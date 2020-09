Recenze iOS 14: Po dlouhé době odvážný iOS

Ačkoliv se to může zdát k nevíře, od představení iOS 14 uplynou zanedlouho již tři měsíce. Tento systém si odbyl svou premiéru už na konci června na tradiční vývojářské konferenci WWDC. Přestože za tu dobu vydal Apple o poznání méně bet než tomu bylo v letech předešlých, kdy nebyl problém systémy testovat i na více než 10 bet, rozhodl se iOS 14 veřejnosti nadělit už dnes – tedy den po jeho první podzimní Keynote. A jelikož v redakci tento systém testujeme už od jeho prvopočátku, dokázali jsme si na něj vytvořit poměrně obsáhlý obrázek. Jaký tedy je? To vám prozradí recenze iOS 14.

Pokud si pamatujete na WWDC z let minulých, jistě mi dáte za pravdu, když řeknu, že se na nich Apple držel v případě představování iOS poměrně dost při zemi. Tento přístup Applu k iOS dle mého názoru pramenil především ze zpackaného iOS 11, který si svou premiéru odbyl v červnu 2017, avšak skutečně použitelný byl až na konci tohoto roku. I tento systém byl přitom prezentován jako do jisté míry revoluční, jelikož měl na iPhony přinést celou řadu novinek v čele s přepracovaným ovládacím centrem či některými aplikacemi. Právě chyby se však na přijetí všech novinek a potažmo celého systému velmi neblaze podepsaly a co víc – Apple čelil za iOS kritice, jako snad ještě nikdy předtím. Jeho střídmější přístup k iOS 12 a iOS 13 proto nebyl ve výsledku ničím překvapivým, jelikož si zkrátka nemohl dovolit podobný přešlap jako u “jedenáctky”. Na prezentacích se proto hovořilo primárně o zlepšení výkonu a stability, nikoliv o novinkách. Letos se však Apple oklepal a střemhlavě vykročil směrem k novinkám ve formě widgetů, přepracovaných bannerů pro příchozí hovory či Knihovny aplikací. Přiznám se, že mě právě tento přístup při představení iOS 14 trochu překvapil a možná i znejistěl, jelikož jsem měl strach, že se bude opakovat blamáž z roku 2011 – tedy že budou bety a následně i první verze iOS velmi obtížně použitelné. První beta mě sice mile překvapila, dalších několik bet mi však přišlo z hlediska chybovosti o poznání horších, jelikož v nich správně nefungovaly mnohdy ani ty nejelementárnější funkce typu Zprávy či Hovory. Poslední bety včetně včera vydané GM už jsou však naštěstí v tomto směru na 99 % spolehlivé a ve štychu vás rozhodně nenechají. Stabilita systému je tedy opravdu dobrá.

Stěžovat si nemůžu ani na výdrž baterie, která je srovnatelná s iOS 13. Zde je nicméně potřeba říci, že srovnatelnost je v tomto případě možná spíše zklamáním. V průběhu beta testování jsme totiž v redakci pozorovali, že se výdrž baterie u některých iPhonů s iOS 14 oproti iOS 13 citelně zlepšila a už jsme tak jásali, že se Applu optimalizace povedla lépe než kdykoliv předtím. Nadšení však v posledních betách opět opadlo, jelikož jsme se dostali na hodnoty, na které jsme byli zvyklí i předtím. To jinými slovy znamená jeden bezproblémový den aktivnějšího používání v případě iPhonu XS, při nižší zátěži pak pohodové dny dva. Nicméně vzhledem k tomu, jak se výdrž v průběhu testování měnila bych osobně její prodloužení skrze budoucí softwarové aktualizace neodsuzoval. Vyloučit v žádném případě nejde, ba právě naopak. Dokonalá optimalizace je totiž pro Apple jeho dlouhodobým cílem.

Novinky mohou budit rozpaky, ale …

Přiznám se, že nepatřím mezi tu sortu uživatelů, která by odsuzovala widgety na ploše ve stylu Androidu, Knihovnu aplikací nebo třeba právě výše zmíněné bannery oznamující příchozí hovor. Sportovně však musím přiznat, že jsem od těchto novinek (které lze přitom označit za ty nejhlavnější v rámci iOS 14) čekal zkrátka víc. Začněme u widgetů, tedy asi nejvýraznějšího designového prvku iOS 14. Pokud nejste vyloženě jablečné konzervy, věřím, že vám mohou pomoci váš telefon využít ještě lépe než kdy předtím, jelikož se přes ně dá velmi snadno dozvědět za pár vteřin to, na co byste v iOS 13 potřebovali otevřít aplikaci, potažmo scrollovat do widgetového centra na boku. Za zcela dokonalé však rozhodně označit nejdou. Dost mě mrzí například to, že si je nemůžete skládat vyloženě tak, jak se vám hodí, ale “jen” vybíráte z předpřipravených verzí a potažmo i míst na Home Screenu. Přizpůsobitelnost je tak poměrně malá, byť by pro Apple nebylo zcela určitě složité ji zlepšit. Například takové horizontální widgety, které by pod sebou zabíraly dejme tomu osm míst pro aplikace (v každém řádku dvě) by určitě od věci nebyly.

Ani z hlediska funkčnosti nejsou widgety zatím tak úplně dokonalé. Zejména Počasí se totiž prakticky od první bety potýká s bugy bránícími načtení předpovědi, kvůli čemuž je takový widget de facto k ničemu. Je ale možné, že se jedná spíš o problém aplikace Počasí jako takové, jelikož se mi v ní čas od času stane, že mi načte jen několik málo přidaných míst či jen počasí pro moji polohu určenou podle GPS. Jindy mi zase ukáže jen aktuální polohu, ale na předpověď na další hodiny mohu zapomenout. Ačkoliv se tyto chyby buď samy po pár vteřinách odstraní, nebo jim pryč pomůžete restartem, příjemné rozhodně nejsou a v některé z budoucích verzí iOS je bude muset Apple opravit. Drobnou útěchou může pro vás být alespoň to, že ne všem se podobné chyby projevují.

Poměrně často jsem se v komentářích pod články, které se věnovaly widgetům, setkával s názory, že jimi Apple akorát svůj systém zohyzďuje a že je jablíčkáři v iOS nechtějí. Zde je potřeba říci, že vás v žádném případě nikdo nebude nutit je využívat, takže vás může jejich implementace nechat zcela chladnými. I v iOS 14 můžete widgety i nadále využívat v bočním widgetovém menu, potažmo je nepoužívat vůbec, což je dle mého názoru to nejlepší, co Apple mohl udělat. Ne každému totiž sednou, jelikož – ať se nám to líbí nebo ne – cosi androiďáckého v nich je.

Totéž v bledě modrém lze ostatně říci i o knihovně aplikací, kterou vůbec využívat nemusíte a abych byl upřímný, myslím si, že ani moc nebudete. Ovladatelnost tohoto prvku mi totiž přijde i po měsících používání celkem neintuitivní, jelikož je založena na otevírání složek tapnutím na určité místo v ní – konkrétně na čtyři malé ikonky aplikací vedle sebe. Než si však na to člověk zvykne, tape prstem všude možně po složce, což s sebou přináší nechtěné otevírání aplikací. To mělo alespoň u nás v redakci za následek to, že se tento prvek využíval čím dál méně a hledání aplikací u většiny z nás probíhalo primárně přes Spotlight než přes složku v Knihovně aplikací. Je to možná trochu škoda, ale dokud nebude prvek o něco intuitivnější, myslím si, že díru do světa neudělá, byť je opravdu zajímavý.

Úplně nadšený popravdě nejsem ani z přepracovaného upozornění na příchozí hovory, které nyní působí mnohem méně rušivě než tomu bylo dříve, když se na displeji telefonu objevilo velké jméno či číslo volajícího spolu s rozhraním pro zvednutí telefonu. Může se zdát, že dřívější verze příchozího hovoru byla z hlediska jakéhosi uživatelského vytrhnutí od používání iPhonu naprosto extrémní, ale pravdou je, že nynější verze není extrémní o nic míň – akorát však z opačného úhlu pohledu. Upozorňovací banner na příchozí hovor totiž působí na můj vkus dost nenápadně, kvůli čemuž není problém jej například při sledování sociálních sítí či procházení internetu na pár sekund úplně zazdít a nechat tak volajícího čekat, než si jej všimnete. Prvky pro ukončení či zvednutí hovoru jsou navíc poměrně malé a navíc umístěné takřka u horní hrany displeje, takže jejich ovládání není mnohdy tak úplně ideální. A aby toho nebylo málo, párkrát se mi stalo, že po přijetí hovoru zeleným tlačítkem mě druhá strana chvíli neslyšela. Poslední zmíněný problém se mi sice stal za celé beta testování jen párkrát, zato však snad ve všech verzích systému včetně té GM. Je tedy třeba počítat s tím, že se podobný problém může objevit. Super je ale to, že pokud vám bannery nebudou sedět, můžete si v nastavení oznamování příchozích hovorů přepnout od klasické podoby z iOS 13. Apple vás tedy ani v tomto případě nebude absolutně do ničeho nutit.

Haleluja, multitasking?

Dost mě mrzí, že i přestože mají již iPhony řadu let opravdu velké displeje, Apple u nich na jakýkoliv propracovanější multitasking podobný jako u iPadů zkrátka kašle. Přitom třeba spuštění dvou aplikací na displeji pod sebou by bylo minimálně u modelů Max rozhodně super. Když proto do iOS 14 dorazila funkce Obraz v obraze, byl jsem skutečně rád. Videa běžící v malém okně “položeném” na aplikaci jsou totiž fajn vychytávkou, která navíc funguje naprosto skvěle. Dobré je i to, že jí mohou do svých aplikací implementovat i vývojáři třetích stran, díky čemuž bude možné tímto způsobem sledovat třeba různé IPTV, Twitch nebo třeba YouTube. U funkce mě mile překvapilo i to, jak šetrná je k baterii telefonu. Vždy mi přišlo, že na iPadu byla její spotřeba opravdu obří, ale když jí využívám na iPhonu XS, baterie dolů rychleji prakticky neletí. Za tuto vychytávku tedy zaslouží Apple velký palec nahoru a já doufám, že je jen vstupní branou dalších multitaskingových prvků na iPhony.

Bude to i na vývojářích – možná víc, než kdy předtím

Úspěch letošního iOS je do jisté míry závislý i na vývojářích třetích stran, přičemž dle mého je tato závislost o poznání vyšší než v předešlých letech. Třeba právě přijetí výše zmíněných widgetů se bude velmi pravděpodobně dost odvíjet od toho, zda a v jaké formě je začnou nasazovat právě vývojáři. Pokud budou jejich widgety skutečně kvalitní, pak věřím, že naprostá většina jablíčkářů, kteří je zatím “hejtují”, na ně změní názor a přijmou je za své, jelikož jim zkrátka půjdou na ruku. Totéž lze říci třeba i o možnosti změnit výchozí vyhledávač a mailový klient ze Safari a Mailu na aplikace třetích stran. Jinými slovy, Apple dal letos do rukou svým uživatelům a vývojářům třetích stran nástroje, pomocí kterých může být operační systém iOS přizpůsoben každému z nás mnohem více než kdy dřív, což je naprosto skvělé. Tyto nástroje však musí být uchopeny tím správným směrem, jelikož jinak přijdou vniveč. Zatím je dost předčasné říci, zda se tyto nástroje uchopit podaří či nikoliv, jelikož je iOS 14 teprve na začátku své cesty a vývojáři pro něj začnou až nyní uvolňovat své upravené aplikace. Když však budu upřímný, musím přiznat, že z toho mám trochu strach, jelikož jsem za celé beta testování nedostal možnost vyzkoušet si jiný widget než ten od Applu a to widgety třetích stran používám poměrně dost. Snad se tedy po pomalejším rozjezdu s těmito prvky roztrhne pytel. Ostatně, i samotný Apple by mohl ještě pár widgetíků ze svého rukávu vysypat. Špatné by nebyly třeba oblíbené kontakty pro rychlejší komunikaci.

Resumé

iOS 14 rozhodně není ani dnes systémem bez jediné chybičky či věci, která by se mu dala vytknout. Na poměry Applu z posledních let toho však přináší setsakramentsky dost zajímavého a především pak užitečného. Jak se k novinkám postavíte je však samozřejmě už jen na vás. Pokud je přijmete, věřím, že budete z iOS 14 nadšení, jelikož je to zkrátka po letech něco jiného a troufnu si říci, že i lepšího. Pokud je naopak nepřijmete, dostanete příjemný update, který vaše mobilní návyky nebude “na sílu” měnit a navrch vám zajistí možnost využít všechny prvky aplikací chystaných právě pro iOS 14 spolu s maximální bezpečností. I ta se totiž každým novým updatem více či méně zvyšuje. Ať už jste tedy konzerva nebo naopak uživatel, který rád zkouší nové věci, myslím si, že přechodem na iOS 14 v žádném případě chybu neuděláte. Instalace se tedy nebojte.