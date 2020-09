Apple Watch Series 6 dostaly vychytávku, díky které budou plně kompatibilní s lokalizátory AirTags

Na příchod lokalizátoru AirTag nejsou podle všeho připraveny jen loňské iPhony 11 a 11 Pro, ale už i Apple Watch Series 6. Apple je totiž podle technických specifikací osadil speciálním čipem U1, který má být pro dobrou využitelnost AirTagů klíčový. Zajišťovat by totiž měl zařízením vynikající určování polohy vzhledem k jiným zařízením osazeným stejným čipem.

V současnosti má čip U1 jen velmi malou využitelnost. Zlepšil totiž de facto jen přenosový systém AirDrop, který na “jedenáctkách” nepatrně zrychlil a hlavně přinesl do svého rozhraní pomyslný kompas ukazující směr zařízení, na které jsou data odesílána. Jelikož se však s nasazením čipu U1 počítá i u AirTagů, je jasné, že primární využitelnost čipů bude u něj, byť svým způsobem podobná jako nyní u AirDropu. Přes aplikaci se tedy bude na displeji zařízení zobrazovat navigační šipka, díky které uživatel snadno předmět označený lokalizátorem najde.

Je rozhodně pozitivní, že se Apple rozhodl U1 nasadit i do Apple Watch, jelikož se zdá předpokládat, že tímto krokem odstartuje hromadné nasazování do dalších mnoha produktů. V tuto chvíli však nezbývá než doufat, že budou AirTagy kompatibilní i s jinými zařízeními než jen s těmi osazenými čipy U1 – byť samozřejmě za cenu nižší přesnosti. Přeci jen, kvůli podobnému produktu by člověk měnil dobře sloužící telefon, hodinky či tablet jen těžko.