Generální ředitel Epic Games se tvrdě obul do Applu. Co mu na něm vadí?

Herní gigant v podobě Epic Games si v poslední době na konto připisuje samé zásluhy a rekordy, ať už se to týká počtu rozdaných her nebo pokoření dalšího milníku v počtu hráčů. To však nevyhnutelně znamená i snahu přetáhnout hráčskou základnu konkurenci, zejména pak Steamu. Ne vždy se toho ale vývojáři snaží docílit úplně etickým způsobem, o čemž by generální ředitel Tim Sweeney mohl vyprávět. Právě ten se paradoxně opřel v nejnovějším rozhovoru do Applu a vyčítal společnosti nekalé praktiky a nastolování monopolu.

Kdo by neznal generálního ředitele Epic Games, Tima Sweeneyho, jehož jméno se v technologických kruzích skloňuje čím dál častěji. Timovi je totiž často vytýkáno přílišné poklonkování čínské vládě, aktivní likvidování konkurence, sbírání dat uživatelů a další přešlapy, jichž má paradoxně studio na kontě nemalý počet. O to zajímavější skutečnosti pak vyplynuly z nejnovějšího rozhovoru, kde se ambiciózní generální ředitel pustil do Applu a Googlu, především tedy za to, jak nakládají s citlivými informacemi svých zákazníků a nastolují monopol, který brzdí inovace. Sweeney vypíchl zejména 30% taxu z prodeje, která je jablečná společnosti v souvislosti s App Storem často vytýkána. A není se čemu divit, hit z dílny Epic Games v podobě Fortnitu pravidelně obsazuje první místa v žebříčcích a je tedy pochopitelné, že je vývojářům 30% ztráta zisku proti srsti.

„Apple kompletně uzavřel svůj ekosystém a nastolil absolutní monopol, ať už se jedná na výrobu nebo monetizace softwaru a aplikací. Kdyby každý vývojář dostal plnohodnotnou částku za svůj výtvor a nebyl by zbytečně limitovaný, mohly by tyto peníze putovat do kapes hráčů, přinejmenším tedy v podobě absence mikrotransakcí a dalších bonusů. Zkrátka by došlo k vyrovnání konkurenčního prostředí. Apple navíc zbytečně komplikuje podnikání třetím stranám a snaží se o jejich likvidaci, už jen tím, že jim nastavuje nesmyslné podmínky. A Google na tom není v případě obchodu Play o moc lépe,“ vyjádřil se Sweeney. Konec konců, generální ředitel Epic Games se do Applu opíral již v roce 2017 a od té doby se jeho frustrace jen stupňovala. Proti neférovému podílu z prodeje se postavili i další vývojáři, zejména ti nezávislí, kteří jsou na tento způsob monetizace odkázáni. Uvidíme, zda jablečná společnost své kroky přehodnotí.