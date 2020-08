Kompletní srovnání: iPhone SE (2020) vs. Google Pixel 4a

Před pár dny jsme se dočkali představení Google Pixel 4a, nového chytrého telefonu střední třídy. Všeobecně je tento model svými specifikacemi považován za přímého konkurenta iPhonu SE (2020). To znamená, že je určen pro nenáročné uživatele, kteří nepotřebují mít vždy nejnovější vlajkovou loď, a kteří nepovažují chytrý mobilní telefon za něco, na čem by měli utrácet desítky tisíc korun. V případě, že tedy máte nějaké starší zařízení a máte v plánu upgrade na novější zařízení střední třídy, tak jste tady naprosto správně. V tomto případe přichází v úvahu buď již zmíněný iPhone SE (2020) a Google Pixel 4a. Abyste měli vybírání jednodušší, tak jsme se rozhodli vám přinést kompletní srovnání těchto zařízení. Vrhněme se tedy přímo na věc.

Procesor

Při výběru nového zařízení mnoho uživatelé zajímá především výkon procesoru a jeho jádra. Hned na začátek bych rád uvedl, že iPhony byly oproti konkurenci vždy papírově slabší, což však ale neznamená, že jsou automaticky horší. Apple svůj operační systém iOS vyvíjí jen pro několik vlastních zařízení, a tak je optimalizace o mnoho lepší, narozdíl od Androidu, který běží na nespočtu různých zařízení na světě, kde je tedy optimalizace horší. iPhone SE (2020) skrývá „pod kapotou“ momentálně nejnovější a nejvýkonnější procesor od Applu, který nese označení A13 Bionic. Pro porovnání, tento procesor běží například v momentálních vlajkových lodích od Applu, tedy v iPhonech 11. Procesor A13 Bionic disponuje šesti jádry, dvě z nich jsou výkonná a zbylá čtyři poté úsporná. Výkonná jádra dokáží pracovat na taktu až 2.65 GHz. Google Pixel 4a je poté vybaven procesorem střední třídy s názvem Qualcomm Snapdragon 730, který disponuje osmi jádry. Dvě jádra jsou v tomto případě výkonná, zbylých šest jader je poté úsporných. Maximální taktovací frekvence výkonných jader je 2.6 GHz.

iPhone SE (2020):

Paměť a úložiště

V případě hardwaru je hned po procesoru velmi důležitá kapacita paměti RAM. I v tomto případě je nutné brát v potaz optimalizaci iOS, a proto papírově slabší a menší čísla, která však nutně neznamenají, že je iPhone horší. U iPhonu SE (2020) se můžete těšit na 3 GB paměti RAM, Pixel 4a poté nabízí dvojnásobek, tedy celých 6 GB paměti RAM. Pokud vás zajímá uživatelské úložiště, tak iPhone SE (2020) si můžete pořídit ve variantách 64 GB, 128 GB a 256 GB, Google Pixel 4a je poté k dispozici pouze v jediné variantě 128 GB. Nutno podotknout, že ani iPhone SE (2020) a ani Google Pixel 4a nedisponují možností pro rozšíření úložiště pomocí SD karty.

Google Pixel 4a:

Baterie a nabíjení

Již po dobu několika dlouhých let je tradicí, že mají iPhony oproti konkurenci o dost menší baterie. Apple se postupně snaží každým rokem baterie zvětšovat, rozhodně však ne za cenu možného poškození zařízení v případě špatného návrhu. Co se tedy baterie týče, tak iPhone SE (2020) nabízí baterii s kapacitou 1 821 mAh, což v tomto případě dostačuje klidně i na dva dny aktivního používání. Uvnitř Pixelu 4a poté najdete baterii s kapacitou 3 140 mAh, což je oproti iPhonu SE (2020) výrazně více. V balení iPhonu SE (2020) poté najdete 5W nabíjecí adaptér, který však můžete zaměnit až za 18W a získat tak rychlonabíjení. V balení Pixelu 4a najdete 18W nabíjecí adaptér, není jej tedy třeba dokupovat. Na druhou stranu však Pixel 4a nedisponuje možností pro bezdrátové dobíjení, iPhone SE (2020) je poté možné dobíjet bezdrátově výkonem 7.5 W Ani jedno z porovnávaných zařízení neumí reverzní nabíjení.

Balení iPhone SE (2020):

Konstrukce

Pokud u vás při kupování nového chytrého telefonu hraje velkou roli jeho konstrukce a použité materiály, tak vám hned na začátek tohoto odstavce mohu říci, že má iPhone SE (2020) navrch. Ten totiž nabízí šasi z hliníku, zatímco Pixel 4a je celý zhotoven z jednoho kusu plastu, včetně jeho zad. Záda u iPhonu SE (2020) jsou poté skleněná a pochází od společnosti Corning, která vyrábí Gorilla Glass. Apple si však od společnosti Corning nechává vyrábět vlastní tvrzená skla, přesné označení tedy uvést nelze. Tohle vlastní sklo samozřejmě chrání i displej. Jak už jsem zmínil výše, tak záda Pixelu 4a jsou plastová, displej poté chrání tvrzené sklo Gorilla Glass 3. iPhone SE (2020) zase naopak ztrácí kvůli obrovským rámečkům okolo displeje, a to především kvůli modulu Touch ID, jenž je umístěn ve spodní části. Pixel 4a má displej prakticky přes celou přední stranu, v levém horním rohu se poté nachází kulatý výřez pro přední fotoaparát.

Co se týče bezpečnosti, tak Pixel 4a využívá známého bezpečnostního čipu Titan M. Co se týče odolnosti proti prachu a vodě, tak iPhone SE (2020) nabízí certifikaci IP67, Google Pixel 4a poté žádnou takovou certifikaci nemá a proti prachu či vodě odolný není. Pokud potřebujete k fungování více než jednu SIM kartu, tak vás potěší fakt, že obě zařízení kromě klasického slotu na nanoSIM disponují také podporou eSIM. Dual-SIM tedy ani u jednoho z těchto zařízení není problém.

Displej

Co se týče displejů, tak iPhone SE (2020) nabízí 4-7″ Retina HD displej s rozlišením 1334 x 750 pixelů a citlivostí 326 PPI. Kontrastní poměr tohoto displeje je 1400:1, maximální jas dosahuje 625 nitů a dále je nutné podotknout podporu barevného gamutu P3 a technologie True Tone, která využívá senzorů v horní části displeje ke snímání okolního světla, díky čemuž zařízení v reálném čase upravuje zobrazení bílé barvy. Pixel 4a nabízí 5.81″ OLED displej s rozlišením 2340 x 1080 pixelů s citlivostí 443 PPI, maximální jas poté dosahuje 653 nitů. Doporučuji však oba displeje porovnat vedle sebe – i přesto, že je displej iPhonu SE (2020) papírově slabší, tak je jeho zpracování úchvatné a mnohým uživatelům se může líbit více.

Fotoaparát

Při výběru chytrého telefonu je v dnešní době pro mnoho spotřebitelů velmi důležitý fotoaparát. V případě iPhonu SE (2020) se můžete těšit na jediný 28mm objektiv, který má konkrétně rozlišení 12 Mpix a clonové číslo f/1.8. Jak už to bývá u dnešních telefonů ve zvyku, tak samozřejmě nechybí automatické ostření, společně s optickou stabilizací obrazu (OIS). Díky výkonnému procesoru A13 Bionic zvládá iPhone SE (2020) fotit portrétové fotografie, a to i přesto, že mu chybí teleobjektiv. Pixel 4a poté nabízí taktéž jediný 28mm objektiv s rozlišením 12.2 Mpix a clonovým číslem f/1.7. Pixel 4a sice neumí portrétové fotografie, na druhou stranu ale disponuje nočním režimem. Nechybí automatické ostření a optická stabilizace obrazu (OIS). Přední fotoaparát iPhonu SE (2020) má 7 Mpix fotoaparát se clonovým číslem f/2.2. Pixel 4a poté disponuje 8 Mpix fotoaparátem se clonovým číslem /f2.0.

Cena a dostupnost

A na závěr to nejdůležitější, a to cena a dostupnost. iPhone SE (2020) můžete zakoupit ve verzi 64 GB, 128 GB a 256 GB s cenovkami 12 990 Kč, 14 490 Kč a 17 590 Kč. Pixel 4a je k dispozici v jediné variantě s úložištěm 128 GB, cenovka pro český trh však prozatím není stanovena. Google však uvádí 349 dolarů, což je v přepočtu cca 8 tisíc korun, je však nutné počítat s určitými poplatky, takže se celková cena může vyšplhat na nějakých 10 tisíc korun. Co se týče barev, tak iPhone SE (2020) zakoupíte v černé, bílé a červené PRODUCT(RED), Pixel 4a je k dispozici pouze v černém zbarvení.