používat (podobné problémy jsem zažil i u recenze iPadu 3. generace) – tedy jak tablet odemknout, aniž bych se bál, že mi upadne. Zprvu jsem s nepříjemným pocitem opravdu velmi dlouho bojoval, jelikož jsem tablet držel jako klasický smartphone, tedy za dolní rohy. Nyní si tablet položím na ruku a odemykám jej druhou. Ač ani tato varianta není za chůze ideální, poměrně jsem si na takové odemykání zvykl. Pokud jde o samotnou technologii Touch ID, ta funguje stále spolehlivě. Díky možnosti přidat až 5 otisků jsem klasicky přidal 3x palec jedné ruky a 2x palec ruky druhé. Limitem je tedy pouze skutečnost, zda prst není mokrý či špinavý. Rád jsem na Touch ID opět zavzpomínal, ovšem doufám, že Apple časem přidá, podobně jako u lepších modelů, Face ID. Přeci jen jde o bezpečnost a mnohokrát již bylo řečeno, že šance odemknutí prstem cizí osobou je 1:50 000. U Face ID je to 1: 1 000 000.

Výkon

Srdcem tohoto zařízení je čip Apple A12 Bionic, což je oproti předešlé generaci skutečně výrazný skok kupředu. Ta totiž disponovala jen procesorem A10.. Ne že by snad rok starý iPad nestíhal, ovšem díky A12 Bionic jede pochopitelně u letošního modelu vše plynuleji, což ocení především ti, kteří si na tabletu i rádi zahrají. Jelikož jsem vlastník iPhonu XR, vím, že i když jde o dva roky starý čip, moc kompromisů i v těch nejnáročnějších hrách věru nedělá. Prakticky ihned jsem tedy stáhl Call of Duty: Mobile, Dream League Soccer 2020 a horkou novinku Genshin Impact. Pokud jde o Call of Duty, zde jsem vyčítal v prvních dojmech velikost displeje s tím, že se hra opravdu špatně hraje, byť je to zřejmě o zvyku. I tak jsem ale dal této hře ještě jednu šanci a zašel jeden battle royale. Musím říct, že na nejvyšší detaily obraz není při náročnějších situacích zcela plynulý. Nedá se ovšem říct, že by se hra nedala hrát, jen si všimnete poklesu fps. U zbylých dvou her není žádný problém. Ostatně, Dream League Soccer si zahrajete velmi spolehlivě i na starším iPhonu, neboť se nejedná o nikterak náročnou hru. Genshin Impact je pak novinkou, kterou by si měl vyzkoušet každý milovník RPG her. Titul vypadá parádně a na iPadu 8. generace a jede skvěle i na nejvyšší detaily. Ostatně, posuďte sami v galerii na boku tohoto odstavce. Z následujících řádků jste tedy mohli vyčíst, že iPad problémy po stránce výkonu opravdu nemá. Pokud hodláte zařízení používat na sociální sítě a podobně, není se opravdu čeho bát. Zároveň je na místě počítat s tím, že Apple bude tablet ještě minimálně tři roky softwarově podporovat. Teoreticky tak bude možné nainstalovat „iPadOS 17“. Na základní zařízení za necelých 10 tisíc korun tedy skutečně super.

Další postřehy

Tablet pochopitelně není jen na sociální sítě a hry. Jelikož jsem studentem a vysoké školy razí distanční výuku, rozhodl jsem se do procesu zapojit i tento iPad. Ostatně, základní model iPadu jsem vždy vnímal jako skvělý nástroj právě pro studenty a rodiny, samozřejmě i díky jeho nízké ceně. Na iPad jsem tedy pochopitelně nainstaloval aplikace Microsoft Teams a Zoom. Práce s iPadem během seminářů byla naprosto skvělá. Díky jeho nižší hmotnosti i rozměrům není problém poslouchat látku i v posteli nebo za chůze. Možná namítnete, že taková možnost je i na iPhonu. Samozřejmě. Ovšem naše přednášky jsou dělány tak, že vyučující zrcadlí obrazovku svého monitoru a přednášku vidíme během hovoru na Microsoft Teams. Byť 6,1″ iPhonu XR není málo, lépe se čte z iPadu. Za mě tedy jde o skvělou pomoc do studia a pokud mi iPad Air 4. generace skutečně nevyrazí dech, vím, co si pořídím na Vánoce. Velkou kapitolou k diskuzi je nabíjení. S dodávanou nabíječkou se totiž iPad nabíjí i kolem 5 hodin. Pokud během tohoto procesu iPad používáte, bude to trvat od vaší snídaně až po večeři. Výdrž baterie je ale velmi obstojná. Celý den vám tablet bez problému vydrží i při náročnějších úkonech. IPadu jsem dával po celý den pořádně zabrat. Ač jsem během dne poctivě zapínal hry, sociální sítě, Netflix i Microsoft Teams, večer tablet ukazoval ještě 35 %.

Resumé

Co říci závěrem? Nový iPad 8. generace je zkrátka skvělé zařízení. Pokud jste student a hledáte spolehlivý tablet, jež vás bude provázet online výukou, jste na správné adrese. Tablet je dostatečně výkonný i pro jakékoliv všední úkony a jak jste mohli vidět v galerii, poradí si i s nejnáročnějšími hrami. Pokud nadávám na reproduktory, možná z vlastní zkušenosti zjistíte, že vám zvuk stačí. A když ne, vždy je možné připojit k tabletu AirPody či jiná kabelová sluchátka díky 3,5 mm jacku. Pokud se rovněž nechystáte kupovat tablet, se kterým chcete fotit vaše výlety, je iPad 8. generace určený přímo pro vás. Za mě mohu říct, že iPad 8. generace je opravdu velmi příjemným překvapením za příjemnou cenu.