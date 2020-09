Šéf Epic Games: Apple ztratil hodnoty, které dříve uctíval

Teprve před dvěma dny jsme vás informovali o nejnovějších informacích z kauzy Apple vs. Epic Games. Karta se totiž tak trošku obrátila, jelikož Applu pravděpodobně přetekly nervy a podal vlastní žalobu. Na tu nově zareagoval i generální ředitel společnosti Epic Games Tim Sweeney, který se poměrně ostře opřel do Applu a kritizoval tak jeho kroky.

Zmiňované vyjádření vyšlo skrze sociální síť Twitter. Kalifornský gigant již na začátku tohoto týdne označil celý spor jakožto běžnou neshodu, která se točí pouze kolem peněz. A přesně tento výrok se stal trnem v patě zmiňovaného ředitele. Podle jeho slov totiž přesně tohle znamená, že jablečná společnost za roky na vrcholu kompletně ztratila přehled nad fungováním principů technického průmyslu a chování Applu bychom mohli označit za jakési pozérství před soudem. Bohužel už ale nespecifikoval, jaké principy má vlastně na mysli. Nadále jsme se dočkali i oficiálního vyjádření k videu od Epic Games, které paroduje ikonickou jablečnou reklamu z roku 1984, jenž ve své době doslova pohnula světem. V tomto směru chtěl Epic ukázat, že je Apple všemocnou společností diktující podmínky uživatelům. Zároveň tak používá svou pozici pro ovládání trhu a získávání peněz.

Sweeney poté hovoří o tom, proč vůbec započala „válka“ proti jablečnému App Storu. Podle jeho slov mají i vývojáři určitá práva, která je třeba respektovat. Šéf Epicu však silně nesouhlasí s tím, že by byl celý spor pouze o penězích, ale ve skutečnosti by mělo jít o touhu po změně.

Presumably they're just posturing for the court, but if Apple truly believes the fight over the App Store's distribution and payment monopoly is a "basic disagreement over money," then they've lost all sight of the tech industry's founding principles.https://t.co/349RHLqKYa

— Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) September 9, 2020