Fortnite se na iPhony jen tak nevrátí

Sledovaná soudní tahanice mezi Applem a Epic Games dospěla do další fáze, která se pro Epic pravděpodobně nevyvíjí tak, jak Tim Sweeney a spol. na začátku mohli očekávat. Populární Fortnite se totiž na App Store jen tak nevrátí.

Právě toho se snažili právníci Epicu dosáhnout v rámci předběžného soudního slyšení, které se konalo včera. Nakonec však k žádnému rozuzlení či nařízení ze strany soudu nedošlo, ba naopak , soudkyně Yvonne Gonzales Rogers naznačila, že se bude celý proces řešit před porotou a k nějakému zavazujícímu závěru se dojde pravděpodobně nejdříve příští rok. Apple navíc žádný příkaz k tomu, aby umožnil distribuci Fortnite v App Store nedostal.

Zdroj: Epic Games

Strana Epicu nadále pokračovala ve svém narativu o tom, že Apple využívá svého postavení prostřednictvím pravidel App Store a opakovala stížnosti na 30% provize atd. Na tuto argumentaci soudkyně zareagovala tím, že se Apple chová v mezích toho, jak to v podobných situacích chodí i v ostatních případech na jiných platformách, jako je třeba PlayStation, Xbox a další.

Zástupci Epicu zopakovali, že chtějí dosáhnout toho, aby mohli na platformě iOS provozovat vlastní obchod s aplikacemi, čímž by se mohli vyhnout placení poplatků Applu. Apple však toto jednání striktně zakazuje a právě to chce Epic tímto soudním sporem zvrátit. Soudkyně však nezapomenula poznamenat, že podmínky App Store jsou už od začátku jasně dané a neměnné. Totožné podmínky jako jsou dnes byly i v roce 2018, kdy Epic Fortnite do App Store nahrával a ani tehdy ze strany Epicu nedošlo k nějakému protestu vůči nespravedlivému nastavení této platformy. Tak jako tak, nějaké konkrétnější rozuzlení této kauzy bude nejdříve v příštím roce. Vzhledem k tomu, o jak obrovskou kauzu se jedná, to však vůbec není na škodu.