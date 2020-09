Test rychlosti: Jak si vede iOS 14.2 Beta 1 oproti iOS 14

Je to teprve týden od uvolnění ostré verze iOS 14.0, který přinesl do našich iPhonů pěknou porci novinek. Pár dní na to Apple ale už vydal, poměrně překvapivě, první betu iOS 14.2. Běžné uživatele ale opět spíše zajímá, jak verze systému pohne s aspekty rychlosti či výdrže baterie. Operační systém iOS 14 zařízením rozhodně po stránce rychlosti svědčí. S baterií už je to o něco horší, což potvrzují i někteří uživatelé v komentářích. Nezbývá než doufat, že Apple s tímto neduhem zatočí. Zda se mu tak povede s iOS 14.2 uvidíme až později, jelikož nyní se podíváme, jak beta prospívá iPhonům po stránce rychlosti. Test jako obvykle provedl youtubový kanál iAppleBytes na zařízeních iPhone SE 1.generace, 6s. 7, 8 a XR. Provedení testu přikládáme pod tento odstavec.

Začneme u iPhonu SE 1.generace, u něhož vidíme naskočení systému dříve na iOS 14. Jako obvykle se ale zaměříme na otevírání aplikací, což je při posuzování rychlosti zpravidla nejprůkaznější. Na aktuálním systému můžeme pozorovat dřívější spuštění Twitteru a Apollonu for Reddit, rozdíl je ale minimální. Zbytek aplikací pracuje obdobně. Domovskou obrazovku u iPhonu 6s vidíme i zde o něco spíš na aktuální verzi systému. Aplikace ale pracují téměř totožně. Výraznější rozdíl je vidět pouze u VK, a to ve prospěch bety. I u iPhonu 7 vidíme naskočení systému dříve na zařízení s iOS 14. Na první betě můžeme vidět svižnější otevření YouTube a Twitteru. Na aktuální verzi iOS pak VK a Snapchatu. Rozdíly jsou ale v obou případech velmi malé.

U iPhonu 8 vidíme úvodní obrazovku iOS 14 dříve na betě, jde ale o puhý zlomek sekundy. Zde se nedá jednoznačně určit vítěz, jelikož tu a tam je výsledek lepší na iOS 14, jindy pak na betě. Rozhodně se ale nedá říct, že by iOS 14.2 iPhonu 8 po stránce rychlosti neprospíval. U nejmladšího ve výběru o zlomek sekundy naskočí dříve systém na aktuální verzi iOS. Zde to u aplikací vypadá opravdu dobře, jelikož YouTube, Facebook, Twitter, VK i Instagram se spustí o chvilku dříve na betě. S odstupem můžeme říct, že beta iOS 14.2 nepracuje na podporovaných iPhonech špatně. Jde ovšem pouze o první betu a my doufáme, že časem bude jen a jen lepší.