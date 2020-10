Apple prozradil zajímavé detaily o novém procesoru A14 Bionic

Jak jste mohli přečíst v jednom z našich minulých článků, čip A14 je setsakramentsky výkonná bestie, která strká do kapsy jak A13, tak A12Z v nových iPadech Pro. Pokud ale jde o A14, máme jen výsledky benchmarku. Mírně nahlédnout „pod kapotu“ nového čipu nám dovolil Tim Millet, viceprezident Applu pro architekturu.

Millet začal povídání o A14 větou, že potenciál tohoto čipu je vysoký díky rostoucím schopnostem strojového učení. „Vyráží mi dech, když vidím, co mohou lidé s čipem A14 Bionic všechno dělat. Apple nevynalezl neuronové sítě. Jejich základy byly položeny před mnoha desítkami let. Tehdy ale existovaly dva problémy. Neexistovala žádná data a neexistoval výpočetní výkon pro vývoj komplexních modelů, které by mohly zpracovat velké množství dat. Jakýmsi přelomovým rokem byl rok 2012, jelikož se výrazně zrychlily časy tréninků modelů. Až po tomto roce se představily ve smartphonech technologie jako odemykání obličejem.“

Dále Millet zdůraznil, že nespornou výhodou Applu je fakt, že hardwarové a softwarové týmy mohou velmi úzce spolupracovat na maximalizaci výkonu procesoru. Pak se pozastavil i u současné době pandemické. Pokud totiž máte na obličeji roušku, je takřka nemožné odemknout iPhone skrze FaceID, což bylo jednou dobou velké téma. Viceprezident připustil, že Apple by teoreticky mohl upravit FaceID tak, aby fungovalo i v tomto případě. Velice negativně by to ale ovlivnilo bezpečí uživatelů. „Toto je velký problém. Uživatelé chtějí pohodlí, ale zároveň se chtějí cítit v bezpečí. V Applu nám jde především o to, aby jejich data zůstala bezpečná. Mohli bychom uvažovat o technikách, které nezahrnují část obličeje pokrytý rouškou, tím ale ztratí obličej na podstatné části své jedinečnosti. Poté by bylo o to jednodušší zabezpečení prolomit nepovolanou osobou.“ Je na místě mít na paměti, že Apple je ohledně prozrazených informací okolo čipu A14, jenž má být srdcem nadcházejících iPhonů, velmi opatrný, což lze zjistit i z odpovědí Tima Milleta. Veškeré podrobnosti, spojené s touto novinkou, nám Apple jistě řekne v souvislosti s představením nových iPhonů.