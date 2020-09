Recenze iPadOS 14: Vyplatí se na něj aktualizovat?

Včera večer překvapil Apple nejednoho svého fanouška oznámení, že nové operační systémy iOS 14, iPadOS 14, tvOS 14 a watchOS 7 uvolní pro veřejnost již ve středu 16. září – tedy hned druhá den po Apple Eventu. Jelikož jsme většinu těchto systémů testovali od jejich prvopočátku, který se datuje ke konci června a WWDC, je určitě nasnadě před jejich veřejným uvolněním vynést pomyslný finální verdikt týkající se jejich kvality. Jako první přichází na řadu recenze iPadOS 14.

Ve svých prvních dojmech z iPadOS 14, které jsem na Letem světem Applem vydal na konci června, jsem tento systém označil za minoritní update. Tehdy jsem tak nějak podvědomě doufal, že na něj třeba názor budoucím testováním změním, jelikož mě vždy trochu mrzí, když se produkt – ať už hardwarový či softwarový – posune kupředu jen nepatrně. Upřímně však musím nyní říci, že můj názor se za poslední měsíce nezměnil a tudíž i celá recenze bude svým způsobem “jen” strohým zhodnocením jakéhosi iPadOS 13S, nežli nového, novinkami napěchovaného iPadOS 14.

Stabilita a výdrž baterie

Začněme stabilitou a celkovou funkčností systému. Ta byla skvělá už v první betě iPadOS 14 a je skvělá i nyní – tedy ve finální GM betě. Veškeré funkce, které jsem na iPadu testoval, běží naprosto bez problému ve formě softwarových bugů, pádů a dalších nepříjemností. Problém naštěstí není ani s aplikacemi třetích stran, které mívají s novými systémy čas od času problém. V průběhu testování jsem se samozřejmě s pár pády aplikací setkal, přičemž většinou se jednalo o hry či bankovní aplikace, ale v posledních zhruba dvou až třech betách již vše běželo naprosto spolehlivě, díky čemuž tak byl tablet dokonale využitelný.

Stěžovat si v žádném případě nemůžu ani na výdrž baterie, která bývá mnohdy novými updaty zhoršena. Na iPadu 2018, který mi sloužil celou dobu k testování, se však instalace iPadOS 14 negativně neprojevila, ba naopak. U posledních bet se mi dokonce zdálo, že se výdrž iPadu mírně zlepšila, což je rozhodně super. Je však potřeba počítat s tím, že po instalaci systému bude možná spotřeba energie v prvních pár dnech o něco vyšší, jelikož v tabletu poběží spousty procesů na pozadí, které systém musí provést, aby byl schopný fungovat tak, jak Apple vymyslel – jedná se například o nejrůznější indexování souborů a tak podobně. Rychlejšího vybití se tedy určitě neděste – jedná se o chvilkový stav.

Novinky

Když jsem iPadOS 14 v červnu nainstaloval, dost mě zamrzelo, že u něj Apple nenasadil stejnou “widgetovou politiku” jako u iOS. Widgety totiž nebylo možné připnout klasicky mezi ikony na plochu, což se bohužel nezměnilo ani v průběhu testování. Widgety tak lze bohužel i nadále využívat jen ve widgetovém centru, které na iPady dorazilo v loňském roce, což mi přijde popravdě opravdu špatné. Právě na větší obrazovce iPadu by totiž dle mého dávaly widgety mezi ikonami daleko větší smysl, jelikož by se s nimi dalo daleko lépe pracovat. Limitace prostorem totiž u iPadů zkrátka nehrozí (respektive alespoň ne v takové míře jako u iPhonů), díky čemuž bychom si mohli bez problému widgety užívat i v jejich největším možném rozměru, který mě osobně na iPhonech nedává příliš smysl. Jasně, funkčnost widgetů aplikací je naprosto bezproblémová, což je ve výsledku jednou z nejdůležitějších věcí, ale zkrátka mám tak nějak pocit, že to ke spokojenosti stačit nebude.

Štve mě i to, že na iPady nedorazila Knihovna aplikací automaticky sdružující aplikace do složek podle typu. Když jí Apple představil coby součást iOS 14, tak nějak se počítalo s tím, že jí odkouká i iPadOS, na kterém by dávala tato novinka stejný smysl jako na iPhonech. I na iPadech má totiž mnoho z nás tuny aplikací, které by si zasloužily automatické roztřídění. Jasně, ne každému může tato vychytávka vyhovovat, ale myslím si, že je lepší jí v systému mít a zároveň jí mít možnost deaktivovat, než jí v něm nemít vůbec.

Kritiky na hlavu Applu ale už bylo dost. Některé prvky se totiž v iPadOS skutečně povedly a baví mě i po zhruba třech měsících každodenního setkávání se s nimi. Jednou z nich je třeba přepracovaný Spotlight, který se nyní podobá tomu, který Apple používá na Macích. Ten na mě osobně působí daleko modernějším dojmem než “nudle”, kterou Apple doposud využíval na iPadech a proto je za mě super, že jsme se dočkali designového sjednocení těchto prvků. Totéž v bledě modrém se dá ostatně říci i o rozhraní Fotek, Připomínek, Poznámek, Hudbě či Kalendáři, které se též výrazně designově blíží svým Macovským předlohám. Nicméně přiznávám, že tyto věci jsou záležitostí spíš osobních preferencí a určitě je neocení všichni – tím spíš, pokud nemáte kromě iPadu nic více od Applu. Bez ekosystému totiž tyto prvky až takový smysl dávat asi nebudou. I tak nicméně potěší.

Resumé

iPadOS 14 se mi hodnotí svým způsobem zvláštně. Jedná se totiž o příjemný systémový update, od jehož instalace vás rozhodně nebudu odrazovat. Na druhou stranu, pokud k němu nemáte ani po přečtení předešlých řádků důvěru a raději byste si na svém iPadu nechali iPadOS 13, pochopil bych to také bez problému. Novinek a vylepšení, které přináší, je totiž zkrátka poskrovnu a využitelnost vašeho zařízení zcela určitě mílovými kroky kupředu neposunou. Je však fajn je v iPadu mít, byť za nezbytné je rozhodně označit nelze.