Apple se opět pouští do boje s patentovým trollem, tentokrát kvůli možnému zákazu prodejů Apple Watch

To by v tom byl čert, abychom se nedočkali nějakého zajímavého sporu s patentovým trollem. Takové spory dokážou leckoho pořádně pobavit, neboť se jedná o povětšinou absurdní žalobu, která má za úkol spíše zviditelnit žalobce. Dalším kuriózním sporem z této kategorie může být mezi Solas OLED Ltd, irskou společností sídlící v Dublinu založenou před čtyřmi lety, a Applem.

Solas OLED Ltd zakoupila starý patent společnosti Casio a nyní tvrdí, že Apple jej porušuje svými chytrými hodinkami Apple Watch Series 3, 4 a 5. Jelikož je to ovšem pár týdnů od uvedení Series 6 a SE, bude nárok pravděpodobně vznesen i na ně. Text této patentové přihlášky je neuvěřitelně široký, nicméně se dá říct, že popisuje obecnou metodu ovládání OLED obrazovky na nositelném příslušenství, tedy hodinkách. Že jde o patentového trolla je patrné i proto, že Solas OLED Ltd v souvislosti s tímto patentem žaluje i další technologické giganty v podobě LG, Googlu nebo Samsungu. Oč se vlastně žalobce v tomto sporu snaží? Jednoduše žádá soud, aby zakázal Applu prodej hodinek, které porušují výše zmíněný patent. Dále pak je žádáno po Applu placení soudních výloh. Uvidíme, zda v tomto sporu vůbec dojde k nařízení jednání. V podobných případech soud často žalobu rovnou zamítne.