Recenze watchOS 7: Malé, ale šikovné změny k lepšímu

Je to již několik měsíců nazpátek, co Apple v rámci úvodní konference k WWDC20 představil nové operační systémy. Konkrétně se jednalo o systémy iOS a iPadOS 14, macOS 11 Big Sur, watchOS 7 a tvOS 14. Za tu dobu několika měsíců si tyto operační systémy mohli osahat vývojáři, společně s beta testery. Ukázalo se, že většina těchto operačních systémů je doopravdy velmi stabilních. Možná i proto se Apple rozhodl na nic nečekat a netradičně vydal GM verze iOS a iPadOS 14, watchOS 7 a tvOS 14 již včera, po skončení Apple Eventu. K veřejnosti se první oficiální verze poté dostanou dnes večer.

My v redakci jsme samozřejmě všechny tyto systémy každým dnem testovali. Z našich postřehů jsme dokonce vytvořili mini-seriál, ve kterém jsme se společně dívali na úplně všechny novinky, kterých jsme se v nových systémech dočkali. Díky dlouhému testování vám tedy již nyní můžeme přinést recenze všech operačních systémů. Konkrétně se v tomto článku společně podíváme zblízka na operační systém watchOS 7, který je určen samozřejmě pro jablečné Apple Watch. Pokud vás tedy zajímá, s čím vším Apple v rámci watchOS 7.0 přichází, tak stačí, abyste dočetli tento článek až do konce.

Fotogalerie watchOS 7 21 watchOS 7 20 watchOS 7 19 watchOS 7 18 +17 Fotek watchOS 7 17 watchOS 7 16 watchOS 7 15 watchOS 7 14 watchOS 7 13 watchOS 7 12 watchOS 7 11 watchOS 7 10 watchOS 7 9 watchOS 7 8 watchOS 7 7 watchOS 7 6 watchOS 7 5 watchOS 7 4 watchOS 7 3 watchOS 7 2 Vstoupit do galerie

Design, stabilita a výdrž baterie

Není žádným tajemstvím, že v případě designu Apple u letošních nových operačních systémů neprováděl žádné výrazné změny. Nový watchOS 7 se tedy v mnohém podobá minulé verzi watchOS 6, což ale ve finále není vůbec špatně. Původní design systému je velmi propracovaný a co si budeme nalhávat, o moc více toho na tak malém displeji nevymyslíte. K designovým prvkům můžeme konkrétně zařadit hned několik nových ciferníků, které Apple představil včera s příchodem Series 6. Kromě již dostupného Chronografu Pro se jedná o ciferníky Typograph, Memoji, GMT, Count Up, Stripes a Artist. Každý jeden z těchto ciferníků si zajisté najde svého věrného uživatele. Ciferníky jsou totiž v rámci watchOS 7 zaměřeny na nespočet různých aktivit a nabízí mnoho nových funkcí – o tom ale později.

Pokud porovnáme, tedy co se stability týče, první beta verzi watchOS 7 a před několika hodinami vydanou GM verzi, tak můžeme říci, že se toho rozhodně hodně změnilo. Zatímco v případě prvních beta verzí jsme se sem tam dočkali pádu systému, který se musel restartovat, tak v posledních vydaných beta verzích, společně s GM verzí, už jsem se osobně delší dobu s žádným pádem či zásekem nesetkal. Po stránce stability lze watchOS 7 tedy rozhodně pochválit a není co vytknout. Mnoho uživatelů poté zajisté zajímá, jak je to s výdrží baterie – i v tomto případě mám skvělou zprávu. Osobně vlastním již cca rok a půl Apple Watch Series 4, se kterými jsem víceméně spokojený. Stáří hodinek už se ale samozřejmě podepisuje na baterii, která v rámci watchOS 6 vydržela doopravdy maximálně jeden den. S příchodem watchOS 7 jsem však schopen fungovat s hodinkami celý den a večer mi poté ještě zbyde dostatek energie na to, aby Apple Watch zvládly přes noc analyzovat spánek (opět viz níže). Takto výrazně tedy watchOS 7 ovlivnil výdrž baterie u mých jablečných hodinek, samozřejmě tedy k lepšímu.

Novinky

Součástí operačního systému watchOS 7 je hned několik různých novinek, předem tedy z řady funkcí. Hned na začátek lze zmínit perfektně fungující Analýzu spánku, kromě toho jsme se dočkali také funkce Mytí rukou. Pojďme se na obě tyto zmíněné hlavní funkce podívat, níže si poté rozebereme ještě nějaké další funkce.

Analýza spánku

Hned na začátek se společně pojďme podívat na dle mého názoru nejlepší novou funkci ve wachOS 7 – jedná se o možnost analýzy spánku. Pokud jste ve starších verzích watchOS chtěli provést analýzu spánku, tak jste k tomu museli využít aplikace třetí strany. Těchto aplikací je k dispozici opravdu nespočet a je nutné podotknout, že fungují skvěle. Nativní aplikace pro analýzu spánku však ve watchOS jednoduše chyběla. Již před samotným představením watchOS 7 se tak nějak vědělo, že Apple s touto funkcí doopravdy přijde, což nakonec bylo potvrzeno. Osobně jsem analýzu spánku začal využívat ihned v den vydání první beta verze watchOS 7 a oblíbil jsem si ji tak moc, že ji využívám každý den až dodnes (a zajisté budu i nadále).

Jak už název této funkce napovídá, tak vám pomůže s kompletní analýzou vašeho spánku, „od A do Z“. Hned na začátek je třeba si nastavit váš spánkový cíl společně s rozvrhem, od kterého se bude naprosto všechno odvíjet. Naprosto skvělou zprávou je, že si konečně můžeme nastavit rozvrh na různé dny zvlášť, pro běžného smrtelníka tedy nejčastěji zvlášť pro všední dny a zvlášť pro víkend. Tento rozvrh stačí nastavit doopravdy jen jednou a dále se nemusíte o nic dalšího starat. Apple Watch vás každé ráno podle nastaveného rozvrhu vzbudí, kromě toho vás také dokáží určitou dobu před spánkem upozornit na to, že je čas jít do postele. Před nastaveným časem, kdy se máte do postele odebrat, poté dokáží aktivovat ještě klidový režim, během kterého už vám nebudou chodit žádné notifikace.

Kromě toho nesmím zapomenout zmínit také nový režim spánku, který můžete aktivovat buď ručně, anebo dochází k jeho aktivaci v závislosti na rozvrhu. Díky tomuto režimu spánku dojde k automatickému snížení jasu displeje, na kterém se objevují pouze čas společně s informací o budíku. Samozřejmostí je, že vám nebudou chodit žádné notifikace. K deaktivaci rozvrhu poté dochází opět buď ručně, anebo v závislosti na rozvrhu. Pokud jste tedy někdy v minulosti s Apple Watch spali a ručně jste před spaním museli aktivovat režim divadla společně s režimem nerušit, tak věřte, že všechny tyto trable jdou konečně stranou. Režim spánku lze poté aktivovat jednoduše také z ovládacího centra vašeho iPhonu, což je opět skvělé řešení. Všechny tyto funkce mají uživateli pomoci s dodržením spánkové hygieny, díky čemuž budete ráno vstávat vyspaní a plní energie. Za sebe musím říci, že mě watchOS 7 doopravdy k pravidelnému spánku motivují a za několik pár týdnů jsem doopravdy začal pociťovat změny k lepšímu.

Mytí rukou

Další „větší“ funkcí, se kterou přichází watchOS 7, je Mytí rukou. Bohužel, v tomto případě Apple všeobecně funkci spíše nedomyslel. Pojďme si společně na začátek říci, jak vlastně má teoreticky tato funkce fungovat. Apple Watch by měly pomocí pohybových senzorů a mikrofonů automaticky rozeznat, kdy si začnete mýt ruce. Po rozeznání vás Apple Watch hapticky informují a spustí odpočet dvaceti sekund, během kterých si máte ruce umývat. Pokud tuto dobu dodržíte, tak vás Apple Watch samozřejmě pochválí. Praxe je však ale bohužel lehce jiná. Hned v rámci prvních beta verzí se obrazovka s odpočtem zobrazovala tehdy, kdy neměla, a když se zobrazit měla, tak se nezobrazila. Postupem času došlo k vylepšení této funkce, která se naštěstí stala o mnoho přesnější. Dokonce se po předčasném ukončení mytí rukou objevila obrazovka, na které jste mohli zvolit, proč jste si ruce přestali mýt – buď jste mohli řici, že se jednalo jen o rychlé opláchnutí, anebo že k mytí rukou vůbec nedošlo. Díky druhé možnosti se poté měly hodinky samy učit a zjistit, kdy si ruce myjete, a kdy nikoliv.

Pro správnou funkci Mytí rukou by se však Apple Watch musely umět nabourat do vašich myšlenek. Jablečné hodinky jednoduše nemohou zjistit, zdali máte zrovna v úmyslu si jít umýt ruce, anebo jen vypláchnout hadřík. Odpočet se spouští víceméně pokaždé, když jde slyšet voda, což je samozřejmě správné, ale co si budeme nalhávat, nikdo z nás nebude dobu 20 sekund rozhodně dodržovat jen kvůli tomu, aby nám hodinky řekly Dobrá práce. O mnoho větší smysl mi dává funkce, která vás dokáže na umytí rukou upozornit po příchodu domů. Tu si můžete jednoduše aktivovat v Nastavení Apple Watch. Úmysl samotné obrazovky s odpočtem 20 sekund se tedy jeví jako dobrý, provedení už je však bohužel horší a bojím se, že uživatelé budou tuto funkci po pár dnech vypínat – avšak zcela oprávněně.

Další novinky

Mezi další novinky, kterých jsme se dočkali, je například možnost pro sdílení ciferníků – stačí podržet prst na domovské obrazovce, a poté je možné ciferník sdílet buď v rámci Zpráv, anebo pomocí odkazu. Díky sdílení ciferníků mohou vznikat různé internetové galerie ciferníků, ve kterých si můžete jednoduše vybírat. Do ciferníků lze poté vložit vícero různých komplikací z jedné aplikace – už tedy nejsme limitování jednou komplikací z určité aplikace na jeden ciferník. Kromě toho byly do watchOS 7 přidány také nové typy cvičení, včetně Tance. Zmínit můžeme také funkci, která vás v nastavení informuje o kondici baterie, nechybí ani funkce Optimalizované nabíjení, díky kterého se Apple Watch „naučí“ váš nabíjecí režim a postarají se o delší životnost baterie.

Závěr

Pokud bych měl watchOS 7 shrnout, tak mohu říci, že se jedná o vcelku povedený operační systém se skvělými novými funkcemi – tedy kromě zmíněného Mytí rukou, které asi nikdy nebude fungovat úplně podle našich představ. Systém jako takový je doopravdy velmi stabilní a především o dost úspornější – lepší výdrž baterie rozhodně poznáte prakticky ihned. Pokud tedy máte strach z aktualizace na watchOS 7, tak věřte, že se není čeho bát. Víceméně se jedná stylem o watchOS 6, který je však „nabouchaný“ mnoho novými funkcemi. Golden Master verze watchOS 7 je k dispozici již nyní, k veřejnosti se poté plná verze watchOS 7 dostane dnes večer.