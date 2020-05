Jeden z předních představitelů Applu prozradil, jakým způsobem se hledal před lety ideální tvar pro AirPods

Ač by se mohlo zdát, že kvůli nepříznivým podmínkám Apple strádá a má co dělat, aby se vypořádal se všemi nesnázemi, podle celé řady představitelů společnosti je tomu právě naopak. Konec konců, optimistický je jak provozní ředitel Jeff Williams, tak šéf produktového marketingu Greg Joswiak, podle nějž se z celého portfolia daří velmi dobře sluchátkům AirPods. Jejich obliba podle jeho slov nezastavitelně roste a pravděpodobně se tak podle dosavadních odhadů podaří naplnit cíle v dalším kvartálu, což by potěšilo jak přední představitele Applu, tak investory.

Není pochyb, že nositelná zařízení jsou krokem vpřed a v budoucnu se naopak stanou nezbytnou součástí našich životů. O tom vypovídá i zájem zákazníků, a to i přes nepřízeň koronavirové pandemie, která zpomaluje výrobu, distribuci i prodeje takřka všech jablečných produktů. Rekordní čísla tak hlásí jak hodinky Apple Watch, kde došlo k nárůstu dodaných kusů o více než 20%, tak sluchátka AirPods. Alespoň soudě dle marketingového ředitele Grega Joswiaka, podle nějž je růst popularity takřka nezastavitelný. Joswiak se zároveň vyjádřil ke kontroverznímu kroku v roce 2016, kdy došlo k vydání iPhonu 7 a 7 Plus bez 3,5 milimetrového jacku pro připojení sluchátek. Bezdrátová budoucnost se podle něj kvapem blíží a bude jen na zákaznících, jak ji uchopí.

„iPhone je bezkonkurenční produkt a výsledek téměř dokonalé bezdrátové technologie. O to zvláštnější bylo, když jsme viděli celou řadu zákazníků, jak si ke svým telefonům připojují sluchátka pomocí kabelů. Kladli jsme si otázku, zda je tento postup vůbec nutný. Co se týče AirPods, rozhodli jsme se přistoupit k poměrně razantním krokům a zajistit jimi, že budou mít sluchátka komfortní, elegantní a především nadčasový design. Z tohoto důvodu jsme spolupracovali se Stanfordem a vypracovali stovky 3D skenů lidských uší, na jejichž základě jsme modelovali prototypy. Chtěli jsme univerzální řešení, jenž by zbavilo zákazníky kabelů a zároveň nabídlo pohodlí. S nástupcem AirPods Pro jsme zašli ještě dál a dotáhli naše skeny k dokonalosti. Díky tomu sluchátka sedí drtivé většině lidí a v podstatě nahrazují drátové ekvivalenty,“ vyjádřil se Greg Joswiak. Nositelná zařízení mají zkrátka úspěch a je vidět, že si na jejich masovém rozšíření Apple zakládá. Uvidíme, čeho se v budoucnu dočkáme a zda brzy přijde další revoluční kousek.