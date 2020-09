6 věcí, které Apple Watch SE oproti Series 6 neumí

Věřte nebo ne, od představení nových Apple Watch SE a Series 6 uplynul už celý jeden týden a pár dní k tomu. Nové Apple Watch SE jsou určené především pro nenáročné a „klasické“ uživatele, kteří si sem tam rádi zasportují, a kteří nepotřebují vždy to nejnovější a nejlepší. Pro vrcholné sportovce a milovníky nové techniky jsou tady poté Apple Watch Series 6, které toho oproti Apple Watch SE umí o dost více – tím ale samozřejmě nechceme říci, že jsou SE nepoužitelné, ba naopak. Abychom vše uvedli na pravdou míru, tak se v tomto článku společně podíváme na 6 věcí, které Apple Watch SE oproti Apple Watch Series 6 neumí.

Always-On displej

Jablečná společnost s příchodem Apple Watch Series 5 přišla s převratnou novinkou na poli displeje chytrých hodinek. Zatímco u Series 4 a starších byl displej v klidovém stavu vypnutý, tak u Series 5 jsme se dočkali tzv. Always-On displeje, který je aktivní i pokud svěsíte zápěstí. Uživatelé se v tomto případě dělí na dvě skupiny – první z nich si Always-On pochvaluje a jedná se podle nich o důležitou funkci, druhá skupina poté uvádí, že je Always-On další zbytečná vymoženost, která akorát spotřebovává baterii. Obrázek si v tomto případě samozřejmě udělejte sami. V případě nejnovějších hodinek byste ale měli vědět, že Always-On displej najdete pouze u Series 6 a nikoliv u modelu SE. Jedná se o jeden z hlavních rozdílů mezi těmito dvěma zmíněnými modely.

Saturace kyslíkem

Již několik měsíců před příchodem Apple Watch Series 6 se tak nějak vědělo, že budou schopné měřit nasycení krve kyslíkem. Jablečná společnost tohle na letošním zářijovém Apple Eventu potvrdila, a tak se jablečné hodinky oproti minulé generaci naučily zase o něco více. Pravdou ale je, že aplikace Saturace kyslíkem, která slouží ke změření nasycení krve kyslíkem, je k dispozici pouze na nejnovějších Apple Watch Series 6. Tato funkce totiž ke správnému změření potřebuje senzor srdeční aktivity nové generace, jenž dokáže pomocí infračerveného světla zjistit barvu krve a určit, z kolika procent je krev kyslíkem nasycena. Berte na vědomí, že aplikace Saturace kyslíkem je k dispozici pouze v rámci veřejné verze watchOS 7. Pokud si nainstalujete beta verzi watchOS 7, tak o tuto aplikaci dočasně přijdete.

EKG

Apple Watch Series 4 byly při svém představení vcelku evoluční. Oproti Series 3 totiž přišly s větším displejem – konkrétně jsme byli svědky „skoku“ z 38mm varianty na 40mm variantu a z 42mm varianty na 44mm variantu. Kromě toho však Series 4 přišly také s možností pro změření EKG, a to v rámci stejnojmenné aplikace. Prvně byla aplikace EKG k dispozici jen ve Spojených státech, do Česka a ostatních zemí se dostala až později. Při nákupu nových hodinek byste měli vědět, že EKG umí změřit pouze Apple Watch Series 6 a nikoliv SE. Přiznejme si ale, že pro většinu z nás nemůže být absence EKG rozhodujícím faktorem. Většina z nás si totiž EKG pravidelně měřila první týden po zakoupení Apple Watch, a poté jsme na existenci této aplikace zapomněli (a podobně to dost možná u některých uživatelů bude i s aplikací Saturace kyslíkem).

Jen hliníkové provedení

Jak jistě víte, tak v České republice jsme si mohli Apple Watch oficiálně pořídit pouze v hliníkové verzi. Pokud byste si chtěli zakoupit ocelovou, keramickou či titanovou verzi Apple Watch, tak jste museli hodinky buď objednat ze zahraničí, anebo si pro ně bylo nutné do zahraničí dojet, a to stejné platí i v případě podpory LTE. Svým způsobem dobrou zprávou ale je, že pro Apple Watch SE rozhodně do zahraničí nemusíte – tyto hodinky jsou totiž k dispozici pouze v hliníkové variantě, v ocelové či titanové byste je tedy hledali marně. Co se týče Series 6, tak ty jsou k dispozici v hliníkovém, ocelovém a titanovém provedení – u tohoto modelu byste poté jen marně hledali provedení keramické, které bylo k dispozici u Apple Watch Series 5. Pokud se podíváme na zbarvení, tak SE nabízí tři barvy – vesmírně šedou, stříbrnou a zlatou, Series 5 poté kromě trojice těchto barev nabízí ještě modrou a červenou PRODUCT(RED).

Wi-Fi s jediným pásmem

V porovnání Apple Watch Series 6 a SE se neustále mluví o těch samých věcech, tedy například o rozdílech, které se týkají procesoru, displeje, funkcí a dalších. Prakticky nikde ale nenajdete zmínku o rozdílu, který se týká připojení k Wi-Fi. Jak jistě víte, tak Apple Watch jako takové se mohou připojit k Wi-Fi, což je velmi zásadní možnost, díky které funguje nespočet různých funkcí. V posledních letech se ve světě bezdrátových sítí rozmáhá pásmo s označením 5 GHz, které sekunduje „klasickému“ pásmu 2.4 GHz. Zatímco Apple Watch Series 6 nově nabízí možnost připojení k 2.4 GHz i 5 GHz Wi-Fi, tak všechny starší modely, včetně SE, se jsou schopny připojit pouze k 2.4 GHz Wi-Fi, což je rozhodně vcelku podstatná věc. Nyní už tedy víte i o tomto skrytém rozdílu, o kterém se příliš nemluví.

Apple Watch SE:

Absence U1 čipu

Další rozdíl, o kterém se ve srovnání Apple Watch Series 6 a SE příliš nemluví, se týká ultra-širikopásmového čipu U1. Tento speciální čip najdete například v nejnovějších iPhonech a v budoucnu by se měl objevit například v lokalizačních přívěscích AirTags. Určitě se ptáte, k čemu tento U1 čip je, a jaké má využití. Díky tomuto čipu může zařízení o dost jednodušeji a hlavně přesněji určit, kde přesně se nachází. V potaz dokáže brát i to, na jakou stranu je otočené a kromě toho může také komunikovat s ostatními zařízeními. Pokud tedy v budoucnu například připevníte přívěsek AirTags ke klíčům, tak budete schopni velmi přesně zjistit, kde se klíče nachází. Tímto čipem nově disponují také Apple Watch Series 6, což je jedna z dalších věcí, kterou SE oproti Series 6 bohužel neumí. Ani v tomto případě se ale nejedná o bůhvíco zásadního, co by mohlo kompletně změnit požitek z každodenního využívání Apple Watch.