Greg Joswiak je konečně oficiálně viceprezidentem světového marketingu Applu

V řadách vedoucích pracovníků společnosti Apple došlo k další změně. Na webové stránce, věnované vedení cupertinské společnosti, koncem minulého týdne přibyl profesní profil Grega Joswiaka. Joswiak letos převzal pozici senior viceprezidenta pro celosvětový marketing po Philu Schillerovi, kterému byl udělen čestný titul Apple Fellow.

Společnost Apple již v srpnu oznámila, že Schillerovu pracovní pozici ve firmě bude přebírat právě Joswiak, nebylo ale přesně známo konkrétní datum jeho nástupu. Podle slov ředitele Applu Tima Cooka je Greg Joswiak ideálním Schillerovým nástupcem, a to zejména díky svým dlouholetým zkušenostem s vedením týmu, který měl v Applu na starost produktový marketing. „Jsem nadšený, že celý výkonný tým bude mít prospěch ze spolupráce s ním, z jeho nápadů a energie,“ uvedl Cook. Joswiak bude mít na starost produktový management a produktový marketing, ale například také průzkum trhu, vztahy s vývojáři, obchodní management, vzdělávání a podnikání. Zodpovídat se bude přímo Timu Cookovi. Greg Joswiak získal v roce 1986 bakalářský titul z počítačového inženýrství na michiganské univerzitě. Do společnosti Apple nastoupil v červnu téhož roku – byl rekrutován přímo z univerzity. Za dobu svého působení v cupertinské společnosti měl Joswiak na starost například marketing produktové linie PowerBooků ve druhé polovině devadesátých let, v roce 2001 měl na starost iPody, velel ale také marketingu prvního iPhonu. V roce 2016 se Greg Joswiak stal viceprezidentem světového marketingu.