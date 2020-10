Apple v tichosti upravil emoji s rouškou, na iPhonech bude nyní působit veseleji

Pokud je něco ikonické pro rok 2020, jsou to zřejmě roušky, respirátory a jiné pokrývky úst a nosu. Tyto ochranné pomůcky jsou v současné době doporučovány veškerými zdravotnickými organizacemi. I tak jsou ale roušky velmi kontroverzním tématem a není málo těch, kteří příkazy k jejich nošení považují za porušování základních lidských práv. Co má ale rouška společného s Applem?

Vzhledem k tomu, že pokrývka úst a obličeje je téma, které nějakým způsobem ovlivňuje naše fungování takřka kdekoli mimo domov, rozhodl se do těchto vod vstoupit i Apple. Jak? No přeci vydáním emoji, které ukazuje smajlíka právě s rouškou. Pozorní uživatelé iOS 14.2 Beta 2 si ovšem všimli, že Apple emoji s rouškou aktualizoval. Nově tedy bude mít pozvednuté obočí, růžové tváře a celkově se tvářit veseleji. Apple chce tímto krokem zřejmě říct, že člověk může být šťastný i s obličejovou maskou.

Nový emotikon by měl dorazit na naše iPhony (a další Apple produkty) ještě před uvedením ostré verze iOS 14.2. S nadsázkou můžeme říct, že místo toho, aby Apple řešil závažnější problémy, aktualizuje emotikon s rouškou. Je to pár dní, co jste se na našem magazínu mohli dočíst, že Apple přiznal problémy s výdrží baterie na iOS 14. Vedle tohoto vypadá aktualizace emotikonů jako prachsprosté mrhání časem a energií. Byť jde jen o emotikon, jistě lze uznat, že Apple by měl „kráčet s dobou“ v úplně jiných směrech. Na porovnání se můžete podívat nad tímto odstavcem. Na to, jací emoji dorazí v iOS 14.2, se pak můžete podívat pod tímto odstavcem.