Test rychlosti a výkonu: Jak běží na stařičkém iPhone 6s iOS 10, 11, 12, 13 a 14

Byť se to neobešlo bez potíží, Apple ve středu v 19:00 našeho času uvolnil iOS 14. Tento systém dorazil i na stařičký iPhone 6s s čipem Apple A9. I v mém okolí je stále dost lidí, kteří tento model vlastní a nedají na něj dopustit. Leckoho by ovšem mohlo napadnout, že plynulost systému zkrátka a dobře už nebude jako dřív. S velmi zajímavým testem tedy přišel kanál iAppleBytes, jenž se zaměřil rychlost systému na iOS 14 oproti iOS 10, 11, 12 a 13. Nabízí se nám tedy velmi zajímavý pohled na skutečnost, jak to s rychlostí napříč lety a jednotlivými verzemi iOS vlastně je. Apple totiž pravidelně deklaruje, že nové verze systému zlepšují stabilitu a rychlost. Celý test jako vždy přikládáme pod tento odstavec.

iOS 10

Začneme tedy kláním proti iOS 10.3.3. U tohoto souboje můžeme vidět, že systém naskočí dříve na iOS 14, a to zhruba o sekundu. My se ale jako obvykle zaměříme spíše na aplikace třetích stran. Doporučuji ale zhlédnout video celé, jelikož vás zachvátí nostalgie. Aplikace jako YouTube a Instagram mají o pár desetin sekundy k dobru na iOS 10, ovšem Apollon for Reddit, VK a Twitter zas na iOS 14. V případě poslední jmenované aplikace jde o rozdíl přibližně 4 sekundy.

iOS 11

Nyní přichází na řadu proklínaný iOS 11, a sice ve verzi iOS 11.4.1. Jen při pohledu na tapetu domovské obrazovky mi stoupá tep. I zde můžeme pozorovat rychlejší spuštění iOS na iPhonu s iOS 14, přičemž rozdíl je těžko uvěřitelných 14 sekund. U aplikací třetích stran ale samozřejmě takové rozdíly nejsou. I tak si ale iOS 14 vede všude lépe, což je příjemné zjištění. IOS 11 se holt Applu nepovedl a je dobře, že je pryč.

iOS 12

U klání mezi iOS 12.1 a iOS 14 nenastává žádná změna. I zde se systém spustí dříve na zařízení s aktuální verzí operačního systému. Při pohledu na aplikace třetích stran i nyní můžeme pozorovat, že se drtivá většina aplikací spustí na iOS 14. Největší rozdíl je opět patrný u Twitteru.

iOS 13

Test rychlosti završíme ještě včera aktuálním operačním systémem. Zde systém naskočí rychleji na iOS 13.7, což bylo pravidlem i během beta testování. Rozdíl je ovšem zanedbatelný. YouTube, Twitter, Apollon for Reddit a VK mají zlomek sekundy k dobru na aktuální verzi iOS. Zbytek pracuje srovnatelně. Aktualizace se tedy vyplatí.

Benchmark

V tomto testu se podíváme i na výpočetní výkon stejných zařízení na rozdílných operačních systémech. Pokud pohlédneme na výsledky, první číslo udává single-core, druhé pak multi-core. Nejlépe z testu vyšel iPhone 6s s iOS 12.1, jelikož obdržel 2573 a 4511 bodů, za ním následoval se zanedbatelným rozdílem iOS 14 s výsledkem 2572 a 4507 bodů. Bronzovou medali získává iPhone s iOS 13.7, a to díky výsledků, 2553 a 4466 bodů. Na čtvrtém místě je zařízení s iOS 11.4.1 díky výsledkům 2536 a 4426 bodů. Poslední je iPhone 6s se systémem iOS 10.3.3, neboť obdržel 2288 a 4318 bodů.