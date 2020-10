Jak zjistit ztracené heslo k souboru Excel

Pokud v dnešní době chcete ochránit data před možným zneužitím či ukradením, tak je musíte určitým způsobem zašifrovat. Šifrování může v operačních systémech probíhat různými způsoby. Pokud například na Macu využijete FileVault, tak už se o žádné další šifrování prakticky nemusíte starat. FileVault se stará o to, že veškerá data na vašem macOS zařízení zašifruje. Uživatel se k nim poté může dostat pouze zadáním složitého dešifrovacího klíče. Pokud však samozřejmě pošlete někomu nějaký dokument, tak zajisté zašifrovaný není a dotyčný jej může otevřít.

V rámci některých dokumentů, které můžete sdílet, se často nachází různé důvěrné informace, které by se jednoduše nikdy neměly dostat do nepovolaných rukou. Přesně proto některé společnosti nabízí možnosti, pomocí kterých lze zašifrovat konkrétní soubor. Jednou takovou společností je například Microsoft, který vyvíjí kancelářský balíček Office. V rámci Excelu si totiž můžete vcelku jednoduše nechat uzamknout list, anebo popřípadě celý sešit. Pokud poté někomu tento list budete sdílet, tak dotyčný bude muset zadat vámi zvolený šifrovací klíč, aby se k uloženým datům dostal. Tato možnost uzamčení je velmi jednoduchá, rychlá a vcelku spolehlivá. Co ale dělat, když heslo k tomuto Excel souboru zapomenete?

Se zapomenutým heslem k souboru Excel vám pomůže…

Klasický uživatel si nejspíše řekne, že o veškerá uložená data v souboru bohužel přišel a se ztrátou se bude muset smířit. Opak je však v tomto případě pravdou, jelikož existují různé programy, které dokáží šifrovací klíč k souboru Excel opětovně získat. Těchto programů je na trhu k dispozici hned několik, každopádně je nutné podotknout, že mnoho z nich často nefunguje tak úplně podle představ. Některé programy nejsou schopné fungovat s novějšími verzemi aplikace Excel, jiným programům se poté nemusí získání hesla povést a dalším programům poté může prolomení trvat dlouhou dobu. Poté je tady ale PassFab for Excel – jednoduchý, spolehlivý a intuitivní program, s jehož pomocí obnovíte heslo k souboru Excel pomocí několika klepnutí. Pojďme se společně v rámci této recenze na tento program podívat.

…PassFab for Excel

PassFab for Excel si prostě a jednoduše na nic nehraje. Zkrátka a jednoduše se jedná o software, s jehož pomocí můžete získat heslo k uzamčenému listu či celému sešitu aplikace Excel. To se může hodit v hned několika různých situacích, nejčastěji však tehdy, pokud jste omylem zadali nějaké heslo, které si bohužel nepamatujete, a nyní na něj nemůžete přijít. To, že je soubor Excel zamknutý, nejčastěji poznáte podle toho, že nejste schopni do dokumentu vpisovat žádná data, nemůžete jej vytisknout a zároveň se například ani nemůžete přepnout mezi jednotlivými listy. PassFab for Excel je opravdu velmi jednoduchý na použití a dělá přesně to, co se od něj očekává – nic víc, nic míň.

Tři metody, pomocí kterých dokáže PassFab for Excel získat heslo

Někteří z vás se dost možná ptají, jakým způsobem je PassFab for Excel schopen heslo k souboru Excel získat. Konkrétně tento program využívá tří různých metod, s pomocí kterých se o zjištění hesla pokouší. Doba, kterou tento software potřebuje na rozluštění hesla, se odvíjí od toho, jak moc je zadané heslo složité, tedy zdali obsahuje pouze malá písmena, anebo také kombinaci velkých písmen, čísel, speciálních znaků, atp. Kromě toho je samozřejmě důležitá také délka samotného hesla. Ce se týče zmíněných metod, tak je prvně k dispozici slovníkový útok, kdy se vezmou na světě nejčastěji používaná hesla, která poté PassFab for Excel zkouší zadávat. Pokud neuspěje, tak je k dispozici brute-force útok s maskou. V tomto případě se zkouší naprosto všechny možné kombinace písmen, čísel a speciálních znaků, maska v tomto případě značí část hesla, kterou si pamatujete. Třetí metodou je klasický brute-force útok, kdy se zkouší opět naprosto všechny varianty písmen, čísel a znaků, tentokrát však bez masky. Tato metoda se hodí, pokud si nepamatujete z hesla vůbec nic, samozřejmě se ale jedná o nejnáročnější metodu.

Hardwarové nároky a kompatibilita

Určitě vás také zajímá, zdali váš počítač provoz tohoto programu zvládne. Dobrou zprávou je, že PassFab for Excel není příliš náročný na hardware, každopádně platí, že čím výkonnější stroj máte, tak tím rychleji je teoreticky program schopen heslo rozluštit. Pokud se podíváme na minimální specifikace, tak potřebujete procesor s taktovací frekvencí alespoň 1 GHz, poté alespoň 512 MB paměti RAM (doporučuje se alespoň 1024 MB), na disku je poté potřeba 200 MB místa. PassFab for Excel je poté kompatibilní s operačními systémy Windows, konkrétně 10. 8.1. 8, 7, Vista, XP, nechybí ani podpora Windows Server 2019/2016/2012 a dalších. Tento software je poté schopen pracovat se starším formátem *.xls, kromě toho ale také s novějším formátem *.xlsx. Podporované jsou poté prakticky všechny verze Excelu, od 1997 až po 2019.

Zjištění hesla ve třech jednoduchých krocích

V případě, že jste se ocitli v situaci, kdy potřebujete zjistit heslo k souboru Excel, tak se nejedná o nic složitého. Prvně je nutné, abyste si samozřejmě PassFab for Excel stáhli a nainstalovali. Po úspěšné instalaci tento software spusťte, a poté do něj importujte samotný soubor Excel, u kterého chcete rozluštit heslo. V dalším kroku si vyberte jednu ze tří metod pro rozluštění hesla, a poté výběr potvrďte. Nyní už vám nezbývá nic jiného, než jenom čekat, dokud nedojde k prolomení. V některých případech stačí počkat pár sekund, v jiných zase může rozluštění trvat několik dlouhých hodin. Záleží na tom, jak moc komplikované heslo bylo zadané.

Závěr

Pokud jste se ocitli v situaci, ve které se nemůžete dostat do nějakého souboru Excel, tak věřte, že ještě stále není nic ztraceno. Pro zjištění hesla můžete využít program PassFab for Excel, který používá téměr 2,5 milionu uživatelů na celém světě. Použití tohoto programu je doopravdy velmi jednoduché a zahájení procesu obnovy zvládnete v rámci několika málo kliknutí. Navíc k tomu všemu nepotřebujete ani vlastnit bůhvíjak výkonný počítač. PassFab for Excel dokáže pracovat se všemi dostupnými verzemi a formáty souboru Excel, takže je jedno, zdali využíváte nejnovější, anebo nějakou starší verzi. Zmíněný program si můžete zakoupit za pouhých $15.95 na jeden měsíc pro jedno zařízení, za $19.95 dolarů na jeden rok pro jedno zařízení, anebo můžete pořídit doživotní licence za $39.95 pro jedno zařízení. K dispozici jsou poté také licence pro více počítačů. Z vlastní zkušenosti tedy mohu PassFab for Excel jen a jen doporučit.

