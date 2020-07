Stahujte zdarma: Epic rozdává pro PC hry Tacoma a Next Up Hero, druhou pak i pro Mac

Nebyl by pořádný týden, aby se společnost Epic Games nevytasila s další várkou her zdarma, které mají přetáhnout pár ztracených duší konkurenčnímu Steamu a pěkně Gabu Newellovi zatopit pod kotlem. Zatímco předchozí týdny se nesly v duchu poměrně nových titulů a neokoukaných her, nyní si vývojáři vzali na paškál spíše nezávislé hříčky a jednoduché, ale přesto zábavné počiny. Konkrétně se můžeme těšit na izometrický dungeon crawler Next Up Hero a mysteriózní adventuru Tacoma, kde se probudíme na zvláštní vesmírné lodi řízené umělou inteligencí.

Next Up Hero

Pakliže máte zásoby restů vyčerpány, čekáte na nové hry a nemáte do čeho píchnout, máme pro vás dobrou zprávu. Herní gigant Epic Games totiž přispěchal s dalšími hrami zdarma, a byť se jedná spíše o indie hříčky, tato skutečnost jim na zábavnosti rozhodně neubírá. Jako první se podíváme na izometrický dungeon crawler Next Up Hero, kde se v kůži zvoleného hrdiny utkáme s hordami nepřátel a budeme si svou postavu dál vylepšovat. Na první pohled se sice může zdát, že se jedná o další obyčejnou mlátičku, ale pod povrchem na vás číhá pěkně propracované RPG, kde nechybí získávání nových schopností, dalšího vybavení a především prolézání nespočtu dungeonů, kde na vás budou čekat nepříliš přátelští protivníci. Pokud tedy dáváte přednost spíše akčnějším, ale zato dlouhodobým titulům, které vám pár hodin vydrží, doporučujeme zamířit na Epic Store a hru si bezplatně stáhnout. Postačí vám Windows 7, Intel Core i3 o taktu 3.4GHz, 8GB RAM a AMD Radeon HD 6850. V případě macOS si vystačíte s verzí 10.12 Sierra, Intel Core i5 o taktu 2.7GHz, 8GB RAM a NVIDIA GeForce GTX 680M.

Tacoma

Máte-li však zálusk na poněkud netradičnější a mysterióznější zážitek, pak by vás mohla zaujmout adventura Tacoma. Hra se totiž inspiruje celou řadou podobných sci-fi počinů, kde se v roli hlavního hrdiny probouzíte na neznámé vesmírné lodi, která je zcela opuštěná. Pochopitelně netušíte co se stalo a budete muset prošmejdit každý kout. Do toho vám v bude patách prazvláštní umělá inteligence, která má plavidlo na povel a pravděpodobně stojí i za tím, proč většina personálu a pracovníků zmizela. Pokud si tedy chcete střihnout spíše kratší jednohubku s pěkně intenzivní atmosférou, zamiřte na Epic Store a hru si zdarma stáhněte. Postačí vám Windows 7, Intel Core i5 o taktu 1.7GHz, 4GB RAM a integrovaná grafická karta o paměti 2GB.