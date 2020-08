Fortnite zmizel z App Store a Google Play: Proč tomu tak je a co může následovat

Jestli lze nějakou videohru posledních let označit za celosvětový fenomén, je to jednoznačně Fortnite z dílny Epic Games. Právě ten si totiž získal za poslední roky obrovskou hráčskou základnu, která navíc stále pozvolna roste a studiu vydělává nemalé peníze. Ostatně, aby taky ne. Hra je z hlediska hratelnosti velmi zábavná, graficky povedená, skvěle reaguje na trendy dnešní doby a trefila se i do herního módu, který ve světě frčí – tedy battle royale. Její další silnou stránkou byla její multiplatformní dostupnost, díky čemuž si ji mohl stáhnout a hrát téměř kdokoliv. To však od včerejšího večera neplatí, jelikož Fortnite zmizel z App Store a Google Play. Proč se ale tak stalo, co tomu předcházelo a jaká bude budoucnost?

Člověku by se skoro až chtělo říci, že odstranění Fortnite z App Store a Google Play je naprosto nečekaným krokem. S ohledem na napjaté vztahy Epicu s Applem a zřejmě i s Googlem se však tomuto výsledku příliš nelze divit. Minimálně do Applu se totiž Epic v posledních několika týdnech obouval poměrně často a to právě kvůli prvku, který jeho hře nyní na iOS a iPadOS srazil vaz – tedy systému plateb. Apple má totiž (stejně jako Google) pro svůj obchod nastaveno, že za prodeje aplikací či jejich částí zaplatí vývojář určitý poplatek, který je jakousi provizí za zprostředkování obchodního prostoru a zároveň příspěvkem na bezproblémový chod obchodu. Právě proti této částce však Epic brojil, jelikož nesouhlasil s tím, že je její placení pro hráče lačnící po dokupování obsahu přímo přes danou platformu povinné, kvůli čemuž on přichází o peníze.

Epicu nyní došla trpělivost a včera ve večerních hodinách proto přidal do Fortnite na iOS a Androidu možnost kupování dodatečného obsahu (tedy mikrotransakcí) přes vlastní platební řešení, které jej zjednodušeně řečeno osvobodilo od poplatku, který by musel při nákupu přes platformu Applu či Googlu těmto společnostem platit. Tato řešení jsou však proti pravidlům obchodů App Store a Google Play, na což Fortnite samozřejmě velmi brzy doplatil – konkrétně smazáním. S tím však Epic podle všeho počítal a jak na Google, tak Apple podal obratem žalobu za protisoutěžní praktiky, jelikož mají velmi výrazně omezovat vývojáře a to díky svému neoblomnému postavení v dané platformě (což je logické, když jsou jejich zřizovatelé). Že se jednalo o malý trucpodnik ostatně dokládá i video parodující ikonickou reklamu Applu 1984, kterou Epic vydal krátce po oznámení žalob.

Jednání Epicu vyvolalo spoustu zajímavých reakcí, přičemž mnoho z nich zcela určitě ještě vyvolá. Tou zřejmě nejviditelnější je reakce Spotify, které Epic za jeho krok chválí a bezostyšně hlásá, že jej v této bitvě podpoří. Pravdou totiž je, že i ono řešilo s Applem svým způsobem podobné protisoutěžní praktiky, které se v jeho případě točily kolem hlubší integrace jeho aplikace Spotify do jablečných systémů. Tu totiž Apple dlouhodobě odmítal a snažil se v tomto směru protlačit jen své řešení v podobě Apple Music, které však z hlediska počtu posluchačů na Spotify výrazně ztrácí. Ve výsledku by se tak možná až chtělo říci, že hlavním účelem konání Epicu není dostat Fortnite zpět do App Store pomocí žaloby, ale světu demonstrovat absurdnost celé situace skrze chování Applu a potažmo Googlu a jeho Google Play.

Je otázkou, jak celý spor dopadne a zda se jím podaří světu otevřít oči (alespoň tak, jak si Epic přeje) a nastavit pro vývojáře přívětivější pravidla. O nic jednoduchého se ale určitě jednat nebude, jelikož nastavením přizpůsobených pravidel jedné společnosti by Apple vytvořil pomyslný precedens, o který by se mohly začít záhy opírat veškeré vývojářská studia v App Storu a s Applem se tak dohadovat ohledně provizí. Nový poplatkový systém by tak mohl ve výsledku dopadnout ještě hůře než ten nynější, jelikož by byl absolutně netransparentní a hlavně neuvěřitelně náročný na vyjednávání. Suverénně nejjednodušším řešením by bylo ze strany Applu a potažmo Googlu, kterého se týká vše výše zmíněné stejně jako Applu, snížení poplatků za prodeje aplikací v obchodech, což by však samozřejmě znamenalo značné snížení toku peněz do kapes těchto společností. Apple by pak měl ještě možnost umožnit instalaci aplikací do iPhonů i mimo App Store, avšak tím by svou platformu svým způsobem degradoval, jelikož by jí již nemohl označovat za perfektně bezpečnou a hlavně softwarově ověřenou po stránce OS i aplikací. Nějakého řešení se však zcela určitě dočkáme – už kvůli obří oblibě Fortnitu, ze které jak Apple, tak i Google vydělává.