iPhony se dočkají po vzoru Apple Watch magnetického nabíjecího kabelu

V současnosti lze iPhony nabíjet dvěma základními způsoby – konkrétně kabelově a bezdrátově. Apple by však rád podle zdrojů leakera Komiyi naučil iPhony i dalšímu způsobu nabíjení, který se má výrazně podobat tomu, který je použit u Apple Watch. Řeč je o magnetickém bezdrátovém nabíjení, které lze označit za jakéhosi hybrida mezi drátovým a bezdrátovým stylem.

Leaker sice mnoho podrobností o magnetických nabíjecích kabelech neprozradil, z hlediska funkčnosti je však přirovnává právě k nabíjecím kabelům pro Apple Watch. To jinými slovy znamená, že by měly být tyto kabely magneticky připnutelné k zádům iPhonů, přes která by byly kabely dobíjeny. Díky této vychytávce by tak odpadla i nutnost implementace klasického nabíjecího portu, o což Applu podle zdrojů z předešlých měsíců jde. První iPhone bez jakéhokoliv portu by měl ostatně dorazit už v příštím roce. Nebylo by proto překvapením, kdyby magnetické nabíjecí kabely dorazily právě spolu s ním.

Kromě Apple Watch a iPhonů má Apple údajně v plánu využít magnetické nabíjecí kabely i pro nabíjení lokalizátorů AirTags, které by si svou premiéru měly odbýt v průběhu letošního podzimu. Zprvu se u nich mělo sice počítat s klasickými knoflíkovými bateriemi, které by si uživatelé po jejich vybití vyměňovali, ale nakonec se měl Apple rozhodnout k implementaci klasického dobíjecího akumulátoru, čímž AirTagy sjednotí se zbytkem svých produktů.