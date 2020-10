Apple Watch Series 6 se sice prodávají teprve pár dní, Apple však už kvůli nim míří před soud

Právní oddělení Applu má nyní v současné době plné ruce práce. Není tomu tak dávno, co na Apple podalo žalobu herní studio Epic Games, a to kvůli zavedení vlastního platebního systému ve fenoménu Fortnite, což obcházelo platební systém Applu. Žaloba přišla na Apple jen chvíli poté, co byl Tim Cook, spolu s dalšími, v Kongresu kvůli možnému protimonopolnímu jednání. Nařknut z možných nekalých praktik je Apple i od společnosti Masimo Corp., která tvrdí, že Apple se snaží zneužít svou moc a dobýt trh.

Masimo Corp. je výrobce lékařských senzorů, převážně pak pulzního oxymetru. Na začátku tohoto roku společnost podala na Apple žalobu a tvrdila, že se Apple již od roku 2013 zajímal o partnerství a možnou spolupráci, což by mohlo přinést jablečným hodinkám nové senzory. Společnost Masimo také tvrdí, že Apple začal navádět své zaměstnance, aby ukradli odborné znalosti a obchodní tajemství. Co se týče lednové žaloby, Apple oficiálně nereagoval. Místo toho podal žádost o zamítnutí části obchodního tajemství a zrušení patentů Masimo. Zároveň Apple požádal, aby byl případ přerušen, dokud nebude platnost nároků prověřena.

Tento postup se Masimo Corp. nelíbí, neboť první jednání by se uskutečnilo až v dubnu příštího roku, což je dle žalobce dostatečná doba na to, aby Apple obsadil trh s chytrými hodinkami, jež mají implementován pulzní oxymetr. V současné době tak Masimo Corp. podává novou žalobu, kde tvrdí, že Apple se úmyslně vyhýbá spravedlnosti a oddaluje řízení. Když se prý společnost zajímala, zda nové Apple Watch Series 6 dorazí s pulzním oxymetrem, jelikož se tato informace mezi novináři šuškala, Apple označil tyto informace za internetové fámy. Ovšem v září vydal hodinky, které touto funkcí disponují.