Kompletní srovnání: iPhone 11 Pro vs. Google Pixel 5

Představení nových iPhonů 12 už doopravdy klepe na dveře. V minulých letech jsme se nových iPhonů dočkali v rámci zářijové konference, letos však Apple změnil plány a na této konferenci představil nové Apple Watch a iPady. Nových iPhonů se tedy letos dočkáme nejspíše na říjnové konferenci, která proběhne již brzy. Ještě před samotnou konferencí se se svou vlajkovou lodí rozhodl přijít Google – ten totiž před několika hodinami představil Google Pixel 5. Pojďme si v rámci tohoto článku vlajkové lodě od obou společností, tedy iPhone 11 Pro a Google Pixel 5 porovnat.

Procesor

Při výběru nového zařízení se mnoho uživatelů dívá především na jeho výkonnostní stránku. Hned na začátek tohoto odstavce bych rád uvedl, že hardware iPhonů je na papíře a v číslech vždy oproti konkurenci horší. Je ale nutné zmínit, že iOS je k dispozici jen na několik desítek zařízení a je tedy lépe optimalizovaný než Android, který je nutné spustit na nespočtu dalších zařízeních a optimalizace je tedy horší. Pokud se podíváme na iPhone 11 Pro, tak zjistíme, že v jeho útrobách tepe procesor Apple A13 Bionic. Tento procesor disponuje šesti jádry, dvě z nich jsou výkonná a zbylá čtyři poté úsporná. Maximální takt tohoto procesoru je poté až 2.65 GHz. Nová vlajková loď Googlu, Pixel 5, poté nabízí procesor Snapdragon 765G, jenž disponuje osmi jádry. Dvě z nich jsou opět výkonnostní, zbylá jádra jsou poté úsporná, maximální takt je 2.4 GHz. Nutno podotknout, že Snapdragon 765G disponuje konektivitou 5G, zatímco iPhone 11 Pro nikoliv. Nutno však podotknout, že současná vlajková loď od Applu je více než rok stará.

iPhone 11 Pro:

Paměť a úložiště

Procesoru by měla vždy dostatečně sekundovat paměť RAM. I v tomto případě berte v potaz o dost lepší optimalizaci iOS oproti Androidu, tudíž i v případě paměti RAM neberte tolik ohled na velikost čísla jako takového. U iPhonu 11 Pro mohou uživatelé využít 4 GB paměti RAM, což už v dnešní době obecně není bůhvíco, každopádně jablečným uživatelům v iOS tato velikost více než dostačuje. Nový Google Pixel 5 poté nabízí dvojnásobnou paměť RAM, tedy celých 8 GB. Co se týče variant úložiště, tak iPhone 11 Pro můžete zakoupit v 64 GB, 256 GB či 512 GB variantě, Pixel 5 poté nabízí pouze jedinou variantu úložiště, a to 128 GB. Ani jeden z porovnávaných modelů nedisponuje možnost pro rozšíření paměti pomocí SD karty.

Zdroj: redakce Letem světem Applem

Baterie a nabíjení

Jablečné telefony mají, bohužel, oproti konkurenci o dost menší baterie – tak to bylo, je a dost možná také bude. Apple se samozřejmě snaží každým rokem baterie neustále zvětšovat, rozhodně však nikoliv za cenu možného poškození kvůli špatnému návrhu baterie. Zároveň v tomto případě hraje velkou roli také optimalizace, díky které je spotřeba baterie u jablečných telefonů opět menší. Pojďme se však podívat na samotná čísla. iPhone 11 Pro konkrétně disponuje baterií o velikosti 3046 mAh, nový Google Pixel 5 poté nabízí větší baterii, konkrétně s kapacitou 4080 mAh. V balení iPhonu 11 Pro naleznete 18W nabíjecí adaptér, stejně jako v balení Pixelu 5. Co se týče bezdrátového nabíjení, tak iPhone 11 Pro můžete dobíjet výkonem až 7.5 W (původně 10 W, omezeno systémem), Pixel 5 lze poté podle dostupných informací nabíjet výkonem až 12 W. Reverzní nabíjení z těchto dvou zařízení nabízí pouze Pixel 5.

Konstrukce

Šasi iPhonu 11 Pro je zkonstruováno z nerezové oceli – především díky tomu se současná vlajková loď Applu řadí mezi velmi odolná zařízení. Pixel 5 má bohužel tělo zkonstruované pouze z obyčejného hliníku, což je na vlajkovou loď rozhodně škoda. Vcelku zajímavý je fakt, že na Pixelu 5 funguje bezdrátové nabíjení i přes zmíněné hliníkové šasi. Na zádech Pixelu 5 se tedy nenachází sklo jako na iPhonu 11 Pro. Po designové stránce tedy může iPhone 11 Pro působit lépe, každopádně Pixel 5 se uživatelé nebudou muset tolik bát nosit bez obalu. Sklo se samozřejmě u obou zařízení nachází na přední straně a chrání displej – v obou případech je využito tvrzeného skla od Gorilla Glass. V horní části displeje iPhonu 11 Pro se poté nachází výřez pro kameru a modul Face ID, společně s dalšími senzory, u Pixelu 5 se nachází pouze malý kulatý výřez v levém horním rohu pro přední kameru. S Pixelem 5 se vrátil také senzor otisků prstů, který se nachází na jeho zádech. Obě porovnávaná zařízení disponují certifikací IP68, jsou tedy odolná proti prachu a vodě. Obě zařízení poté ještě nabízí kromě jednoho slotu na nanoSIM také podporu eSIM.

Displej

Podíváme-li se na displej, tak iPhone 11 Pro nabízí 5.8″ OLED displej s rozlišením 2436 x 1125 pixelů, jeho jemnost je 458 PPI. Pixel 5 poté přichází s 6″ OLED displejem, jenž má rozlišení 2220 x 1080 pixelů, jeho jemnost je tedy 432 PPI. Oproti iPhonu 11 Pro však nabízí displej Pixelu 5 obnovovací frekvenci 90 Hz, iPhone 11 Pro má stále displej s obnovovací frekvencí 60 Hz. V rozlišení a citlivosti displeje má tedy navrch iPhone 11 Pro, škoda jen obnovovací frekvence, u které má Pixel 5 navrch. Kromě toho Pixel 5 nabízí ještě režim Always-On, na který jablíčkáři čekají již několik let.

Zdroj: Google

Fotoaparát

Na specifikace fotoaparátu chytrých telefonů se v poslední době klade čím dál tím větší důraz. V případě iPhonu 11 Pro se můžete těšit na celkově tři objektivy. První z nich je klasický 12 Mpix širokoúhlý objektiv s clonovým číslem f/1.8, druhý 12 Mpix objektiv je poté označován za ultra-širokoúhlý a nabízí clonové číslo f/2.4, poslední třetí objektiv je označován jakožto teleobjektiv pro focení portrétů a má taktéž 12 Mpix, clonové číslo je u něj f/2.0. Pixel 5 nabízí „jen“ dva objektivy. První je klasický širokoúhlý s rozlišením 12.2 Mpix a clonovým číslem f/1.7, druhý objektiv je ultra-širokoúhlý s rozlišením 16 Mpix a clonovým číslem f/2.2.. Na přední straně iPhonu 11 Pro poté naleznete 12 Mpix fotoaparát se clonovým číslem f/2.2, Pixel 5 poté nabízí 8 Mpix fotoaparát se clonovým číslem f/2.0.

Cena a dostupnost

Jak už jsme zmínili výše, tak iPhone 11 Pro můžete zakoupit ve třech variantách úložiště – konkrétně se jedná o varianty 64 GB, 256 GB a 512 GB. Pixel 5 je poté k dispozici pouze ve variantě 128 GB. Cena iPhonu 11 Pro je 29 990 korun, 34 590 korun a 40 790 korun, Pixel 5 vás poté vyjde na 699 dolarů, což je cca 16 tisíc korun. V případě barev si u iPhonu 11 Pro můžete vybrat z šedé, stříbrné, zlaté a zelené, Pixel 5 je poté k dispozici v černé a zelené.