Mohou sluchátka AirPods způsobit bolest hlavy?

V souvislosti s jablečnými bezdrátovými sluchátky AirPods se v minulosti často hojně diskutovalo o možných negativních dopadech na zdraví uživatelů. Dnes je jasné, že vaše AirPody vás rozhodně nezabijí, a pokud budete dodržovat zásady zdravého poslechu, je v bezpečí také váš sluch. Pravdou ale je, že si řada uživatelů stěžuje v souvislosti s AirPody na bolesti hlavy. Nejedná se rozhodně o většinu majitelů těchto sluchátek, zároveň ale nejde ani o zanedbatelné množství. Zmíněné stížnosti se objevily zejména mezi těmi, kteří své AirPody získali v proslulé „vánoční vlně“ před dvěma lety.

AirPody se od svého vydání v roce 2016 setkávaly převážně s pozitivními reakcemi, přestože s nimi byly spojené i jisté problémy – nabíjením či problémovým párováním počínaje a ztrátami konče. Již v době, kdy byla do prodeje uvedena první generace sluchátek AirPods, se na internetových diskuzních fórech začaly objevovat stížnosti na to, že uživatelé po určité době trpí bolestmi hlavy nebo nepříjemnými pocity tlaku v oblasti kolem uší. Zatímco někteří uživatelé zažívali zmíněné potíže až po delší době, jiní si stěžovali, že mají problémy pokaždé. „Miloval jsem ten pocit svobody, zvuk, pohodli,“ psal jeden z uživatelů. „Začal jsem si ale všímat velkého tlaku a bolestí hlavy. Bolesti hlavy pomalu odeznívaly pokaždé, když jsem sundal AirPody. Jakmile jsem jsem je opět nasadil, tlak a bolesti opět začaly.“

Řada uživatelů vyslovila podezření na souvislost s Bluetooth signálem, společnost Apple se ale k této problematice nikdy přímo nevyjádřila. Jak je to tedy s bolestí hlavy a AirPody? Jednoznačná odpověď bohužel neexistuje. Bolest hlavy z AirPodů není v žádném případě masově rozšířeným jevem, u citlivějších jedinců ale může souviset s radiofrekvenčním zářením. Toto záření je v případě AirPodů neionizující, o jeho škodlivosti – respektive o tom, při jakém množství a v jaké vzdálenosti začíná škodit – se ale dodnes vedou mezi odborníky spory. Pořádně zatím nebyly prozkoumány ani možné zdravotní důsledky opravdu dlouhodobého vystavení Bluetooth signálu. U zařízení jako jsou Bluetooth sluchátka vyžaduje Federální komise pro komunikaci (FCC) určitou specifickou míru absorpce (SAR) – AirPody jsou v tomto směru v limitu, který stanovuje FCC, někteří specialisté ale tvrdí, že by tyto limity měly být výrazně nižší. Kromě zmíněného záření může být příčinou bolestí hlavy tlak, který AirPody v uších vytvářejí. V tomto směru opět záleží na dispozicích jejich nositele – teoreticky by se dalo říci, že čím více prostoru mají sluchátka v uších, tím menší je pravděpodobnost, že jejich majitel bude trpět pocity tlaku nebo bolestmi hlavy.

Mohou tedy AirPody přímo způsobovat bolesti hlavy? Pokud vezmeme v úvahu miliony prodaných AirPodů, přičemž uživatelů, kteří trpí zmíněnými problémy, jsou tisíce, nemůžeme jablečná bezdrátová sluchátka považovat za primární příčinu bolestí hlavy. Uživatelé, kteří v souvislosti s používáním AirPodů zaznamenali zmíněné obtíže, by jimi pravděpodobně trpěli i při používání bezdrátových sluchátek podobného typu jiné značky. Stejně jako u všech moderních technologií je tedy klíčové používání zdravého rozumu a zvážení vlastních zkušeností, možností a dispozic. Zaznamenali jste v souvislosti s používáním AirPodů nějaké problémy?