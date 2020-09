Karta se obrátila. Apple žaluje Epic Games za škody, které mu způsobil

Jak jistě všichni víte, od zhruba poloviny srpna vás pravidelně informuje o soudním sporu mezi kalifornským gigantem a společností Epic Games, která je vydavatelem populární hry Fortnite. Celý spor začala druhá zmiňovaná firma, a to přímým porušením smluvních podmínek, kdy si do své iOS aplikace přidala vlastní platební metodu. Tím se samozřejmě mohli vyhnout platební bráně od Applu, díky čemuž si jablečná společnost nemohla z částky vzít stanovený 30% podíl. Apple samozřejmě reagoval odstraněním hry ze svého App Storu, přičemž vzápětí na to na něj byla podána žaloba.

Kalifornský gigant doposud neustoupil. Epic Games totiž žádá snížení zmiňovaného podílu a označuje Apple za monopol, který brání jakékoliv inovaci. Jablečná společnost ale prakticky nic špatného neudělala, zkrátka a pouze postupuje podle určitého protokolu. Došlo tedy k odebrání hry z App Storu a k ukončení vývojářského účtu společnosti. Celý soudní spor samozřejmě nadále pokračuje. Tentokrát se ale už Apple rozhodl zakročit podáním žaloby, ve které žádá odškodné za škody způsobené porušením zmiňovaných smluvních podmínek. Podle kalifornského giganta je celý soudní spor založen na touze po penězích. Ačkoliv se Epic Games prezentuje jakožto moderní Robin Hood, tak ve skutečnosti se jedná o multi-miliardovou společnost, která zkrátka nemá zájem platit za prvotřídní služby nabízené obchodem App Store.

Video od Epic Games parodující ikonickou kampaň z roku 1984:

Prozatím není absolutně jasné, kolik peněz si Apple od Epic Games vlastně žádá. Pravděpodobně by se nemělo jednat o velkou částku, ale pouze o ušlý zisk, o který Apple přišel během pár hodin, co měli hráči k dispozici platební metodu nevyužívající jablečnou platební bránu, než došlo ke stažení hry. Apple nadále žádá o soudní příkaz, který by mu umožnil permanentně zakázat přímou platbu od společnosti Epic Games. V samotné žalobě kalifornský gigant popisuje chování vydavatele Fortnite, který si vědomě usmyslel, že povede „válku“ s jablečnou společností. Vše totiž přišlo z ničeho nic a za Epic se téměř okamžitě postavila armáda právníků, publicistů, techniků a následně i samotných hráčů.

Je nutné na celou situaci nahlížet objektivně. Ačkoliv je 30% podíl skutečně poměrně vysoký a dokáže být pro malé vývojáře až likvidační (ve spojení s ročním poplatkem za vývojářský účet), je potřeba si uvědomit, že se se stejnými podmínkami setkáme u jakéhokoliv vydavatele či platformy. Epic si navíc stěžoval, že Apple s většími partnery zachází úplně jinak, než se zmiňovanými malými vývojáři. V tomto směru ale narazil. Kalifornský gigant totiž postupoval přesně podle svého protokolu a Fortnite okamžitě odstranil z App Storu, protože došlo k jasnému porušení smluvních podmínek. Jak se celá situace bude vyvíjet nadále je však prozatím nejasné.