Phil Schiller dostal titul Apple Fellow. Kdo jsou další členové tohoto exkluzivního klubu?

Minulý týden jsme vás informovali o tom, že Phil Schiller – senior viceprezident pro celosvětový marketing společnosti Apple – získal prestižní firemní titul Apple Fellow. Jedná se o čestnou pozici, kterou Apple vyznamenává zaměstnance, kteří firmě prokázali mimořádný přínos v jakémkoliv směru. Cupertinská firma zvedla titul Apple Fellow v osmdesátých letech minulého století, je to už ale více než dvacet let, kdy ho naposledy někomu přidělila. Kteří zaměstnanci se před Philem Schillerem stali členy tohoto exkluzivního „klubu“?

Al Alcorn

Al Alcorn pracoval ve firmě Apple v letech 1986 až 1991. V průběhu svého působení pracoval mimo jiné na projektu, v jehož rámci vznikaly pokročilé softwarové nástroje pro kompresi videa. V důsledku této práce byl například zahájen vývoj standardu MPEG. Mezi další Alcronovy pracovní zásluhy patří i Macintosh plug-in pro počítače IBM PC. Přestože Alcorn nastoupil do Applu až v roce 1986, jeho propojení začalo vlastně mnohem dříve – ve skutečnosti ještě před tím, než byl vůbec Apple založen. Byl to totiž právě Alcorn, kdo v roce 1974 zaměstnal tehdy osmnáctiletého Steva Jobse ve společnosti Atari. O dvanáct let později Alcorn – který se mimo jiné podílel na vývoji legendární hry Pong – opustil Atari a připojil se k Applu.

Alan Kay

Alan Kay získal prestižní titul Apple Fellow v květnu roku 1984. Také on má za sebou dočasné působení ve společnosti Atari, kde pracoval na vědecké pozici. V Applu Alan Kay působil po dobu dvanácti let, na starost měl například oblast výzkumu technologií. Uznání získal nejen pro svou práci v rámci jablečné společnosti, ale také mimo ni. Kay se podílel například na designu konceptu přenosného počítače Dynabook. Je také autorem výroku o tom, že lidé, kteří to se softwarem myslí vážně, by měli vyrábět svůj vlastní hardware. Alan Kay také kdysi řekl Stevu Jobsovi o příležitosti odkoupit majoritní podíl ve společnosti Pixar.

Steve Capps

Steve Capps je hrdým držitelem titulu Apple Fellow od poloviny roku 1994. Do společnosti Apple nastoupil v roce 1981, a byl jedním z těch, kteří svou prací přispěli k vývoji počítačů Lisa a Macintosh. Steve Capps dále spolupracoval s Brucem Hornem na vývoji Finderu pro Mac. Firmu dočasně opustil v roce 1985, aby se opět vrátil o dva roky později, kdy začal spolupracovat na vývoji Newton MessagePadu – ikonického jablečného PDA. Steve Capps z firmy Apple definitivně odešel v červnu roku 1996, v letech 1996 – 2001 působil v Microsoftu.

Bill Atkinson

Softwarový inženýr Bill Atkinson byl hlavním designérem grafického uživatelského rozhraní revolučního počítače Apple Lisa i původního Macintoshe. Mezi jeho díla patří také aplikace MacPaint nebo systém HyperCard. Atkinson působil ve společnosti Apple v letech 1978 – 1990, a podílel se na organizaci návštěvy Steva Jobse v centru Xerox PARC. Kromě toho je Bill Atkinson také tvůrcem fontu Venice pro Mac.

Rod Holt

Fotogalerie Rod Holt Steve Wozniak apple ii fb Apple II 02 Vstoupit do galerie

Rod Holt byl pátým zaměstnancem společnosti Apple – do firmy nastoupil v roce 1977. Stal se zároveň také v pořadí druhým zaměstnancem, oceněným titulem Apple Fellow – prvním byl Steve Wozniak. Holt se velmi významným způsobem podílel na vzniku počítače Apple II, a podobně jako řada ostatních zaměstnanců Applu má i Holt za sebou zkušenost s působením ve firmě Atari. Z Applu odešel v roce 1983.

Guy Kawasaki

Jméno Guy Kawasaki bude jistě většině z vás povědomé. „Evangelista“ Guy Kawasaki se mezi zaměstnance jablečné společnosti připojel v roce 1983, a kromě jiného pracoval také na marketingu původního Macu. Firmu opustil v roce 1987, vrátil se ale jako Apple Fellow v roce 1995. Guy Kawasaki je také autorem knih The Macintosh Way, The Art of the Start a Wise Guy.

Don Norman

Don Norman působil ve společnosti Apple v letech 1993 – 1998, a to na pozici viceprezidenta skupiny Advanced Technology Group. Je autorem knihy The Design of Everyday Things, v Applu měl na starost kromě jiného také uživatelské rozhraní. Kromě Applu pracoval Norman také ve společnosti Hewlett-Packard, v roce 1998 se připojil k Nielsen Norman Group.

Rich Page

Rich Page nastoupil do společnosti Apple v lednu roku 1979 po předchozím působení ve firmě Hewlett-Packard. Titul Apple Fellow od firmy obdržel za své působení v oblasti vývoje hardwaru a za práci v oblasti grafických softwarových vývojářských nástrojů. Rich Page je jedním z klíčových zaměstnanců, odpovědných za rozhodnutí použít pro počítače Lisa a Macintosh mikroprocesory Motorola MC68000, a podílel se na tvorbě prototypu prvních přenosných Maců. Page opustil firmu v roce 1985 spolu se Stevem Jobsem, kterému pomohl založit společnost NeXT.

Gursharan Sidhu

Gursharan Sidhu měl ve společnosti Apple na starost vedení týmů, které byly odpovědné za projekty LaserWriter, AppleShare, Apple Open Collaboration Environment, a působil také v řadě networkingových projektů a iniciativ. V jablečné společnosti působil v letech 1982 – 1997, v současné době pracuje pro Microsoft.

Gary Starkweather

Gary Starkweather působil ve společnosti Apple od roku 1987 do roku 1997. Před svým nástupem pracoval v Xerox PARC, kde se podílel na vývoji laserové tiskárny. Ve firmě Apple měl na starost správu technologie barev pro Mac, vedl také vývoj softwaru ColorSync Ten měl zjednodušit práci se sladěním barev ve vstupním a výstupním zařízení. Gary Starkweather je jediným držitelem titulu Apple Fellow, který již není naživu – zemřel v prosinci roku 2019.

Steve Wozniak

Ze všech zmíněných držitelů titulu Apple Fellow pro vás jméno Steva Wozniaka bude nejspíš nejznámější. Wozniak se v roce 1976 podílel spolu se Stevem Jobsem a Ronem Waynem na založení Applu. Byl zodpovědný za vývoj počítačů Apple-I a Apple-II, stejně jako za periferní zařízení, jako třeba Disk II. Wozniak se v Applu částečně angažoval i po svém odchodu, v současné době se ale zaměřuje na jiné aktivity.

Který ze zaměstnanců Applu by si podle vás také zasloužil titul Apple Fellow?